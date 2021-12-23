賽事心得／台北馬拉松 地方少女的第二場全馬

在河濱ㄎㄧㄤ掉的地方少女

地方少女其實一開始本來沒有要報台北馬的想法，但衝著免抽的虛榮心還是鬼遮眼報下去。疫情停跑了三個月加上9月初AZ打完副作用嚴重再加上國慶日跑去單攻一輪嘉明湖，人生第二馬的實際訓練只有短短的兩個月吧.....?雖然沒有達到心中的高標，但也還是破PB了。這兩個月其實能從0拉回來真的有點辛苦，除了拉跑量拉速度外還要顧好不受傷。尤其在11月巔峰期一度厭跑懷疑自己到底在幹嘛，但因為身邊有滿滿的陪伴與支持似乎也不太那麼苦。除了每次質量都能開心推完外，也在最後順利開心地吞完28/21/21的長距離。

每一天的早晨都有著大家的愛與陪伴其實很幸福

對然後一定要提到!!!!!!!!!!在比賽前兩周練跑時撿到一隻貓.....冬天練跑請大家要......小心被收編....然後就陷入了晚上被吵到睡不好的地獄，再加上天氣變化大賽前一周喉嚨痛還跑去看醫生....

這位仁兄初來乍到害我晚上睡不好 導致賽前一周喉嚨痛看醫生

時間回到了比賽當日，起跑前其實一點也不緊張，只想快快跑完快放假。但跟平常練習不同的是這次我要自己獨推全程。內心一直惦記著謙哥的交代至少要活到28，所以前面到河濱前都還是活跳跳的一尾少女。

前半馬還能開心玩

感謝中壢跑團的姊姊一路上的加油

殊不知到了34K噩夢來襲，怎麼跑都跑不動，內心說服自己沒有牆都沒效。只覺得太陽好大好厭世腳好硬跑不動，滿滿的小劇場再現。由此可見就是長距離練不夠....下次要好好地加強這部分....

最後進終點只記得我們楠梓彭于晏阿兄的交代要一臉輕鬆吐舌頭比愛心。但為了我的形象(?)還是比愛心就好。

楠梓彭于晏千交代萬交代的終點POSE

大會時間3:44:03

晶片時間3:42:07

而且竟然還撈到分三!!!!!!(地方少女的爸爸表示:你們這組女生都比較不會跑嗎? 我:???????!!!!!!!要不要幫你報一場....)

雖然沒有跑出自己的目標跟最好，但也是盡了自己的力。至少這42公里的獨自旅程實在刻骨銘心。感謝疫情的自己努力減肥做肌力!感謝老北老母安心放我去玩!感謝公司支持我們奔跑!

還有感謝這段時間一直陪在身邊的哥哥姊姊及教練們以及我家宅男友胖咪咪，因為有你們才能完成這段短短的奇幻旅程。

明年台北馬還有一年的時間!!!!!再接再厲!繼續鞭策我吧~~~~~

恭賀地方少女全馬季結束!!!!!!但是三鐵季要開始了......(望向即將到來的初113以及荒廢游泳課與腳踏車衣架......)