賽事心得／曾文水庫馬拉松 高溫的考驗卻充滿感動

一路從上坡跑到了下坡 習慣在跑者眼中找勇氣

累到無力總會想步行 才能忘了賽路艱辛

才能忘了賽路艱辛曾文水庫除了是國內最悠久的馬拉松之外還擁有國際AIMS認可的賽事，2021/12/12終於有幸能來參加，早上5點準時從台南車站搭乘大會接駁車出發，一路上搖搖晃晃，在司機大哥路況不熟小小迷路到達會場時已將近6:40，下車後狂奔至會場洗手間，然後在人群中排隊簡單暖身，邊祈禱一邊看時間7點馬上就要到了，幸運地在6:55到達起跑等候區✌

蓄勢待發的跑者們晨曦的涼意很快就被陽光取代，20度的氣溫剛剛好，全馬的起跑時間7:00實在有點晚，一路上都在想著必須在中午前跑完來吃晚餐才行，沿途風景美好讓人忘卻跑步的時間和距離。

怡人的美景迎面而來的長上坡讓大腿開始使不太上力，上坡一直不是我的強項，還好在下坡時還能稍微衝刺享受迎風的涼感，好不容易來到了第二圈，然而氣溫卻毫不留情的直線往上。

高度和氣溫圖表過了15K後幾乎每個補給站都停下來喝水才行，繼續咬緊牙而跑下去，看見相機笑一個，補給麻油雞揪甘心，好景不常27K開始不聽話的大腿開始痠痛起來，35K開始吃鹽糖，從來沒有跑到如此大腿痠痛真的是練習不夠，拿冰水潑溼腿部以稍微降低痛感，每次停下來的時候就有人對我說加油加油，打從心裡 暖暖的，想著一定要加油在中午前吃到午餐，終於終於到了終點線耶！

與曾文水庫的約會更加明白不足的地方也讓下一次能更加進步每次的賽事結束總是充滿一股感動，尤其在疫情還能夠參加賽事，謝謝跑友的親切問候和鼓勵、謝謝辛苦的志工、大會人員和攝影師，2021結束前能夠繼續跑步就是幸福🥰

證書與頗富意境的獎牌

跑者的手臂