賽事心得／台北馬拉松 半馬2小時40分完賽

今年由於後半年疫情的關係，所以台北馬首次報名採先報先贏，不必像以前要抽籤，所以雖然11月要參加單車一日北高賽事，沒有什麼時間練跑，但還是和好友一起報名了年度的台北盛事－台北馬拉松。

一早搭為了今天台北馬，提早到5:20開車的捷運早班車到市府廣場集合，捷運沿線每一站都有參賽的人陸續上車，到了市府廣場只能用萬人空巷來形容。

由於參賽的人超多的，所以7點一到半馬選手出發時速度非常的緩慢，在陸續跑超過一些人後，按照之前練跑的速度往前進，沿途有一些跑團加油群及沿途的民眾為我們加油，跑起來似乎輕鬆許多，大會關門時間為3小時，原本規劃2個半小時完賽，但由於在補給站人太多，所以耽擱了不少時間，所以最後以2個小時40分鐘完賽。

活動結束學長又請我們這次路跑的校友們一起吃早餐，渡過了一個愉快的上午。

點多天還沒亮就趕來搭，今天台北捷運特別提早到5:20的早班車

寄完物後先來和這次一起參加台北馬的學長們拍照留影

市政府廣場擠滿了參賽的選手

7點一到半馬選手陸續出發

跑到總統府前趕緊拍照留影一下

跑在中山北路上

路跑隊伍陸續跑上中山橋

沿途都有民眾組成啦啦隊為選手們加油

加油吧!還有4公里就抵達終點了

經過麥帥二橋表示終點已經快到了

抵達終點後排隊領取完賽禮

半馬完賽禮

完賽後和好友一起拍照留念

半馬獎牌

賽前規劃的配速表

主辦單位貼心的即時成績查詢