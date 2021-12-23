精華影輯／台北馬拉松 挑戰全馬330結果爆掉

台北馬拉松無傷完賽~感謝老天爺給了一個超好的破紀錄天氣，因為之後沒有比賽了，想試試看目前全力的狀態下能夠跑到怎麼樣，出發前先預抓330，開跑後就一路咬著330的配速列車，在12k左右遇到子橫，就這樣兩個人躲在集團裡，一路往前跑去，到21K時還能有說有笑的，想說唉呦好像有機會喔！

但是開到30K左右的時候，漸漸開始吃力，配速列車的氣球越咬越辛苦，直到36K心率越飆越高，直逼180，全身都在抗議，無奈還是無法咬住配速列車，正式宣告爆掉XDDDDD

最後的6公里就只能拖著爆掉的身體，慢慢的跑回終點，最後以335完成今年所有的比賽了。雖然跑到爆掉，但是跑的非常開心，畢竟這就是目前的全力了，我沒有保留，練不夠就是練不夠，下次再加油就好了！