跑步小品／我們的台北馬 像初戀一樣

賽事結束了，但每一次台北馬都像初戀一樣，是刻在你我心版上的名字…

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搭捷運 真的很趕！

第一次搭捷運參加台北馬，未亮的天色中，看到捷運入口的光好像正在迎接我似的，真是感到既溫暖又高興，尤其進站就有許多和我一樣揹著衣保袋的跑友，彼此不相識但知道是「同路人」，眼角心頭不禁泛著暖意～然而，當我們到了忠孝新生站轉乘板南線時，迎來的列車卻是萬頭鑽動的滿載，大夥兒看了不禁傻眼，但一想到若不擠上去就來不及了，於是眾人不顧一切地奮力擠上車！抵達市府站時，下車的人潮煞是壯觀！我想在捷運站先上個廁所，但女廁大排長龍，只好等。等。等。。。

眼看著距離寄物截止時間越來越緊迫，心裡也越來越緊張，好不容易輪到我解放完，幾乎是用衝的出去，我慌張地在未亮的灰黑色晨光大批人群裡尋找我的衣保車，終於寄好物，心頭才定了下來，繼續前往我的起跑分區，站定了位置，因為錯過了跟跑團相約的時間，此時我只一人站在不認識的人群裡，安慰自己：沒關係，反正起跑後不也是依速度各跑各的？今天是期待已久的台北馬，年度最重要目標賽事，雖然又受了傷而一度中斷練習，但賽前我試圖能補就盡量補回一些，重新積極練跑，究竟今天會跑得如何呢？人群裡，我默默和自己對話，其實，雖然我真的很弱，但每次都還是想破PB，真的很想！這一次會不會僥倖實現呢？我所在的分區正好有4:30配速員，心裡默默打定主意跟上他們，只要能跟上就能破PB！💪🏻💪🏻💪🏻

通過起跑線 希望的起點！

兩個好朋友在擁擠的人群中居然認出我的背影喊了我，真是令人高興！有伴的感覺真好！我們都想跟4:30列車，起跑的槍聲響了，滿懷希望隨著隊伍前進，通過起跑線的那一刻按下錶，42.195開始了！正式起跑後總是人擠人，我全力穩住腳步、有縫就鑽向前，小心翼翼不踩踏貓眼石，天陰陰的，跑步的感覺真好，尤其在這樣指標性賽事的賽道上，每一步都充滿希望！雖然抵達終點線前有太多未知，也因為心中暗揣著PB夢想，緊張和興奮的情緒交織，腎上腺素要比平時升高好幾倍；跑過熟悉的仁愛路圓環，通過景福門之後的賽道對我而言是新鮮的，過去跑過好幾次台北馬半馬，這是第一次跑全馬路線，想到即將會通過北門，心裡滿是期待，希望能在北門這個古意的地標前被攝影師捕獲，留下珍貴照片啊！看到賽道旁加油的民眾，多麼希望台北能早日像國外熱衷馬拉松的城市一樣，有大批歡迎跑者的加油者沿途吶喊、表演，讓馬拉松成為城市最熱鬧的代表性活動！跑到北門這個重要的攝影點，前方跑者已經紛紛比出各種手勢吸引攝影師的注意，可是人好多啊，前面的人把我擋住了，我努力在經過鏡頭時擺出pose，不知道有沒有被拍進去？！

人雖多，但我有被拍到耶😃

配速列車之精準神速！

繼續努力，揮汗跑進重慶南路，原來全馬賽道會經過這兒啊，接著準備轉進凱達格蘭大道時，對右前方的總統府深深一瞥，雖然這輩子不知道看過總統府多少次，還進去裡面採訪過，但跑過的感覺就是不一樣啊！即將10K，我決定到10K前的補給站補一點水，然而就在減速時，與若即若離的4:30配速列車又離遠了些，我很擔心接下來會跟不上，同時也觀察到配速員取水動作之敏捷，他們其中一人迅雷不及掩耳地一次就抓起四五個水杯供所有配速員取用，速度之快，應該有練過！繼續努力跟上，上了中山北路，夾道群眾似乎更熱情了，除了偶然有幾位想穿越賽道的路人，絕大多數的民眾都很守秩序；筆直的中山北路因為湧進了半馬跑者而熱（擁）鬧（擠）不已，以雙腳一步又一步跑過熟悉的街道，想到這是自己居住了超過半輩子的城市，就有一種幸福感默默從心底升起，可以這樣健康、自由地跑著，真是最大的幸福！身邊全都是努力以赴的跑者，雖然並不相識，但相信大家的感受都相同，馬拉松就是這樣讓人滿懷能量和希望，身體雖然以單調的動作重複著，心裡卻是歡喜澎拜，一心一意朝著目標前進！

42.195之內心小劇場很忙……

上到中山橋，此時還在全馬的前段，體力充裕、步伐穩定，上坡也不累，我其實還滿喜歡緩上坡，代表著待會兒會有相對的下坡可以讓人更快；相較於平路，上下坡讓賽道有所變化，也驅動我們的股四頭肌更賣力動作，我很喜歡欣賞跑者健美的雙腿，邁開步伐時明顯的肌肉，實在美極了！自從開始跑步，我的審美標準便有所不同，開始喜歡運動員的身材，健康的膚色和結實的線條，一身精實的跑者在賽道上就如同伸展台一樣，展示著力與美，而汗水則散發某種費洛蒙，讓跑者充滿魅力！自戀的感覺很快隨著體力的消耗而漸漸消散…，進入平坦的明水路時，對於即將上堤頂大道內心隱隱感覺有些不安，好像有些人分析將會遇上逆風？

接下來的環東似乎更難駕馭？我對於內湖很不熟，賽前聽到各種關於路段的分析，有點搞不清哪裡是哪裡，有些跑者非常勤奮地還預先跑過這些路段，但是我都沒有，因此過了明水路後的路段對我而言都像是一種探索，起跑時遇見的兩位好朋友，早就跑得不見蹤影，我獨自一人跑著，進入一種機器人模式，身體像機器人一樣地重複運作著，腦袋呈現放空的狀態，也許這也是某種跑到肉體與靈魂分離的境界？進入全馬後半程，我看見許多跑者因為疲累 跑姿漸漸跑掉了，因此不斷提醒自己維持跑姿的品質，幻想教練在身邊碎念…，跑進河堤後，賽道變得很窄，很容易跟其他跑者摩擦到，我慶幸自己仍跟著4:30配速員，聽他們談笑風聲，實在佩服這種邊跑邊說笑的功力，其中一位配速員去上了流動廁所後很快又跑來跟上列車，一切對他們而言是這麼輕鬆啊！我聽到他們對身旁的跑友說，430是依大會時間配速，換句話說，只要能跟上他們，完賽時一定是sub430，原來如此啊，心裡更不斷向自己喊話，一定不能跟丟落後！

過了30K，我居然發現自己不像以往有撞牆的感覺，還不至於感到累，心中竊喜，非常小心地維持速度、吞能量包和BCAA，這是我跑步以來，第一次全馬跑到30K還不覺得累的！然而，好景不常，35K左右，我開始累了，非常努力ㄍㄧㄥ著，告訴自己，快到了快到了！終於出水門，跑進塔悠路，回到市區了，我加緊腳步，加速超過430列車，我要超過他們，終點已經不遠了！

最後進入市區的這一段路，感覺很漫長，跑很久才進健康路、又跑了很久才進南京東，我遠目望著前方，南京東路怎麼這麼長？怎麼還沒有看到小巨蛋？交通管制的南京東路看起來更寬了，我和身邊的幾位跑者彼此忽前忽後交錯著，奔向一心嚮往的終點，但南京東路怎麼這麼長？怎麼遲遲還沒有要轉彎進北田呢？再這樣下去我會沒力的！終於，我看到左前方的轉彎處，腳步隨著心跳加速，左拐進入田徑場，聽見大會主持人廣播加油吶喊的聲音，看見終點拱門時鐘上的數字，確定自己破PB了！媽我破PB了！！！

以上是2020年的台北馬。今年我因為髖關節問題沒有解決而無法練跑，只有用這種神遊的方式參加2021台北馬😅，去年的一幕幕歷歷在目，我是多麼想念參賽的苦與甜，大家這次跑得好嗎？破PB了嗎？相信不論如何，2021台北馬又是一場刻在你我心版上的馬拉松！謝謝您的收聽，祝你跑步快樂！肉腳將會努力跟上，「肉腳的跑步人蔘」節目，我們下回見！

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