賽事心得／台北馬拉松 C區出發、大破PB 40分鐘！

去年第一次參加台北馬拉松半馬組，就被現場歡樂的氣氛感動到，加上年初無緣渣打全馬，於是今年台北馬不猶豫報了全馬.時隔近兩年沒有跑這麼長的距離，訓練過後的自己能跑到什麼程度，賽前最多30 km 也只練過一次，心中質疑自己的聲音隨著比賽日的接近逐漸放大。

賽前一週只吃比賽早上會吃的早餐，生活也儘量調整到比賽的作息，事後發現這樣會更緊張,甚至比賽前5分鐘，心情依舊忐忑按照之前的全馬成績，我是從C區出發，原本想跟Penny一起開4:25-4:30 min/km，後來想想前面還是保守一點配4:35-4:40 min/km就好。

前面的5公里跑的辛苦，在擁擠的人潮中東流西竄，手腳施展不開，第一公里竟然只跑5:31 min/km… 教練提醒前面要放慢，看來真的放太過分…7公里後人群散開才漸漸達到目標配速。開啟一路往前追的旅程. 前半馬1:38:51，沒有想像中慢，而體感依舊舒適，後面來個negative split 也是很合理，很合邏輯的。

風雨時常在過分樂觀的情況下到來.後半段從環東快速道路開始,陽光也開始露臉，在此時不是個好現象;橋上的風不算大，卻足夠吹起你心中的煩躁，經過第26km，看到Penny 折返回來，還有16 km，像平常練習一樣再尻40圈操場就完成了！可惜我只知道開頭，卻猜不到結局。

進到河濱後，無風！像是骰到666，士氣大振，不過相同體感下的速度只剩4:45 min/km，估計肌力也開始衰退. 30km後，是馬拉松的開始，評估自身狀況再拼個12km應該沒問題，維持兩公里後雙腳輪流alarm… 只能recover後繼續run，然後再降配速. 接著34公里後開始出現逆風，河濱是我的主場，風的脾氣我也是知道的，但是風雨飄搖的肌力已無法抵抗，為了防止抽筋，只好再降速。

離開河濱只剩3 km，用僅存的注意力計算著：何時該開出去？評估後推進器只能開5分鐘，超過就抽筋。南京東路上熱鬧的加油聲升高腎上腺素。

左轉，來到狹窄的入口，兩旁的歡呼更大聲了，接著迎來一片藍天，田徑場的弧形屋頂像是完賽花圈，3. 2. 1. 跑過終點線. Finish!

New PB2021 Dec. 台北馬拉松 3:19:42Old

PB2020 Jan. 渣打馬拉松 3:58:24

感謝林政德教練每週的指導跟給予課表的建議，下次吃課表爆炸我會降速嗑完，感謝Penny 的互相砥礪，跟比自己強的人一起練習進步更快，感謝星期六的養肌班的同學們，歡樂的練習氣氛開啟美好的週末，感謝今天沿途加油的啦啦隊們，攝影師，補給人員跟工作人員，給我們一場歡樂的馬拉松嘉年華，在2021年底還可以跑完一場馬拉松。渣打馬拉松繼續加油啦