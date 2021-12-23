賽事心得／台北馬拉松 被女漢子們狂刷到懷疑人生
看看這鮮明的對比
從一出門忘了帶上跑鞋，竹南、新竹折返
似乎就在預告著今年的台北馬會有著不一樣的體驗...
很久沒有寫跑步心得，上一篇是 2020 台北馬
很久沒有將月跑量堆到 200km ，上次達標遠在今年一月
相隔近一年，語感生疏、體感遲滯
下筆描繪不出精確的跑馬感受
運步時，擷取進腦內的代表性畫面也少得可憐
有的只是股四頭跟腳底板的炸裂
鳴槍的前一晚，腦壓、眼壓因肩背緊繃而高升，頭痛欲裂
吞了顆普拿疼，20:30 躺平，棄賽的念頭萌生
清晨四點，症狀緩解，出門前再吞一顆
早發第一班捷運，完成寄物便在 B 區線後等待
全馬跑者推送出去後，半馬組在起跑線後集結
或許是人少+來的早，我需要仰頭才能看見起跑拱門
鳴槍舞台就在右前方不遠處
倒數槍響後我才發現，從搖滾區出發要有相應的心理準備
同區跑友開出去都嘛 under 4 分速
5km 內被拉爆也是剛好而已
就別提同區女漢子越來越遠的馬尾了
起跑線
跟同事 "國吉" 一起出發
我們像是預期很快就會被人流沖散，相互道了聲: 終點見！
話音未落，再看到國吉已經是在賽後照片上了
6km 之前
雖然有特別注意，但跑速還是被拉到不太合理的 under 4:30
開跑前左小腿就有痛點，未鬆開的結果是腳底板的撕裂感一路上竄
跑姿開始有些失衡，在不能停的前提下，只能依過往經驗動態調整
步伐再小一些、跑姿再收一點，穩住步頻與心肺
其實很緊張，緊張到人中冒汗，深怕下一步就爆胎
10km 水站
同事 "阿德哥" 輕點一下我的肩膀
相視而笑後，阿德哥穩穩開出。對！就是這個跑姿與節奏
然後想起一同在交大練跑，阿德哥、布老大穩穩向前推進的背影
或許是因為熱開，腳底的撕裂感漸漸沒那麼明顯
盡可能將配速落在 4:35~4:40 之間
但是女漢子們還是一個個刷過我，刷到我懷疑人生
19km 上橋
向上，在很多時候有著正面的意味。但馬拉松千萬不要
特別是終點前的上坡，像是有毒的蜜糖般直擊你意志的最深處
跑者們的崩潰，往往在一步之間
20km 最後直線
去年因為第一次換路線，曖昧的終點讓人抓不到全開的基準點
今年知道了，轉進最後那段直線，加速就對了！
現在有所保留只會留下悔恨！
最後 200m，全開！！
視線早已落在終點線後的那塊感應墊，雙腳榨出全力跟上
兩旁的加油聲再熱烈
這時，你彷彿只聽得到自己的心跳與腳步聲
終點線後的回身鞠躬
感謝能夠無傷完賽！
事前沒有預期在這種練習量下可以破百
現下骨頭散掉、肌肉痠痛像是在償還預支的借款
謝謝在賽道上堅持向前的每個人
謝謝在生活中堅持向前的每個你們
#2021台北馬
#TheDayWeReborn
#初心重生
那個，因為終點前被 take 多張照片
然後我就手滑了 XD
/Boger (#20211222)
賽前肝醣超補
前段這麼悠然，傻傻的不知道接下來會發生什麼事
3分速根本就不是人跑的！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言