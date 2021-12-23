賽事心得／台北馬拉松 被女漢子們狂刷到懷疑人生

看看這鮮明的對比

從一出門忘了帶上跑鞋，竹南、新竹折返

似乎就在預告著今年的台北馬會有著不一樣的體驗...

很久沒有寫跑步心得，上一篇是 2020 台北馬

很久沒有將月跑量堆到 200km ，上次達標遠在今年一月

相隔近一年，語感生疏、體感遲滯

下筆描繪不出精確的跑馬感受

運步時，擷取進腦內的代表性畫面也少得可憐

有的只是股四頭跟腳底板的炸裂

鳴槍的前一晚，腦壓、眼壓因肩背緊繃而高升，頭痛欲裂

吞了顆普拿疼，20:30 躺平，棄賽的念頭萌生

清晨四點，症狀緩解，出門前再吞一顆

早發第一班捷運，完成寄物便在 B 區線後等待

全馬跑者推送出去後，半馬組在起跑線後集結

或許是人少+來的早，我需要仰頭才能看見起跑拱門

鳴槍舞台就在右前方不遠處

倒數槍響後我才發現，從搖滾區出發要有相應的心理準備

同區跑友開出去都嘛 under 4 分速

5km 內被拉爆也是剛好而已

就別提同區女漢子越來越遠的馬尾了

起跑線

跟同事 "國吉" 一起出發

我們像是預期很快就會被人流沖散，相互道了聲: 終點見！

話音未落，再看到國吉已經是在賽後照片上了

6km 之前

雖然有特別注意，但跑速還是被拉到不太合理的 under 4:30

開跑前左小腿就有痛點，未鬆開的結果是腳底板的撕裂感一路上竄

跑姿開始有些失衡，在不能停的前提下，只能依過往經驗動態調整

步伐再小一些、跑姿再收一點，穩住步頻與心肺

其實很緊張，緊張到人中冒汗，深怕下一步就爆胎

10km 水站

同事 "阿德哥" 輕點一下我的肩膀

相視而笑後，阿德哥穩穩開出。對！就是這個跑姿與節奏

然後想起一同在交大練跑，阿德哥、布老大穩穩向前推進的背影

或許是因為熱開，腳底的撕裂感漸漸沒那麼明顯

盡可能將配速落在 4:35~4:40 之間

但是女漢子們還是一個個刷過我，刷到我懷疑人生

19km 上橋

向上，在很多時候有著正面的意味。但馬拉松千萬不要

特別是終點前的上坡，像是有毒的蜜糖般直擊你意志的最深處

跑者們的崩潰，往往在一步之間

20km 最後直線

去年因為第一次換路線，曖昧的終點讓人抓不到全開的基準點

今年知道了，轉進最後那段直線，加速就對了！

現在有所保留只會留下悔恨！

最後 200m，全開！！

視線早已落在終點線後的那塊感應墊，雙腳榨出全力跟上

兩旁的加油聲再熱烈

這時，你彷彿只聽得到自己的心跳與腳步聲

終點線後的回身鞠躬

感謝能夠無傷完賽！

事前沒有預期在這種練習量下可以破百

現下骨頭散掉、肌肉痠痛像是在償還預支的借款

謝謝在賽道上堅持向前的每個人

謝謝在生活中堅持向前的每個你們

#2021台北馬

#TheDayWeReborn

#初心重生

那個，因為終點前被 take 多張照片

然後我就手滑了 XD

/Boger (#20211222)

賽前肝醣超補

前段這麼悠然，傻傻的不知道接下來會發生什麼事

3分速根本就不是人跑的！