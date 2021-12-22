年度封關台北馬百傑洗榜 56好手完整名單
統計/ 台灣長跑競技網 KC
照片/ MingKuang Tsai、Jason Lin、張廖君旭
整理/ Bigfish
今年因為疫情大部分認證賽事都取消，在台灣只有全運會、萬金石、曾文水庫馬拉松和台北馬拉松可以作為正式成績排行，而今年台北馬起跑到八點多都是非常理想的天氣，為挑戰個人最佳、紀錄、達標的選手，都能順利以理想配速前進！七點起跑的半程馬拉松，在理想的條件下有廿八人入百傑榜或將排名向上推進，八點之後太陽升起萬里無雲，馬拉松選手稍受影響，但仍有廿八人入百傑榜或將排名向上推進，總共五十六人為本世紀最多人更新百傑榜的一次！以下是全部五十六位百傑好手的英姿和紀錄！
男子全程馬拉松
女子全程馬拉松
男子半程馬拉松
女子半程馬拉松
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言