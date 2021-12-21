賽事心得／台北馬拉松 年末大檢驗
經歷了2021年1,500公里的練跑，
與全台灣人民努力防疫。
讓我能在2021年的最後挑戰全馬。
原先幫自己設定的低標是5小時完賽，高標是4小時40分完賽。
不巧因為4小時30分的配速員開賽時就站在我面前，讓我萌生了拼一下的想法。
第一公里大概是六分速跑完，心裡其實覺得不太妙。不過感性勝過理性，不減速的繼續跟著配速員。
在八公里中華路轉彎時，左腳翻車。是第一個想放掉速度甚至棄賽的時刻。
儘量將刻意用右腳代償並感受左腳的狀況。
同時在這時候犯第二個錯誤，太早使用身上的能量膠。
進入中山北路其實左腳感覺還能出力就持續跟緊配速員。
在20公里的地方為了閃救護車，左腳又踢到車道上的貓眼。為了不跌倒右腳橫向的出力，導致有稍微抽筋的狀況。
心裡想著反正救護車在旁邊棄賽好像也沒差。不過看著前面配速員的氣球，還是忍住放棄的念頭。
第一個21K，大約2個小時10分完成，比原先計畫快了15分鐘。
環東大道的風跟左腳開始腫脹讓我決定在25K的地方脫離配速員的節奏。
接著就是很痛苦的下半場，
看著自己把前半場賺的時間還回去。
孤獨而痛苦的河濱賽道。
當回到市區時，接收到很多路邊加油團的鼓勵，讓身體的狀況逐漸恢復。
最後兩公里時，想著的不是快跑完比賽，
而是對於這些志工的存在感到感動。
當他們為我加油時，我試圖用更大的聲音讓他們感受到我的回饋。
這兩年台北馬全馬賽道路線更動最大的是跑進台北田徑場。而這是讓人感到無比儀式感的部分，有種自己好像很會跑的幻覺。
最終完賽時間：4:41
將個人PB一口氣推進30分鐘。
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