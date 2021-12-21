賽事心得／ZEPRO苗栗場 閃亮三姐妹之跑

2021年經歷疫情嚴峻影響，從5月參賽後就按下暫停鍵，這場ZEPRO苗栗場賽事也從夏天延賽到冬天

12/19一早的天氣有點寒冷，台北有熱鬧的台北馬，苗栗也有一場蠻火熱的ZEPRO馬，我們三姐妹依約到會場，當然要好好玩樂一番囉！🤣

天微亮，迎向久違沒參賽的起點，期待好好跑一下

瞧，大家都好開心歡樂，準備邁開步伐向前衝啦！

這半年多來都是靠自己練跑維持運動，再次上賽道依然興奮，能跑就是幸福呀！

幸運的和二姐跑進女總第8和第9,我們兩個歐巴桑其實都是單純的磨練自己，也是一起第三次站上ZEPRO的得獎舞台

分享自己的工作（國中老師），自己的跑團（不屬任何一團，就是閃亮3姐妹😄😄😄）

要一起繼續跑下去維持健康的好姐妹，以及在背後一直支持著我們的家人，無論ZEPRO在哪裡舉辦，只要時間允許，一定陪伴我們去參賽，揪甘心ㄟ～

謝謝ZEPRO 的所有工作人員，辛苦了！讓我體驗當摸彩的幸運之手，當下多想摸到的號碼是自己呀！🤣🤣🤣恭喜得獎者喔！👏👏

2021的參賽賽事已結束期待未來的自己繼續努力維持運動有機會要再到處去跑跑，支持好的賽事☺2022再加油！