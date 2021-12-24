賽事心得／台北馬拉松 半馬83分、為踏上全馬道路做準備

寫在台北馬後

出發前一週做足了儀式感，吃的清淡、連飲料都不碰，深怕腸躁症又發作，還特地去看了一趟醫生，還打了一針，我問醫生這針是什麼，醫生：「平滑肌抗痙攣劑」，讓你肚子安份讓你能順利完賽，帶著醫生的祝福前往台北馬，賽前一天還去了龍山寺，還願，也讓 @lm.x.1621 再好好祈求緣分，要相信月老都有聽到，前一晚早早睡下，隔壁的SWITCH歡笑聲完全沒影響我，四點早起準時搭上第一班5:20捷運，來到會場心情格外的冷靜，一種我今天就是來個LONG RUN般的狀態，分區布條早早拉起，B區後早已擠滿人潮，A區空蕩蕩，慶幸我是達標選手、慶幸我在A區起跑，不過那不代表什麼，後來才發現B區很多人跑起來一個比一個還要狠，起點前站了許久......

(好多人跟A區牌子合照，我也要)

鳴槍，按下手錶，過了五秒才踏過起點感應墊，往前跑了500公尺跟著人群奔去，看了一下手錶@3:25這是什麼速度，趕緊放慢，第一公里錶響@3:44，突然有一種比賽真的開始了，我的腳踏起來好不真實、動作好生疏，大概是賽前一週我只跑了20公里的關係，不過比賽就是展現訓練的成果，我可是足足吃了十週的課表，沒一會兒熟悉的感覺就回來了，擺手、跨步、呼吸⋯⋯⋯

事實上直到賽前兩週，我才跑的出那些質量課表該有的速度，此前都是降速完成，五公里錶響@3:53，速度保持的不錯，前面幾公里快的我刻意在第五公里放慢，前5Km分別為@3:44 / @3:41 / @3:46 / @3:47 / @3:53 5KM:18:51

Garmin745的功能，每當開啟訓練後，跑大概一公里，手錶會依據你的配速、心率告知今日狀態，平常在訓練我看到都是+1～+3左右，此刻手錶居然跳出-3，我想大概是高心率的緣故，手錶有設提醒心率≥192就會提醒我，從3km開始我的心率就是190上下跳動，提醒歸提醒，沒感覺特別累，我也沒要降速的意思，畢竟我今天是來破紀錄的。

10公里錶響@3:53，5～10Km分別為@3:42 / @3:54 / @3:48 / @3:48 / @3:53，10Km: 37:56，手錶是這樣顯示，但通過大會10公里感應地墊時間顯示38:10，剩一半了我這樣告訴自己，但最難的才剛開始而已，過沒多久，迎來第一個上橋點「中山橋」此時太陽露臉了，氣象說好的多雲陰天呢？不得不說，不愧是銀標賽事，整場比賽分流都做的很好，完全沒有被全馬擋到導致跑慢的情況發生，艷陽高照上的中山橋，此刻的我更佩服的是旁邊的全馬跑者，這樣的太陽、漫長的里程真是讓人絕望，下橋後不久轉入明水路，12Km錶響@3:55，速度已經逐漸下降，後方不斷傳來：「Tomo~加油」/ Tomo:「謝謝！」的對話，越來越近⋯⋯越來越近⋯直到15Km頭戴攝影機的Tomo從身邊奔過，我好慢！雙腳好疲倦、心跳依舊持續在190。

11～15公里分別為@3:55 / @3:55 / @3:50 / @3:58 / @4:03。15公里再也維持不住，已見到四分速。當下我不斷的告訴自己維持就好了。哪一次出門訓練，我沒跑超過六公里，但也不知道是被Tomo追過的壓力，還是怎麼樣，我也想不起來了，只知道當下真的很疲憊，要再跑進三分速覺得好難只能盡力維持。

16～20公里分別為@4:06 / @4:05 / @4:14 / @4:18 / @4:02。這五公里彷彿踏在泥濘般，可以說是跑的一塌糊塗，而這期間也上了第二次橋，「麥帥二橋」，上橋期間遇到一名原本跑在我前面的跑者，遠遠看去他在上坡期間走走停停，跑過他身邊看的出來是小腿抽筋了，路過時大聲喊道：「加油！就快到了！跑起來！」，此刻約莫18.5KM，我自己狀態也沒好到哪去，但我就想大聲喊出來，我想我真的很享受這種比賽的氛圍，雖然大家同場競技，但卻都是抱著對跑步的人、事、物的熱情出現在這裡，下了麥帥二橋往前跑一小段，左轉三民路再右轉南京東路就會看到終點了，這個路線我大概看跑步不要聽主持人魁哥的半馬路線介紹，看到都會背了，轉入南京東路之後，大概是這整場比賽我覺得體感最長的一公里，擺手⋯跨步⋯呼吸⋯我用盡了全身最後的力量，盡力奔回三分開頭，21Km錶響@3:58!

21.0975Km

時間：1:23:09

總名次:104/15317

平均配速：3:55/km

平均心率：189

平均步頻：182 min.

平均步幅：1.4M

2021終於刷新了個人半馬PB，比去年進步了三分半鐘，也放下心中的大石。

2019年開始跑步，也跑了兩年了，記得在第一次半馬破百後就立下FLAG。半馬跑進80分，我才會踏上全馬的道路。雖然離跑進80分還有一段，但我相信不會太久。

感謝這次陪我來台北的加油團，只有我一個人跑，大家都陪我一起早起。感謝每次訓練後腿酸都幫我按摩的女友，沒有妳就不會有破紀錄的我。

#下一場是2022.2.13,渣打馬目標依舊是80分#第一次參加台北馬就上手