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91 歲阿嬤跑完檀香山馬拉松 今年完成全馬最年長女性！

運動筆記 / Joanna

2021 檀香山馬拉松，91 歲的 Mathea Allansmith 以 10 小時 38  分 59 秒完成一場全馬（圖片來源：The Garden Island Newspaper

夏威夷檀香山馬拉松又稱「火奴魯魯馬拉松」，是全球知名的大型年度馬拉松賽之一，每年在 12 月的第二個週末舉行，而且這是一場沒有完賽時間限制的歡樂路跑！今年的檀香山馬拉松於 12/12（日）舉行，其中有一位 91 歲的阿嬤 Mathea Allansmith ，她以 10 小時 38 分 59 秒跑完了 42.195 公里，成為今年完成一場馬拉松最年長的女性！

目前全馬最年長女性的世界紀錄由 Harriette Thompson 在 92 歲又 65 天時所創下，現年 91 歲又 195 天的Mathea 阿嬤有機會在明年打破世界紀錄！除了 Mathea 阿嬤的故事，還有許多超強爺爺、奶奶的事蹟，像是 90 歲以上的地表最強爺爺們打破 4 人男子接力世界紀錄，又或者是 打破 105+百米世界紀錄的「颶風」奶奶 Julia Hawkins 等等，在在體現了「活到老、跑到老」的精神！期待明年 Mathea 阿嬤能繼續在賽道奔馳，並成功打破世界紀錄！也祝福每一位跑友新的一年，能繼續在馬場上奔跑，說真的，看看這些爺爺奶奶，還有什麼理由不能跑呢😉！

參考資料：The Garden Island Newspaper

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