誠「食」每一步　三光米公益跑步捐米贈防疫英雄

跑步是個誠實的運動，每一步都能透過紀錄，欣見自我成長的過程，今年的田中馬不僅記錄跑者每日辛勤累積的訓練點滴，更與誠「食」的三光米一起跑步做公益，把汗水轉化成無限的愛心，讓十週年的田中馬顯得更具非凡意義。

三光米透過「誠食」理念，與清華大學產學合作，獲取作物種植過程詳細的田間紀錄及數據。

臺灣四大馬拉松、參與名額總是秒殺的田中馬，今年來到值得紀念的十週年，過往曾參與幾次田中馬的我，總會不辭辛勞前往田中參加活動。此次受到疫情影響，主辦單位改採用為期一個月的線上跑活動，吸引更多跑友一同共襄盛舉，並且透過各種系列活動讓跑友們動起來，其中把大家累積的路跑里程數，同步轉化成實質的「跑步捐米」做公益，主辦單位與三光米的巧思合作，讓今年田中馬不僅為自己而跑，也為更多人而跑。

「成績就是有練就有，沒練就沒有」，跑步之所以如此吸引許多人參與，就是可以誠實完整透過自我要求，達到心中追求的目標。已經習慣在平日練習、追求突破的我，對於這句話感觸特別深，汗水累積的里程，就是記錄自我進步最佳的軌跡，在今年田中馬更可以化為實質的物質，與大家「跑步捐米」做公益，更點燃起我的動力與鬥志。只要總累積里程達到4,000公里，大會就會和三光米一起捐出4,000台斤的米給防疫英雄，最終大家總共累積969,708公里，成功達標。

對此我特別去查詢三光米的相關背景，發現三光米的稻米很有故事，以誠食的理念、醫食同源的初心、牽起農民的手。來自玉山山脈的水源，嚴選參山國家風景區，富含多種礦物質的膏土；以稻作健康管理(IPM)，將病蟲種原、健康種苗及田間管理進行管控；友善耕作模式與土地產生連結，確保人跟土地永續經營、守護家園生態，孕育出「新鮮、健康、香甜」的好米。

三光米的種植方式，是以稻作健康管理(IPM)，藉以對病蟲種原、健康種苗及田間管理進行管控。

近年來食安事件頻傳，國人對飲食品質的重視更為提升，也意識到食品產業鏈關係到大家的健康，也與生態環境息息相關。政府透過「食安五環」要求從源頭控管的強化，到產品製程及廠商自我管理，建立食品從產地到餐桌的安全體系。三光米透過「誠食」理念，與清華大學產學合作，把AIoT設備感測到的數據導入區塊鏈，以網頁形式提供消費者溯源，在產品上的QR Code都能直接掃描，獲取作物種植過程詳細的田間紀錄及數據，代表一睜稻穀從成長到睜睜白米並呈現在食用者碗中的過程，三光米用心作好米，讓品嚐的人都能清楚感受。