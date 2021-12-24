賽事心得／台北馬拉松 Enjoy the Race！

我做到了！連續2年疫情，臺北馬都如期舉行，只能說臺北馬真的有強運XD感謝防疫人員的犧牲付出、全體民眾的自律才能順利舉辦。連續6年參與臺北馬，SUB4、330、跑爆，都在臺北馬發生過，大熱天、陰天、雨天都經歷過，非常熟悉及喜愛的場地。起跑前所有的細節都跟往年機乎一樣，搭車到北市府、到神秘的場地跟大家會合熱身，進入起跑區，一樣在腦海中複習每5K的累積時間，緊張興奮的等待鳴槍的時刻。一切都是那麼熟悉，唯獨今年沒有傷病打斷練習，可說是有史以來的最佳狀態！

最後30秒倒數，對自己說：過去都能有很好的表現，這一次一定也可以，保持好心中的那杯水，慢慢的釋放力量，其餘就讓身體帶著跑吧，旅程即將落幕，好好享受最後3.5小時吧！

槍響，起跑！跑者魚貫而入仁愛路上，街道上響起跑者專屬的節奏聲，跑鞋和馬路摩擦的啪嗒聲不斷在耳邊響起，疫情時代下，這聲音真是悅耳。進入第一個水站，很開心看到擔任志工的朋友：柏廷，他們4點10分就集合了，感謝所有志工的熱情付出，有你們真好！

前半程就跟著FAT42的百馬聖宇、老陳，天生玩家的文林、忠祥、Kenny穩定前進，藍天白雲下跟著大家看看城市風景，偶爾閒聊幾句挺舒服的。13~15K，右足弓、右膝、左臀都有輕微不適，但影響不大，繼續跑！通過21K：1：42：55，比預期慢了63s，上了環東後和老陳互相Carry提速，賽前知道彼此的目標一致，所以一起跑是很好的策略。原本要找集團擋風，結果變成一直超車，一直重複，跟上集團，跟一下，然後就超車了！心中暗想：不到30K就這樣好嗎？當下根本不敢看錶，擔心會嚇到自己，由於體感只是70～80%的出力，心中那杯水也足夠！就這樣一路跑完環東，進河濱，馬拉松現在才開始⋯

(下環東準備進水門，左一＆右一FAT42兩代團服同框)

左轉進水門後順著下坡的勢頭，我們好像又加速了，一路來到30K，瞥了一眼大會時鐘，竟然比預期的時間快了30s，代表9K追回90s，當下更不敢看錶，心中很擔心老陳要繼續加速，我可能無法跟上，於是弱弱的問：「你要加速還是維持現狀？」老陳：「前面會逆風，保守一點」，心中頓時鬆一口氣，心中那杯水可得省著點用。雖然有風，但順風居多，縱有逆風在新竹跑者眼中只是怡人的微風XD。

(當下完全沒發現彩繪牆)

河濱段沒有預期的撞牆期，35、36、37K就順著體感一直跑，如果沒有意外，我們都會破PB，身體雖有一點疲累，但就如平常LR的最後5~6K的疲勞，等會兒出水門還能再提速，帶著珍惜不捨的心情享受旅程最後25min。每次出水門後的塔悠路不長，但心中都覺得很漫長，此時心中默念：look straight、pump arms、quick feet。靠著口訣提醒自己維持節奏。此時老陳擔心抽筋，就維持配速，叫我繼續向前衝。準備左轉三民路時，FAT42加油團如期的出現，團長很賣力的在喊大家的名字，我趕緊衝到本團專屬攝影師阿凱前方，留下跑步多年來最帥的照片沒有之一。

相比去年完全無法加速，今年南京東路大直線就拼命向前跑，最後800ｍ全力衝，左右腳快速的交錯，只為了早1秒踏上終點線，左彎進體育場，耳邊響起非常熱情的加油聲，隨著北田藍色的跑道映入眼簾，高舉雙手，跨入終點線，3:20:50，PB！沒過多久老陳也帶者PB強勢完賽！

(終點到了，可以歇會兒)

晶片時間

前半馬：1：42：55

後半馬：1：38：00

Negative Split達成！

長達7個月的旅程，能在最後有個完美結尾，感謝上帝！感謝新竹天生玩家的夥伴一起團練感謝老陳互相Carry跑出一場好比賽感謝FAT42超級熱情的應援＆阿凱的專業攝影臺北馬今年賽道優化很讚，整體每年都在進步真的很期待能自由旅行時，國外跑者來臺北馬！320不是很厲害的成績，過程非常享受，已心滿意足！持續往破3的道路奔跑，不知道會花多久的時間，我會甘心樂意享受過程。祝大家持續享受跑步，能跑就是福。

P.S:虎走Edge2真的是我的好夥伴！