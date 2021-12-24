跑步知識／可以跑得少又跑得快嗎？

前言

關於路跑這回事，一直覺得自己一定是有那裡搞錯了，所以才會比世界級選手慢了一倍有餘。於是就產生了一個想法，透過好的訓練過程，是否能在中低跑量的訓練當中，藉由提昇運動效率，將完成長跑的速度提升到6分速以內呢？這是路跑人的常用速度表示方法，6分速代表跑一公里需要6分鐘，簡稱pace=6，在英哩制度國家就是pace=9.6。這種計算方式可以很容易得出跑完全程的時間，乘上里程就好，譬如以6分速跑完半馬，時間就是126分鐘多一點點。

再來要更快的話，就是要增加肌力強度並且減低體脂肪比例了。最好的例子就是今年的奧運女子馬拉松，獲得第28名的比利時教師Mieke Gorissen，三年前才開始接觸馬拉松的她具有非常消瘦的身材，自然不會有太多肌肉，但是體重的優勢讓她可以在賽道上贏過其他的選手。幸好我的主要興趣不是馬拉松，所以我想我大概永遠不可能瘦到60公斤吧，未來如果可以跑到半馬100分鐘的話就很讓人滿意了。那，什麼才是好的訓練方法呢？

以下是我個人的研究，分享給大家參考，過去這一年進行的是中低跑量但專注於改善動作的實驗，結果還蠻讓我滿意的。我是從兩方面下手找資料的，一方面是網路上的一些教練、有實績跑者、以及研究者的文章，另外一方面是研究頂尖跑者的慢動作影片，我主要看最多的就是Kipchoge跟大迫傑的影像，他們兩個人是我的偶像阿～～歸納之後，將日常訓練項目分成兩種，分別是跑步動力鍊訓練以及跑步課程的速度控制。透過以下的訓練，今年的2021台北馬半馬跑出了1：55的成績，這是一個不需要大跑量也能跑出半馬破二成績的訓練法，特別適合像我這樣的上班族。過去一年多總共就跑了三場半馬，分別是4月的桐花馬(2:12)以及去年11月的桐花馬(2:29）。此時我的身高是174公分，體重71.5公斤，腰圍32吋，不能說胖但也不是個瘦子，更與精壯扯不上邊。過去一年的總跑量是401.5公里，台北馬是從九週之前開始準備，週跑量大約是16-25公里，真的不多吧～希望有興趣的朋友也可以試試看囉！

一、跑步訓練

我將跑步訓練拆分成兩部份，其一是跑步動力鍊訓練（Kinetic chain），另一是跑步課程的速度控制。以下的內文主要使用Kipchoge的影片與截圖來當例子。先說說動力鍊，這主要是關於跑步的時候應該如何發出力量讓身體前進的模型，關於技術方面的內容，網路上有非常多名跑者與教練的教學，我整理起來的重點有幾個：

落地點

送髖

擺動上半身

呼吸

根據我的理解，動力鍊的重點在於要多使用軀幹與腹背肌群這種大型的肌肉，調用起來才會增進跑步的效率，相對來說，越遠離軀幹的肌肉，越小的肌肉，就要越少用。譬如次之就是使用臀部與大腿的肌肉，最後才是小腿跟脖子這種很小的肌肉。小肌肉使用得越少，心跳就越不容易爬上來，就可以用相同的速度跑得越遠。

關於心跳上升，一個典型的實驗是坐著不動，擰緊拳頭或者咬緊牙關，心跳就會上升了，這種心跳上升對於跑步是沒有幫助的，所以在長跑過程中應該避免讓小肌肉緊張。在跑得越來越快的過程當中，身體會出現左右晃動的狀況，這是正常的，主要是要維持重心在一條直線上前進不要偏移，為了達成這個目的，身體上下會出現左右相反的晃動來保持動態平衡，這個動作也有助於送髖。我們可以從Kipchoge在2018柏林馬最後階段的跑姿觀察到這一點。雖然他的上下半身在左右晃動，但是重心的位置保持得很好。

第一點是關於落地點，在跑步的過程中只有腳落地的時候可以透過身體往支點（就是落地點）施加力量，完成往前跑的動作。許多人強調過落地之後要快速的通過落地點，以便讓落地腳可以盡快回收，這是因為當腳停留在地面時，身體的前進是會被拖慢的。腳落地的方式有許多模式可以參考，譬如前腳掌落地（大迫傑）、全腳掌落地（Kipchoge）、與足跟落地（不破聖衣來）。我目前的作法是介於前腳掌與全腳掌落地之間，適用的跑鞋是前後差8mm的鞋子。

關於腳掌落地的分析，可以參考YT尚跑圈王教練的教學（https://youtu.be/1oDOKshGyAQ），尚跑圈還有許多影片值得參考。

在落地到離地的期間，要保持大腿與小腿之間的角度，亦即讓大腿與小腿處於有活動空間的狀態，不要蹬直，蹬直會產生死點，對於要跑幾萬步的長跑來說，死點的產生除了費勁之外，還會容易打亂跑步的節奏。要學習腳落地，最快速的方式是跳繩，不一定真的要拿繩子來跳，模擬跳繩也可以，人在跳繩的時候，會自然變成前腳掌或者全腳掌落地，而且大腿與小腿也會保持彈性不會蹬直，否則無法跳得順暢又快，就用這種體感來跑步。由於人的神經傳導到發動肌肉是需要時間的，因此落地點應該稍微的落在身體重心的正下方或者前方一點點，落地之後就立刻發動以下要講的送髖動作。

看看Kipchoge的落地，他是全腳掌落地的代表。

完整的影片：https://youtu.be/LbsTt7h0XVA

第二點是關於送髖，這是全部的技術當中最重要的，要透過對落地點施力，將髖部送出去，像是小腹下方有一片薄薄的紙，而我們要用身體頂住那張紙。在送髖的同時要作到把大腿根部往前頂一下，送出膝蓋，注意是往前而不是往上，然後還要保持上半身跟著髖部一起被送出去，而不是只有腹部往前。如果是男性的話，比較淺白的說法就是把GG很迅速往前頂一下……透過大腿送出膝蓋，腳踝就會自然被收進臀部下方，也就是可以達成一般常常聽到的，把腳踝往臀部收的效果。

如果送髖送得對，上半身有一起送出去，那麼就能夠順利跑起來了。在做這個練習的時候，可以先從快步走開始掌握要領。想像會陰部份的下方有個隱形的欄杆，每次跨步的時候都要讓屁股的最底端跨過去，意識上要多使用軀幹與背部這種大肌肉來驅動，越遠離身體的末端肌肉要越少用。這種將上半身與髖部一起送出去的技術，國外的教練有一種通俗的說法，稱為「run tall」，在跑步的時候保持著一定的身體高度，而且要避免沒有支撐點的那一邊的臀部在跑步的過程當中掉下來。還是來看看Kipchoge的跑步影片，拿一張紙把下半身遮起來，可以看到他的上半身在不同的發力階段一直維持穩定的傾斜程度。

完整的影片：https://youtu.be/LbsTt7h0XVA

第三點是關於擺動上半身，就是要順著送髖一前一後的擺動肩胛骨，讓手臂可以自然擺動起來，注意這裡的意識重點是肩胛骨而不是肩膀，手臂的姿勢要保持微微握拳在胸前，手心相對，然後小指部份稍微外八，讓手心微微的往前打開。這個姿勢有助於讓胸部打開，對於穩定肩膀以及理順呼吸很有幫助。在擺動上半身的時候，不可以聳肩，要有肩胛骨微微互相靠近的意識。上半身擺動的時候，下巴要收進來，在運動場跑步時，看到最多人會發生的狀況是下巴跟胸骨的角度太大，實質上造成下巴抬起的效果，這對呼吸換氣來說是不利的。

第四點是關於呼吸，我是用胸腹同時呼吸的方法，吸氣的時候要有感受到下腹部往兩側膨脹，而不是胸部往上但腹部縮小。在跑步的時候放鬆下巴，搭配上半身擺動，自然就會進氣了，不需要做出深吸氣的動作，且不建議只依靠胸部呼吸，純粹的胸部呼吸這個動作會容易帶來聳肩以及讓下巴揚起的效果，會妨礙上半身的擺動與髖部的推送。同時依靠胸部呼吸的動作，容易讓脖子變緊，這邊的肌肉很小，只要緊了就很容易疲勞，就會非常容易跑不下去。

再次看看Kipchoge跑步時的照片，注意他的下巴與胸骨的角度，收在一個很漂亮的位置。在呼吸節奏方面，可以配合跑步二吸二吐或者三吸三吐或者三吸二吐等等的變化，找一個自己覺得順的節奏來做就可以。怎麼檢查自己的換氣有沒有效率呢？透過練習，我找到一個簡便的檢查方法，如果跑步的時候會很難受想停下來，但是心率明明就不高，或者一停下來沒幾秒很快又能開始跑，體力很充分，那通常都是呼吸出了問題，卡住了長跑的速度發揮。

最後做個重點整理：動力鍊：重點在利用軀幹肌與背肌，次之是臀肌跟大腿肌，利用這種大肌肉來發力是最有效率的。落地點：跳繩可以練習落地點，落地點應該稍微的落在身體重心的正下方或者前方一點點，落地之後就立刻發動送髖。送髖：上半身要跟著髖部一起送出去，送髖很類似於把下腹部很迅速往前頂一下，同時透過大腿送出膝蓋，腳踝就會自然被收進臀部下方。跑步時想像屁股跨欄。擺動上半身：擺動的重點在肩胛骨，同時下巴要收近來。呼吸：胸腹同時呼吸，放鬆下巴配上半身擺動，就會有氣進來。

二、跑步課程的速度控制

根據我讀到的資料，要加快速度有兩種做法，一種是增加步頻為主，另外一種是增加步幅為主。兩種都有人採用，而我採用的是後者，即步頻不變但增加送髖力量的跑法，根據某些鞋廠的調研，這種跑法也有適合的跑鞋，就是前後高度差比較大（大於8mm）的跑鞋。那要跑快的時候，應該如何調整姿勢呢？這時候要做兩個調整，首先是增加送髖時頂出去的軀幹力量，同時稍微改變重心的傾角更向前，以換得更快的速度。

我選用的步頻是180-184，就是每分鐘跑180-184步，亦即在做任何跑步課程，無論速度多少，都要將步頻控制在180-184之間。遇到上下坡的時候就要加快步頻到186-190之間。透過分析影片，發現頂尖的精英跑者大多都是跑在184-188這個步頻上，而且在做低速的耐力跑或者賽速跑的時候都是相同的，並不會改變步頻，這是我決定採用穩定步頻來跑步的主因，跟著高手做準沒錯。

關於步頻，有一種說法是提高步頻可以降低腳掌接觸地面的時間，這樣就可以減少消耗體力，但是從數學上來說，如果跑步的騰空與落地時間比例不變，其實無論步頻高低，腳掌接觸地面的總時間都會是一樣的。那高步頻相對於低步頻有什麼好處呢？還是有的，它可以讓肌肉的做動時間縮短，這可以刺激神經的反射，建立更穩固的連結。同時因為肌肉做動的時間縮短了，因此肌肉的發力可以比較綿密且不會太用力。我自己的體感是，綿密的發力可以減低疲勞感。

那為什麼不使用譬如超過200的超高步頻呢？首先超高頻率的動作會導致心率上升，另外就是跑步是一個身體左右輪流發力的過程，在一邊發力的時候，另外一邊是可以不怎麼發力的，可以想成是某種程度的休息，因此長距離跑步如果頻率太高，那麼身體也就沒辦法獲得充分的休息了，會比較容易累積疲勞感。前面提到的「重心的傾角」向前，是特別需要注意的。很多人常常會做成上半身向前探，但骨盆留在後面，有點彎身向前的姿勢。譬如這個是我在YT影片上擷取到的素人跑步連續動作截圖。

從照片裡可以明顯看出這種上半身向前探的狀態，這位跑者的臀部一直留在後面，而上半身的向前，或許會讓他以為他是前傾跑法，但其實不是。傾角向前並不是上半身向前探，而是要讓身體的重心向前。身體的重心大約是在肚臍跟胸部下緣之間，從支點也就是落地點到頭部畫一條線，然後讓重心推出去在這條連線的前面，就是重心向前的意義，這時候你會發現這就是所謂的跑成反弓形的意思，因為重心在軀幹推送的時候，會位於落地點與頭部連線的前方，所以就會自然反弓了，不需要特意去做。如果做反了，重心沒有向前，除了效率會變差以外，還會讓下巴很容易抬起來，影響換氣。臀部留在後面會讓長跑效率變差的原因，是大腿落地時會容易形成制動煞車效果，自然會讓跑步效率變差。我在跑操場的時候最常觀察到的狀況就是這種前傾錯誤，大家去跑步的時候不妨也可以觀察看看。

那如何給自己安排跑步課程呢？可以概略的區分成兩類，一類課程是比賽速快的，可以快到半分鐘到一分鐘以上，這種速度可以用來做間歇或者速度跑練習，間歇跑的話，可以採取用高速跑400-1000公尺，然後休息2-3分鐘，這樣算一趟，每次可以做個8-12趟，高速跑之後的中間休息是最重要的，身體的肌肉與神經連結，需要藉由這個中間休息來強化，白話說就是讓肌肉神經連結從剛剛的快跑裡學習合作，慢慢累積起來就會成為「跑得很順」的基礎。另外一類課程是比賽速慢的，大概可以慢到30-40秒或更慢一點，這稱為輕鬆耐力跑，重點是要輕鬆，而且要跑夠長的時間，一開始可以從30分鐘開始，最好能跑到一小時。輕鬆的判斷標準通常是指可以跟身邊的跑友對談，如果是一個人練跑的話，可以嘗試能否一邊跑一邊哼個歌。這兩種練習最大的差異是跑者思考的介入時機點不一樣。

在跑速度跑的時候要趁著組間休息的2-3分鐘想一想剛才做得好的與做得不好的部份，然後在下一趟改善，但是在跑步的當下就不要想了。另一方面，在跑輕鬆跑的時候就可以一邊跑一邊思考做調整，可以暫停喝水但不要真的完全停下來休息。思考可以幫助肌肉與神經建立連結，有了好的連結才會有好的運動表現，想像自己的非慣用手為什麼不能做到跟慣用手相同流暢的動作？明明是同一個人阿，就是因為連結的強度與深度不同所致。在設計訓練課程方面，如果你手上有Garmin的運動錶，那就很方便了，可以使用它的App，Garmin Connect所提供的「訓練計畫」，輸入目標時間、比賽日與每週可以進行訓練的日子，就會自動產生適應性的訓練課表，會隨著執行的成效而調整訓練課程內容。

詳情請參考「使用 Garmin Connect 上的訓練計畫」：https://reurl.cc/r1pQAZ，或者「了解 Garmin Connect 裡的 Garmin 專屬教練功能」：https://reurl.cc/kLm7Wr。

其他廠牌的產品應該也有類似的功能，不過我沒有嘗試過Garmin以外的產品，歡迎大家分享自己覺得好用的產品與服務。最後要說的是，跑前跑後的伸展與動態熱身不可少，尤其是做速度練習的日子，發力多，不做伸展與熱身的話，日積月累下來的疲勞會對肌肉的發展與健康不利，如果在參加賽事時爆發，那就會有嚴重的後果了。這樣要完成半馬的話，一週的跑量其實不會多，可以將訓練拆成三天或者四天來跑，而且一定要包含一次長時間的輕鬆跑，非常適合上班族來實施，以目前我設定的賽速5:15來說，我的經驗是一週的跑量大概會在16-25公里之間，里程的拉長主要是隨著速度變快，需要跑固定時間的輕鬆跑的里程會自動變長。最後給個福利心得，由於這一套方法很強調使用軀幹的力量，所以跑兩三個月之後呢，身體有機會瘦下來喔，我的褲子小了一個尺寸以上，很有吸引力吧哈哈！快來跑步吧！