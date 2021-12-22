賽事心得／台北馬拉松 昨日辦婚宴、今日賽道見

目測距離終點一百多公尺，看著手錶上的時間跳著:1:26:30,31,32...即使已經累到跑姿都有點跑掉，但不想成為87跑者，於是奮力衝，直到通過終點感應墊。87分內，晶片時間:1:26:51，達成賽前SUB88目標，破PR!'

這個標題，完全不假。12/18中午才在南港補辦完近20桌的婚宴(5月因疫情爆發被迫順延...)，12/19就踏上台北馬的起跑線。親朋好友都覺得這決定有點瘋，但面對未知的疫情，今朝有酒今朝醉，衡量能跑的比賽，就努力跑吧! 至於88跑者的部分...是個雙關，呼應預定於明年將發生的好消息~ps:本來沒有習慣使用網誌紀錄比賽心路歷程的，但今年真的是特別的一年，還是詳實記錄起來吧!

賽前準備-疫情爆發跑量歸零 卻也帶來正面成效

3月加入曙光跑團，在月底跑完上半年最後一個賽事-柚香半馬(瑞穗)，之後便進入相對的休賽期。5月疫情爆發後，跑量幾乎歸零，幸好曙光跑團有安排一系列的線上課程，可讓學員參與，也讓我得以維持運動習慣。除了肌力訓練外，也嘗試了對我來說相當新鮮的皮拉提斯、瑜珈和TABATA等訓練，對於肌力的建立和維持運動能力十分有幫助，這是前面三個跑季的準備過程中偷懶沒做的事，或許也是因禍得福吧~8月疫情趨緩，終於敢總出戶外跑步，跑量也逐漸累積，並建立有氧基礎。8月: 119K, 9月: 212K, 10月:300 K, 11月: 233 K。課表組成大致上維持二、四、六 3 個相對較硬的訓練，其餘幾天輕鬆跑或jog，一週休1天。週二和週四主要是長短不一的間歇跑，週六則是較長距離的訓練。這些課表幾乎都能順利完食，再加上前段時間的肌力訓練，反而經歷了四年來最棒的季狀態。訓練之餘，定期到青山工作室進行運動按摩，針對身體肌肉進行放鬆。而疫情期間稍微上升的體重，也使用較溫和一點斷食(斷食僅14小時，比一般168容易，因為胃不太好無法餓太久)來控制，並且成功下降3公斤，甚至比上個跑季更加輕量化。

賽前雜感- 狀態維持與天氣展望

這個跑季的最重要目標：半馬90分內，認證賽道為佳。

雖然11月的發票盃半馬已經成績達標，可惜缺了後面的條件，因此發票盃後，首要目標就是維持差不多或更好的狀態直到台北馬舉行。但，當初賽後的恢復比預期還長，一直到第二週都還是有身體緊繃的問題，最大攝氧量和跑力也有些許下降。

能做的，就是繼續盡力吃完教練的課表，多做些按摩和伸展幫助恢復，並且等待狀態回升。轉機，發生在賽前兩週的週末團練，河濱+大直與中山橋的上下橋訓練，預定配速為: 前8K@4:25~35/km，後4K@4:15/km。當天天氣乾冷，很適合訓練，也如願跟著曙光的夥伴吃完整個課表，且最後4K甚至能加到4:10/km內，心率也不再瘋狂。對於台北馬達標又打下了一劑強心針。上面那個訓練後，雖然臀肌有些拉到，讓我跳過一個長間歇課表。但自覺整體心肺狀況不錯，賽前一周的8K@4:05~4:15/km的訓練，也在稍微有點累但舒爽的狀態下完成。

因此，訂下了SUB88分的目標，恰巧還能呼應人生中預定的下一個重要里程碑! 賽前大致規劃的配速: 第1K調整，16 K前4:10/km，之後開到4:05/km，完賽時間大致會落在87~88分之間。

光頭教練賽前的鼓勵：台北馬平常心面對，帶著嶄新的一天去跑。我謹記在心。

由於自己是一個氣象從業人，平時會提供親友天氣資訊。賽前兩周，就開始密切追蹤天氣預報情況 (科普一下，要抓到天氣大致趨勢，要到7~10天左右較能有大致端倪，穩定且精準的預報甚至要到5天內! 不過，春天除外，一不小心，可能連明天都報不準!)。

10天前，天氣預報狀況非常不樂觀，當時預報台北馬當天將夾在兩波冷空氣之間，又曬又熱。跟專業的聖宇前輩討論時，也有相同的看法。還好，或許是跑者們有做更多好事積陰德，後頭的冷空氣越修越快，根本是用全馬破2的速度在衝(誤)，賽前一週，預報顯示冷空氣來得及下來，最熱的時間會落在賽前2~3天，但變數出在南海的雷伊颱風，若帶來不少水氣，可能要雨戰。直到賽前兩天，預報資料顯示颱風水氣北上的時間延後，天氣以陰天或多雲的機會較大。以下三張圖是賽前(12/11, 14, 17)針對台北馬做的天氣預報，大致上能看出資料的變動過程。事後檢視，一開始就大致抓到溫度範圍，但下雨和雲量的部分，誤差較大，即使賽前兩天也都高估了雲量QQ。

比賽前一天~當天

前一天的婚宴，不外乎就是早早起床，依序梳妝，進行各種既定流程。雖然疫情之下的婚宴，充滿各種變數，好在有大家的祝福與老天爺的保佑之下，總算順順的落幕! 傍晚處理完大多事情到家，婚宴上根本無法吃到太多東西的新郎本人a.k.a.飢腸轆轆的我，已經不太管賽前該注意甚麼飲食，埋頭苦幹的享用婚宴上外帶的食物。餐後，速速整備隔天攜帶物品，打開跑者須知，繼續這場體力消耗戰。由於婚宴太累，反而沒有遇到發票盃當時的失眠問題，睡了快7小時(雖然還是感到有些疲累XD)。用過早餐，搭捷運到會場，寄物，稍微緩跑暖身，就進入起跑B區整備。14~15度的乾冷清晨，其實很適合跑步，但頭頂的天空，雲量十分稀少，僅在靠東側有一些薄博的雲層虛掩，看來會是個大太陽的一天...。心裡有點氣餒給的預報出了些差錯，也默默祈禱著好友兼的偶像吉米和想達標BQ的小阿姨可以順利突破，溫度別上升太快呀...

7:00，槍響起跑。沐浴在稍有寒意的空氣裡，疫情爆發又趨緩，這是個讓人感動的重生時刻~腎上腺素與起跑氛圍的激昂，讓跑者們邁開步伐，向前奔出。頂著一片湛藍的乾淨天空，若撇開艷陽不談，今天的台北應該會很美吧! 十幾秒後，通過起點線，踏上第一次的台北馬半馬賽道。一開始的興奮感，讓我不知不覺連跑了兩個4:02/km，心率也躍上170 bpm大關。體感上倒是順順的，因此繼續專注於跑姿以及注意路況，穩住配速，先不去管心率的變化。跑者們也各自呈現小集團，此消彼漲。不過，這段期間比預定配速的超速，也稍微影響到後半的跑感...PS: 前10 K轉彎很多，市區道路的設計又較為複雜，不過，優化的分流設計，十分完善，讓全馬與半馬跑者幾乎不會互相干擾，這是主辦單位非常成功的地方，給推!

面對第一個小魔王，中山橋。此段賽道面臨全馬與半馬會合，需要更專注於人群的流動；上橋時，內心謹記教練的指導，加快步頻，重心稍往前。在不太額外費力太多的情況之下，順利過橋，進入明水路。此時，第二個考驗來臨:往東跑，又碰上吹偏東北風的天氣；再加上半馬跑者間的距離開始拉開，前面的集團追不上，自己前後又沒什麼人，有種孤單感。身體的疲憊也開始累積，配速出現不太穩定的狀況...。人群徹底散開後，唯一的好處大概就是獲得下方這張照片吧! 以前跑這段時，前後總有不少跑者，難得在通過時可以享受鏡頭獨拍~

過16 K後，原本預計加速。但...前面不停地跑在預定配速以上，身體開始明顯反映疲勞，心率也正式躍上180bpm大關...。不過，達標就在眼前，說甚麼也要咬牙穩住，至少穩個4:10/km以內。跑著跑著，遠遠看到轉上麥帥二橋的引道，內心小崩潰了一番: 'X! 真的要跑上去嗎.........?' 但現實總要面對，一樣加快了步頻，努力往上爬，祈禱之前拉到的臀肌不要作怪，並且不再去監測心率。好不容易爬完上坡，展望很好，金色的陽光從美美的藍天灑落，眼前的台北的確很美! 內心邊想著: '下了橋，終點就不遠了'，一邊往前跑，跑進最後的市區路段。(事後檢驗，上橋後的瞬時心率測到200 bpm，幾乎都在190 bpm之上...不看是對的XD)

下了橋，轉了兩個彎，進入最後筆直的南京東路。高樓矗立，藍天綿延到遠方，兩旁的加油聲此起彼落。內心看著交叉路口的路牌，默默倒數著還剩幾個紅綠燈，配速和心率都不管了，只求順順的往前跑完。跑著跑著，目測距離終點一百多公尺，看著手錶上的時間跳著:1:26:30,31,32...即使已經累到跑姿都有點跑掉，但不想成為87跑者，於是奮力衝，直到通過終點感應墊。87分內，晶片時間:1:26:51，達成賽前SUB88目標，破PR一分多。過終點地墊後，映入眼簾的是帥氣的光頭教練，教練的恭喜和握手鼓勵，覺得很暖! 台北馬，一次是2018初馬，一次是今年的破PR，這裡算是個風水寶地吧XD比88更快，期許自己能扮演好合格以上的角色;86開頭，呼應我跟老婆的交往紀念日而這個半馬送給成長中的你/妳，要平安健康的誕生喔!

致謝與展望

在週末能順利完成婚宴+賽事，還能達成賽前目標，衷心感謝所有的天時地利人和謝謝老婆和媽媽妹妹! 身為跑者或多或少會影響著家人們的生活，就像jay大說的，如: 彷彿家裡住著8個人的衣服量、週末的行程安排...等等，謝謝你們支持我，讓我得以繼續往想要的目標邁進。謝謝光頭教練! 課堂上的提點讓我能改善跑步這件大事；課表的安排讓我可以更加挑戰自己，並且得以有適當的休息時間。尤其很多事前我個人認為很困難的訓練，其實都可以順利服用完畢~謝謝曙光一起訓練的夥伴! 我其實不太喜歡在操場跑步，能避免就避免。但上課一起訓練時，有大家一起跑，讓間歇這種苦差事體感上可以結束的比較快。特別是曙光很多厲害前輩的配速真的很穩，跟著你們，就覺得安心很多 :)

謝謝老天爺和老爸的保佑! 跑完婚宴馬拉松，再跑台北馬，我相信一定有許多默默保護的力量，才能讓事情都進展如此順利~謝謝台灣的大家，讓疫情可以穩定下來，賽事可以順利舉行，這個Reborn，真的有感最後，非常恭喜好友吉米和小阿姨都可以順利有所突破，超級為你們開心!!!下一站，2022渣打全馬。目前打算訂個 SUB 3:10當目標，但畢竟已經快兩年沒尻全馬賽事了，到時候跑量堆起來+長距離開始訓練後，再來做具體打算吧!