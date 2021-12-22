賽事心得／台北馬拉松 工作人員眼中的你們

每年臺北最盛大的路跑活動 臺北馬拉松是一場每年12月在中華民國臺北市舉辦的城市馬拉松競賽，首屆賽事於1986年3月9日舉辦，並在2019年獲得世界田徑總會銅標籤認證。身為工作人員的我，已在臺北馬拉松賽事擔任6年的第一線人員，每年看著大家抽籤，緊張著看著簡訊或是信箱，就等著『恭喜你抽中臺北馬拉松參賽資格』或是之前跑出好成績擁有免抽資格，大家都是一樣，想參加年底最後一場路跑活動，追尋自己的目標，寫下關於自己的運動史。

在訓練的期間，大家用了6個月；4個月，甚至有人只花短短2個月（哈哈，因為沒有在練，不然就是天生才能）的訓練，就是想要在臺北馬拉松證明自己，大家都有同樣的目標來到馬場，有些人的目標是BQ ，有些人想要42k 破3，或是最安全的無傷完賽，用自己雙腳完成，跑出的好成績。當天看著天氣預報說，溫度15~19度，天氣晴有些雲朵，這不就是適合跑馬的日子，去年下雨的天氣，可能會有降溫的幫助，但是會很狼狽，像今年這樣的天氣，真的是很舒服，對工作人員也是一大幫助，跑42k的朋友可能會面臨接近中午的高溫19度，跑快一點，就可以避免掉熱體感的問題！

上圖）工作人員 郭視角！

看著時間一分一秒的過去，0630的全馬準備出發，我站在第一視角的邊邊，看著大家按下手錶，大步的往前衝，那衝過去有一陣風吹來，真的是好冷，看全馬A區的朋友衝出去，我也不敢大叫大家的名字，怕亂了你們的心情與配速，我就是默默的在旁邊看大家穩穩的跑出去，心想大家加油，無傷完賽。

而在人茫茫中，站在柵欄外看著你們往前跑，自帶光芒的郭，在郭家親人伸手的呼喊中，你們在人群中的呼喊那一聲郭的招呼，心中莫名的好開心！讓我覺得你們好棒喔！

上圖）工作人員 郭就站在這看著大家跑出去！

等大家開跑出去的全馬＆半馬，起點出發時間整點到，也就是我們市政府順利結束的開跑點，接下來就是等著大家回到終點！而我抓緊時間拿上我的相機前往終點，等大家一步一腳印慢慢的衝過終點。

站在觀眾席，從上往下看到大家一一衝限到終點，每次都有種感動，有的在終點前抽筋，朋友互相扶著，慢慢走進終點，還有些是歡樂的牽著手，大步的一起向前衝進終點，有些是帶著猙獰的表情，終點前有各種不同的表情包，在鏡頭下我按下快門記錄下這一切！臺北馬拉松 屬於跑者的日子

全馬終點前 觀眾席區 點我看照片

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