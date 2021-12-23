賽事心得／台北馬拉松 就是為了在總統府前跟魁哥來張合照

今年受到疫情重創

好一陣子都必須戴著口罩跑步

加上屏東夏天到秋天的異常炎熱

讓我的體重一路回到了82KG

5-9月平均月跑量只有117K

好在看到了一道重磅消息:今年台北馬不用抽籤，先報先取。

立馬決定參賽!!

一方面是要讓自己趕快振作起來、跑起來

二來，今年底也沒報名賽事，能夠直接參與國內最富盛名的銅標馬拉松，why not?

報了名，可要認真練習哦! 但算一算居然只剩11周

趕緊就自己狀況，以漢森訓練法為主擬定了最後11周的濃縮計畫

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這次的訓練採取自投羅網式練法

我在質量課表時 主動約了人很好的超馬神人勇哥陪練

雖然跟等級高自己兩級的神人練習會有潛在的壓力在

但若是自己一人苦練 其實並不會輕鬆到哪裡

還好勇哥人很nice 常常下午已經跑完半馬後 晚上還陪我練習(而且居然還戴口罩)

以往讓我絕望憂鬱的訓練高峰周

居然也因為勇哥陪練而意外順利地度過了

加上兩次的泰武部落跑山訓練

臨時抱佛腳的讓身體回到了比賽狀態 77KG

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減量周

這次讓我莫名的不安與懷疑

可能是11周的訓練不紮實

又或者新的足底傷勢持續了一個多月沒有好轉

我不停的在書籍與YOUTUBE搜尋關於減量周的建議

也在PODCAST收聽 "跑步不要聽" 象總與魁哥的賽前最後叮嚀

更查看了去年自己全馬前一周在幹嘛

結果發現，哈哈~ 去年的我也一模一樣

總之，就開心的擺爛，開心的超補吃吃吃

開心的迎接我的第一場台北馬

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賽前一天到了馬拉松博覽會

因為在IG看到Jay大談到，新的馬拉松補給觀念是:吃好吃滿!

趕緊下手"他是我的教練，也是你的教練--哲睿" 推薦的Amino Vital全馬組合包

輔以我自備的SIS能量膠

準備吃好吃滿的能量馬拉松補給計畫

主要就是在Amino VITAL建議的全馬補給組合包之中

我在8K、15K、25K、35K各吃一包SIS

25K、32K各吃一包caffeine shot

以這樣的計畫開心入眠

PS:可能是決定這周就是耍廢，所以這周的睡眠幾乎都是一秒入睡.....

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2021/12/19

我在3:58自動起床

等了兩分鐘看看飯店是不是有按時morning call

結果真的有!!

吃了早餐開始一一穿上今日的裝備

帶好補給，飯店五點整也準時幫忙叫了計程車

一切都如此順利

計程車號還是我生日

司機問我全馬要跑幾公里？我說大概42公里

司機噴飯....

一切都那麼順利的我到了台北市政府

看那人潮我似乎還是先去寄物好了

在此我要非常感謝

發明"請先找一件輕便雨衣賽前先穿著"的那位夥伴

寄物後就靠著一件不要的輕便雨衣保暖了身體 價值連城阿!!!!

氣溫預報6點到10點14~19度

這真的是我最喜歡的溫度區間

更別提濕度只有六十幾

一切的狀況都讓我覺得此生恐怕不會有第二次

遂滿心歡喜 氣定神閒的窩在台北市政府建管處(室內)旁邊廁所附近

偷偷說:(這邊還有飲水機)

賽前補給 賽前排....都完美且從容不迫

6:10 唰! 地脫去身上的輕便雨衣 還丟入垃圾桶!

跑到會場熱身

在起跑點後方

圍了一個小廣場讓選手們兜圈熱身

雖然小圈 但熱鬧

有人邊暖身邊錄影

有親友團在欄杆外幫兜圈選手加油

有人窩在兜圈圓心拍團照

有人言談中:我覺得真的辦得很棒，還可以就近在這邊熱身

邊跑邊遠遠聽到柯文哲市長致詞

一切的一切 雖然我飄向北方此刻沒有跑團親友團

依然覺得可以會心一笑 可以感覺並不孤單

我想 這就是"跑者"吧!

我們都一樣 !

"那些美好的兜圈

讓回憶值得懷念"

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11周的訓練

給自己排在C區的起跑區

賽前給自己的目標 除了破PB (3:45) 希望是在SUB340

暖身完緩緩有禮貌的擠身到C區的前幾排

鳴槍起跑

約90秒後通過起跑線

記取去年初馬的經驗

前半馬 不能快

中段馬 不要快

前5K均速我順利的控制在5'05

擺脫減量周的懷疑不安

跑在仁愛路的林蔭大道

時時提醒自己減速

體感輕鬆跑 心律

若要給自己狀況下個評語 應該是極佳!

這場賽事是我第一次沒有掛耳機上場

因為我明白一路上都會有人陪著我

也不想失去任何因為聽音樂而錯過的小細節

順順的跑在蜘蛛人旁邊

也跟日本來的老爺爺打招呼

在經過總統府時

看到前面的跑者在說:"Hi~魁哥~~"

我定睛掃描一遍

袖套有沒有放補給? 有!

是不是跟介紹賽道的YT影片一樣的造型? 差不多!

真的是魁哥!!

雖然我想跟他說: 魁哥謝謝你跟象總在我迷失不安的時候有這麼多資訊可以找到方向也讓跑步的朋友相信自己不是一個人讓跑步這件事情變得如此的理所當然......等等好多話想說(肺活量是有多好)

不過我只說了：魁哥好！！！

附帶一個敬禮！ （代表要說的所有話ＸＤ）

魁哥看了我，頭一撇：唉呦～輕鬆哦～

我回：等等就沒力了～

(但沒想到照片居然有同框^0^)

5-10K 4'54

隨即眼前就是魁哥影片中提醒過的中山橋

保持心律穩定 穩穩上橋

橋上太陽開始耀眼 但冰冷的我的雙手希望再多曬一點

圓山飯店映得金黃通紅

青天白雲真是讓人滿滿正能量阿

下橋後 開始被半馬男總排前幾名超車

然後 被半馬女總排前幾名超車

看著他們的跑姿實在優美

我也有我的目標 繼續告訴自己不能快

11-15K 4'53

16-20K 4'57

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20K 即將完成半馬

按照著自己的補給計畫目前感覺順暢無比

突然右方殺出一位短髮女孩

此刻正好要上環東高架橋了

在這個可能出現倦怠感的時刻

我想就這樣無腦跟著她

沒想到3K後就被海放了

不過看了我的速度並沒有變慢 是她太猛

因此繼續穩住步伐

21-25K 5'02

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高架上強風吹拂

雖然成縱線前行依然無法減緩衝擊

不過風吹起來真的涼爽 體感十分舒適

遠望北市河濱景色宜人

羨慕有這麼棒的練跑好地方

穩穩前進!

藍天包覆著朵朵白雲非常可愛

突然奇怪的念頭來襲

雲朵中浮現勇哥的臉 說:你開始五分速了嗎?

嗯~我熱身完了。

然後是竹教練的臉: 中建~加油!

好的! 教練!

最奇怪的是，後來出現伍佰老師的臉: 中建~加油! (點頭皃)

好...好哦!!! (以上真的不是捏造) (我是伍佰粉沒錯^^)

下橋微微加速

即將抵達折返點

忽然一大隊人馬折返回程映入眼簾

是330列車! 列車搭載約50名跑者

起跑至今我終於看到了

預估我與其差距約兩分鐘

不急著趕上 還是不要快!

26-30K 4'56

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30K 進入河濱公園

開始小心翼翼

因為去年的撞牆期太痛了

雖然今年前30K都沒有暴衝

不過依然有很大的陰影

索性不去看錶

讓他慢慢的跳過那32K 33K 34K

場邊陸續有選手抽筋在路邊拉筋

也有許多選手不時到場邊的薩隆巴斯小站光顧

按照吃好吃滿不超速的補給策略

我目前似乎沒有掉速的問題

但我並沒有因此而特別開心

怕開心的太早就......

30-35K 5'04

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此段河濱賽道風更大了

比在高架橋上還大

雖然涼爽

但阻力似乎不小

36K 右大腿股四頭肌 微抽筋

跟當時跑泰武部落時的抽筋感一樣

頓時間讓我感覺 糟了!不會吧!

及時到路邊撒隆巴斯小站急救一下

降速再跑起來 還是微抽

撐到下一個撒隆巴斯站再噴

似乎好轉! 補給站多喝了兩杯運動飲料

慢慢跑!

一邊盤算著是否還有330的可能

沒想到出了塔悠疏散門

一轉彎 換左腿股四頭肌抽筋

降速緩跑幾步 連左大腿後側整個抽起來了

只好停在路邊拉筋

乾~~~ 一路順暢的39K劇本 難道就此....

雖然停下腳步 換氣聲卻更急促了

此時告訴自己 330不可能了

但是還是可以大破PB哦!! 很棒了!沒關係~

試走兩步 再抽 再拉筋

再走!

可以了~

緩跑起來

剩2K而已 加油!!

36-40K 5'15

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最後2K

與半馬選手隔道並行

人多了起來

半馬與全馬終點都即將抵達

兩旁的親友與觀眾加油聲越來越熱烈

我也維持在能不抽筋的狀態下全力奔向小巨蛋旁的台北田徑場

或許是加油聲的能量

最後2K沒有停下

進入田徑場前

傳來同學大喊我名字的加油聲

讓我以4'23的速度衝線

PB 3:32:23

大會成績3:33:47