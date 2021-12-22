年度封關台北馬百傑洗榜 56好手完整名單

統計/ 台灣長跑競技網 KC

照片/ MingKuang Tsai、Jason Lin、張廖君旭

整理/ Bigfish

今年因為疫情大部分認證賽事都取消，在台灣只有全運會、萬金石、曾文水庫馬拉松和台北馬拉松可以作為正式成績排行，而今年台北馬起跑到八點多都是非常理想的天氣，為挑戰個人最佳、紀錄、達標的選手，都能順利以理想配速前進！七點起跑的半程馬拉松，在理想的條件下有廿八人入百傑榜或將排名向上推進，八點之後太陽升起萬里無雲，馬拉松選手稍受影響，但仍有廿八人入百傑榜或將排名向上推進，總共五十六人為本世紀最多人更新百傑榜的一次！以下是全部五十六位百傑好手的英姿和紀錄！

男子全程馬拉松

女子全程馬拉松

男子半程馬拉松

女子半程馬拉松