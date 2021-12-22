賽事心得／台北馬拉松 The Day We Reborn

2021臺北馬拉松，我覺得是一場關於「相信」的馬拉松。

相信可以挺過疫情

相信很快會有再暢快奔跑的一天

年底的兩場比賽都懷著感恩的心

2021萬金石馬拉松 WeCan 我們可以

2021台北馬拉松 TheDayWeReborn 我們重生

真的要謝謝大家、謝謝偉大的防疫人員!

受疫情影響，今年IR跑創運動的極速台北2021訓練週期只有13周，如何在有限的時間內規畫訓練.......那是教練的工作XD

我就相信教練的規畫，能幫助我調整好狀態就好。這次的課表好像蠻適合我的，跑量不多，都維持在不是很疲勞的狀況下訓練，順利破了2次10K PB，但就在台北馬前三周因為換鞋的關係，導致右腳脛後肌出了一點狀況，好在已進入減量期，就邊減量邊恢復，相信自己能在比賽當天好起來。

比賽當天到了集合地點，與IR SPORT的同學以及瘋騎的夥伴一起熱身，其實熱身的時候就感覺到右腳的狀況，暖身小跑兩圈的時候還是會痛，不過這是預期中的事，已經有心理準備，比賽中盡量避開不平的路面，尤其是貓眼跟標線都要避開。這次的目標是配速4:15 SUB3，前16MP+、中16MP-、尾10MP。

雖然教練熱身完後宣達今天天氣不錯，可以採前慢後快的配速。但我還是採取賽前講座的策略: 前16(4:12~4:15)、中16(4:15~4:18)、尾10(4:12~4:18)畢竟已在腦中模擬很多次了，臨時要改我也改不過來。這次的補給想要吃多一點，不然上次萬金石終點前200M爆餓真的是來的太突然。SHOT: 10K、17.5K、25K、32.5K、40KRACE ON: 12.5K、27.5K32GI咖啡因: 37K乖乖膠備用。

寄完物去上廁所，這一次跟萬金石不同了....我起床後只喝了250CC的水，搭配早餐的全家中熱美，之後再也沒攝取任何水分，希望這次不會跑到一半又想上廁所。進入起跑區，開始沉澱自己的心情，告訴自己要相信這13周的訓練、要相信自己在最後三周為了讓右腳恢復，捨棄掉所有不是紅字(必練)的課表都是為了能站上起跑線，能做的我已都做了，我一定可以，相信我的右腳也一定可以。

(亂入一下2021萬金石，這句話很給人力量。)

起跑後很自然地跟著人流移動，相當順利的在1K左右就進入自己的目標配速4:12躲進美少女戰士SUB3列車的集團裡省力推進，不過這個列車前面的速度好像有點快，好幾次跳錶我都看到4:09告訴自己不要蹬，不要蹬就不會超速，雖然有時候會小小開掉，但保持自己的配速，我還是穩穩地在集團中偷懶。

就這樣一路跟上堤頂，他們真的好厲害，預期上坡會掉10秒左右的配速，就真就掉10秒。上去以後跟美少女戰士們的距離就漸漸被拉開，不過我本來中段16K就是MP-的配速，就沒想要跟上去了，靠牆跟人檔風一下，還是在下堤頂前跟上了藍色的美少女戰士。堤頂的下坡，我覺得我蠻會跑下坡的，去年台北馬這段也是衝得很開心XD但今年.......右腳其實每跑一步就會痛，這三周也知道該如何跟它共處。不要蹬! 抬起、放下....抬起、放下就好!下坡就..........踩下去!!!!我是前足著地的人，但在這種情況下，下坡只用前足著地右腳患部會牙起來。直到有一天我在跑下坡，告訴自己怕闢喔!踩下去! 發現此時此刻，右腳全足著地跑下坡的痛感會跟平路差不多，雖然沒有加速，但是可以讓我順順的跑下坡。下堤頂那一段配速4:09，很好喔! 計畫內。

但進入河濱就開始出現不是計劃內的事情了，明明就是IR訓練營跑過的路線，速度、體感都應該要很熟悉，手錶卻跳出我前一公里配速4:4X。不可能差這麼多吧? 低頭看一下我左腳上的STRYD功率計(我的速度是用它抓的)，還在呀，也沒進水阿! 怎麼會這樣？然後整個河濱我就處於一個我熟悉的配速與手錶的配速有落差的情況，多少影響到了我的心情。

然後在逆風又配速混亂的情況下，艱難地推進到了40K.....我發現補給多分配一點的好處是，可以把長長的路段切成一小段補給的里程數去倒數，這樣就會覺得等下就可以幹嘛，再等一下可以幹嘛幹嘛，會比較好分散掉痛苦的感覺。

正在抓補給的ME...過了40K的檢查點，看了一下計時鐘。疑?! 02:51:XX還有9分鐘? 剩2.2K?那我就用現在的配速跑回去就可以了嘛~當下一個愉悅，輕快的彈回終點....

阿哪知我看到拱門已經是03:01:XX.....

雖然沒有達成SUB3的目標，但是也破了自己去年台北馬的PB14分鐘，也達成BQ資格，在這次只有13周準備的情況下，值得感謝!相信教練、相信做過的訓練、相信自己可以、相信我的右腳可以!向拱門鞠躬，開開心心的去找同學朋友們拍照報平安!TheDayWeReborn!

#IR跑創運動#極速台北2021恭喜大家無傷完賽!再接再厲!也感謝每次都被我找來虐的兩位好友跟來加油的家人朋友

賽後檢討

1. 當天手錶的藍芽出問題，功率計沒抓到，心率帶也沒抓到。所以當天在河濱的配速是不準的，以往我都是用功率計抓，這才想起同學有說過在河濱用GPS抓速度會飄。確實有影響到當時的穩定度。

2. 我蠻確定我在40K過的計時鐘時間是02:51:XX，不過計時點的時間是02:52:XX

3. 都有跑在我設定的速度(4:12~4:18)內，值得高興。