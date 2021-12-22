賽事心得／台北馬拉松 330夢想列車圓滿完成任務

我是小廖，很榮幸有機會能連續參與了三年的adidas pacer台北馬配速列車任務，從2019是全馬500列車到2020是全馬330列車，同時也是330的列車長。今年2021年一樣是擔任330列車長，同樣的任務，但是有不同的心路歷程跟大家分享一下。在去年完成任務後，想說可以好好來挑戰一下自己的個人PB。原本今年設定的目標賽事渣打馬，也因為疫情取消，所以就改成自主線上馬，跑出了3:18的成績，跟原本設定的3:15差了3分鐘，雖不滿意但還可以接受，也算是突破個人的PB。今年5月又因為疫情的關係，開始了2級3級的警戒，也因此打亂了很多跑者的訓練計劃與節奏，包含我也是在內。原本有規律且計畫性的在準備，要挑戰SUB3，因為疫情升溫也在6月的時候月跑量因此而歸零。同時我的女兒也是在今年5月的時候出生，對我來這比起SUB3，是一個更大的挑戰，也我的生活有了很大的變化。原本所設定的目標都不敢想了，當時只想著女兒如何能夠平安長大就好。

到了今年的7月，接到愛迪達總教練鄭子健的通知，他說如果疫情趨緩，台北有可能會舉行，可以開始準備一下。總教練：你去年帶330的配速列車，現在還有辦法嗎?我：報告教練，我...現在連破4都有困難，330沒辦法啦！430應該還可以吧！總教練：那…沒關係啦，反正也還不確定會不會舉行，你又要照顧女兒，有空就先從慢跑開始吧。就這樣，7月得知台北馬可能會舉行，但是當時的疫情氛圍瀰漫全台，也還在盼望疫苗何時會到，心裡想著，所有賽事都停辦了，真的會舉行嗎？

炎熱的7月疫情尚未解封，天氣悶熱，跑步又必須戴口罩，真的很辛苦。回想到去年2020的台北馬「勇敢呼吸」，當時就覺得能夠在室外不戴口罩呼吸真是一種奢侈，但是想到年底的台北馬還有一絲絲機會舉辦，所以就重新開始訓練計畫。

7月跑量173

就這樣在7、8月的暑假，每天一早4.5點就起來出去跑步，當時外出運動好像是一種罪惡，所以總是挑人最少的時候，減少與人群接觸，全程帶著口罩開始累積跑量，找回跑感。往年的7、8月，PACER團的籌備與訓練都已經如火如荼的再準備，但是今年卻是一點消息也沒有，所有賽事都取消，也完全沒有目標，坦白說當時有一種不知為何而練。

8月跑量288

直到9月中旬後，又再度接到總教練的通知，台北馬可能會如期舉行，開始要召集PACER團的夥伴們回來。聽到這個訊息感到很興奮，但是又想到此時距離台北馬僅剩下不到3個月的準備時間。雖然7、8月已經有恢復練習，但這時候的速度完全找不回來，真的有一種打掉重練的感覺。

9月跑量341

10月則正式展開台北馬pacer團的訓練，第一次的團練大家都還是戴著口罩，當時心想，難道台北馬也是要戴著口罩跑完全程嗎?戴著口罩要怎麼跑速度呢?但是我們當時也無暇顧慮了，就是先練再說，已經抱持著最差就是戴口罩跑的準備了。還好疫情在當時已經有受控制，疫苗覆蓋率也提高，所以在10月中就宣布從事戶外運動可以脫口罩，得知道這個消息，大家真是鬆了一口氣。因為時間很緊迫，準備時間有限，所以在訓練的安排上就比較緊湊，每一次的團練大家都在懷疑我今天能夠完成嗎?我做得到嗎?心中一定很多OS，包含我在內也是一樣。

10/3第一次的團練就是20K的LSD慢跑，10/6質量400M配速跑，10/20進行10K測驗，剛開始許多夥伴都尚未能馬上進入狀況，甚至無法完成預定的配速目標，但是經過了3周的練習，新夥伴慢慢開始適應，學長也不斷鼓勵新進夥伴，一起團練一起找回原本的信心與實力。就在10/20的10K測驗後，許多夥伴都說今天破了我的10K的PB，原本的懷疑與心中疑慮全都解除了。原本對訓練狀況不樂觀的波哥，也鬆了一口氣。從那一刻開始，我知道台北馬我們已經準備好了。

10月跑量573

11月開始進行質量訓練，從30圈的配速跑，到賽前的驗收要完成50圈。周末的長距離LD也是基本30K起，依照各配速列車，模擬比賽的配速來訓練。風雨無阻，每次的訓練都是為了台北馬能夠分秒不差的精準配速，幫助跑者們能夠達成目標完成夢想。

從0開始的過程真的很辛苦，但是也透過跑量的堆積，慢慢的將心肺與跑感都找回來。我知道我在跑步上面沒有天分，但我有一群很棒的夥伴以及一座燈塔在背後支撐著我們，所以我能做的就是按部就班的練習加倍努力。在還沒有突破330之前，我的目標設定都是3:29:59，只要突破1秒就好。今年除了完成任務之外，在40k將330的所有乘客趕下車往前衝，最後進終點的大會成績就是3:29:59真的是非常高興。

去年是帶著戒慎恐懼的心情在完成330的任務，當時我的PB是335，但是總教練很大膽的把330列車長的任務交給我。今年則是帶著輕鬆愉悅的心情來享受這場全台最大的路跑嘉年華會，帶領團隊夥伴們一起用熱情來感動並且秉持著這樣的精神與核心價值。

服務跑者是就是我們最大的價值，成就跑者完成目標是我們的成就同樣都是跑者的我們，同樣都有家庭與工作的我們，同樣認真訓練為了完成任務與目標的我們，無非是在場上能夠提供最精準的配速與服務。

但也是會有遭遇到很多的考驗，地形，天氣，風勢，氣溫等等的各種天候因素與變化，所以在配速上面，為因應各種的狀況，都會有不同的應對方式，所以難免在速度上有快有慢，而不是均速到底。我們的身後跟著一群相信我們的跑者，所以我們背負的責任與壓力跟自己跑是完全不同。感謝所有曾經對我們PACER團隊鼓勵與感謝的跑者們，你們的肯定是我們最大的支柱。更感謝曾經批評或抱怨的跑者們，你們的指教是我們進步最大動力。

最要感謝的是總教練~鄭子健，他完全的信任將北區的訓練交給我跟波哥。他更是了解我的狀況，工作家庭與訓練三者要兼顧真的不容易。也沒有因此讓我有理由可以鬆懈，一樣交付330的任務，並且不斷的鼓勵與督促我。

感謝波哥與adidas北區pacer團隊的所有夥伴們，共17位130半馬列車~列車長飛哥、佳鴻145半馬列車~列車長老皮、建寬、Emma200半馬列車~列車長建翰、Kitty215半馬列車~阿正315全馬列車~小峰330全馬列車~宗慶、士鈞345全馬列車~小平400全馬列車~列車長波哥、威廉、世崑、Tony謝謝你們這3個月的配合，並且完成了每一次的課表，也一起完成了這次台北馬的任務。

最後要謝謝我的老婆與女兒，感謝你的包容，讓我能全心投入參與這次的訓練並且完成任務。我也不斷地在學習如何從工作、家庭與訓練中去得到一個平衡。沒有奇蹟只有累積，只要你願意堅持下去，沒有不可能。