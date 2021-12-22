賽事心得／台北馬拉松 去年棄賽、今年快樂破3！

是的，今年的台北馬，我快樂的破3了！2018的台北馬，2:53:47；破3的愉悅，其實只維持了半年！2019雖然半馬跑進了81分，但也在柏林馬跑掉了跑步的樂趣（3:17），課表再也跑不起來，週週的國手之道LSD都是懷著恐懼的心情，伴隨著揮之不去的柏林馬爆掉的痛苦，穿起鞋的瞬間，心魔如影隨行，就這樣2019台北馬只跑了21K就放掉…2020更是不勘回首，由於天生扁平足，導致足弓塌陷，求助了中西各大名醫、針灸、按摩、拉筋，無一有效！直至找到台大的陳醫師，用嬌正鞋墊，才解決了跑步會刺痛的問題，同時陳醫師直言，這是老化所產生的問題，應該是無法治癒，只能持續靠穿鞋墊減緩不適。

可想而知，2020的台北馬，我棄賽了，甚至有幾個月，我的跑步里程數，幾乎是0。2021在疫情嚴峻的這一年，沒法出國出差、且工作及專案遇到了職涯上最大的挫敗，在什麼事都做不好的負面情緒中邁向了自己的50歲;為化解滿滿的負面情緒，只好買了練習台躲在家，騎車舒壓；不愛騎車的我，愈騎愈被壓，百壓不得其解；於是只好戴著口罩，利用中午人少的時候穿著鞋墊如放風般的每天跑40至60分鐘，藉由這樣的放風心態，慢慢的我找回了跑步的愉悅。

圖:2021月跑量（Garmin Connect）

40~60分鐘每天輕鬆跑就能破3？其實應該也沒這麼簡單!破3其實還需要有神隊友才行….LSD神隊友:我的老大兼好友，心中也有著破3夢，於是我每週六就陪伴著他跑國手之道，我也從只能跑15Ｋ開始，慢慢的推到可以跑30K，也跟著他週一跟著台大小哲教練一起跑教練的課表 。

萬金石總一女神：隨著疫情悄緩，板體開始開放練習，我心中的跑步女神剛好又為了全運會，每週二四在板體跑課表，於是在粉絲愉悅的心情下跟著她吃課表，更幸運的是在萬金石有幸陪著女總一跑了25公里的萬金石(我的完賽成績 3:02:49)。

MCRT:雖然今年因為疫情我們改為自主團練，但是Max教練及部份隊友們仍風雨無阻的在板體練跑，甚至在最後一個月還一起上國手之道並開始週週30K的國手之道的陪伴。

經過了5個月的隨興練習，有沒有再想破3？當然是有的，只是設定的是2022的萬金石，所以只把這5個月當成是基礎期般的快樂練習，所以當台北馬宣佈要舉辦時，就只跟好友共同報了贊助商的名額，也答應了老大要幫他配速圓他破3的夢。2022/12/190～8K(閃躲追人配速)由於是從C區出發，過拱門時已經過了1分27秒了(老大在A區出發)，且他預計配4:16，所以我當下算了一下，必須要用4:00的配速，狂追5公里才能找到他；但是就算是之字型閃躲跑法，我在第1Ｋ也只跑出了4:39 ，心中想著的是”我的能力就只能陪到30K，該怎麼辦?追到老大都7K過去了“結果….在8K處才找到他，我真是不負責任的配速員。

9~25K（穩定破3配速模式）：這17公里，如賽前討論及他當時的狀況，我一直用4:10~4:15間，穩定的幫老大配速，這段路很開心有一些破3的神人及美少女Cosplay的跑著們陪伴，很快的也很順利的就完成了前半馬；我們進半馬計時點的時間是1:29左右，還是符合破3的目標配速。

26~終點(不負責任配速員模式)：24~25K剛好上環東，配速降到了4:18且感覺這配速我跑的有點不舒服，於是我不負責任的離開了老大，開始用自己比較舒服的節奏跑後面的17K，配速區間約為3:52~4:11，中間在41K還差點抽筋的跑了4:17。

最後，台北馬以大會時間2:56:08，個人時間2:54:41分5完賽(2018PB 2:53:47)。

賽後心得

休息的重要：賽前我對過度的訓練間歇速度課表有些排斥，甚至跟Max教練討論什麼是我這年紀比較適合的練習重點，恰巧，Max教練剛去上了很專業的運動訓練課程，Max告訴我，50歲以上的練習，休息恢復才是最重要的。所以我想分享的最重要心得是”累了就要好好休息，不舒服也要停止練習“。（連打二劑疫苗都無感的我，也都在打完後逼自己休了2個5天）

飲食生活正常：拜疫情之賜，我養成了三餐自己料理的習慣，雖然沒有忌口，但可能是由於食材較好的原因，再加上幾乎已習慣不喝飲料跟酒，且每天規律的做息(10點前睡4:30起床)，這幾個月我的體重降了近3公斤(69-66)。因定的簡單重量訓練:每週4～5天，每天1小時左右在家做一些簡單的重訓，大概是伏地挺身20*5，18KG的負重深蹲20*5及一些簡單的槓片側舉或是上舉。

週週國手之道：可能是因為我的速耐力不足，因此我唯一堅持不中斷的練習就是每週上國手之道跑30K，由於爆掉的恐懼一直在心中，因此我幾乎都是用均速5分整左右的速度跟著好友們邊聊邊跑(中間有5~10K加到4:30的跑感練習)。週間的速度練習:大家很在意的間歇跑，節奏跑…等，速度反而是我最不在意的，碰巧很幸運的每週有二天我可以跟偶像一起在板體或是跟老大在台大練習;課表是什麼?其實我也不在意，就是跟著跑，跑感好的時候就跑第二道，跑感不好的時候就跑跑休休。（400/800/1600間歇都跑過，Tempo也跑過…跑幾秒…我真的沒印象）

板橋半馬(11/13)速度測驗：每年我們跑團都會報板橋半馬來測試一下自己的速度，今年也不例外，我目標設定4:00，最後以1:23:40完賽。也就是從板橋半馬結束後，我才開始有感覺到今年的佛系練法原來還是很有用的。最後我想說的是，馬拉松，是一種生活及習慣；除非 您以後不跑了，否則一場比賽只是一個小插曲，練習，才是馬拉松的真正意義；跑好，謝謝自己的努力；跑不好，謝謝自己的盡力。

後記:賽前很多人問我，今年的目標是多少？我總回我今年已經達標了，因為，體重，腰圍及血壓回到了退伍時的水準; ；生活作息也已自動規律的養成；也習慣了不出去喝酒，所以目標已達成。(拿到萬金石分六及台北馬分五獎盃的那一刻其實還是非常非常的開心的)

衷心感謝:Jon，文興哥，Penny美女，小新偶像及我最愛的Max教練還有MCRT隊友們的陪伴，謝謝你們。