賽事心得／故宮南院馬拉松 天冷、狂爆心率

賽前因訓練過度，造成身體左半邊肌膜的問題嚴重，所以賽前兩周幾乎就沒什麼練習，只有不斷尋求治療以及放鬆(物理治療、針灸)，雖然有得到緩解，但來不及練就是事實。

起跑前就打定主意慢慢跑吧！免得肌膜炎又發作，鐵定完蛋，全馬不是半馬撐一下就過去，六分速應該可以吧......

到達現場低溫15度的嘉義，不輸台北的寒冷，而且不時吹著冷風，讓相當怕冷的我有些擔心，但疫情期間體重上升，加上改變飲食，使得禦寒的能力有增加，所以我大膽不穿長袖緊身衣，決定T恤、短褲上陣。

起跑時沒有龐大的官員陣容以及鑼鼓喧囂的開幕，待主持人短暫倒數就出發了，因為排得比較前面，所以開跑很寬敞，近六分速的我，前10~15k一直被後面的人瘋狂刷卡，男女老少都有，紅螞蟻跑團的團員也一眨眼間通通消失眼前，大家因為天冷好跑，各個蓄勢待發準備破個人紀錄，就連前一周參賽棲蘭100k的一哥一姐也消失得無影無蹤，說好的狀態不佳呢？我都看不出來，狠狠的飆速出去果真跑馬人很多都是大騙子，還有約好合體的小葉哥以及憲民都開快車走了，而我堅持自己的配速慢慢跑，以免後面爆了..就真的有要哭了.....

被後人瘋狂刷卡的我，壓抑著自己的速度，一哥說：「絕不能用半馬的配速跑全馬，後面會很慘滴。」所以我堅持下去，一邊跑一邊感受自己的身體，逐漸身體熱開，也比較不冷了......心中著實喜悅著。

我把全馬分成四個階段，每10k一個基數，慢慢達成，這是我心裡設定的跑法，跑著跑著終於遇到團員孟鎧，跟著他跑上一段距離。路上有時間無聊就想些事情，看看已折返的高速跑者，看看前面奔跑的馬尾妹，也偷看超過我的是誰，想藉此慢慢地達成每一個10k。但全馬果真可沒這麼簡單，來到半馬時，我的肌肉已經開始有些緊繃了，心裡雖然雀躍我撐到這裡了，隨後的身體開始呈現疲憊的狀態，緊繃的情況逐漸明顯，一邊跑一邊擔憂........果真來到25k左腳掌內側開始出現疼痛感，我只好小心翼翼地跑，讓右半邊多負擔一點，直到29k真的疼痛不已，好擔憂......好在一姐推薦的鎂粉，發揮效用，使肌肉逐漸緩解不那麼緊繃，還可以撐的我繼續小心翼翼地跑著，準備面對馬拉松大魔王30k關卡。

「前面已撐完3個基數，後面最後一個基數了，好好撐下去可以完賽的。」我是這樣對自己這麼說的，不過雙腿內側的肌肉考驗接著就來了，緊繃疲憊到快要抽筋，我已經極限了，不得已再放慢速度，遇補給站皆停下來補給，想盡辦法舒緩自己，天啊！全身多處緊繃，無論上背、雙腿等，就連腹部也緊啊！屋漏偏逢連夜雨，空曠的鄉野賽道，超級冷風吹不停，額頭一直不舒服，一度讓我以為我要感冒了，頭好痛、身體好冷。

35k我再度服用鎂粉，想要藉此改善雙腳緊繃疼痛的情況，我努力跑著，臉部開始有些猙獰了......不似前面看到折返的跑友還可以笑著打招呼。

後來神奇的事情發生了......身體的緊繃感逐漸緩解，鎂粉發生效用了嗎？我開始有餘力抬腿跑出去，於是我加速了......衝過放話輾過我的跑友，暗暗竊喜著.....繼續加速，持續向前奔跑著，來到最後的5k，提升到5分多速，雖然沒有多快，但此時已是這場全馬中最快的速度，不斷飆速下，身體負擔也逐漸加大，此時不是痛快的飆速，而是燃燒最後的一點一滴，我想拚一拚，一路飆到4分尾，真的是讓我瀕臨崩潰，爆心率到190以上，賽後看到200多，是不是壞了？

上氣不接下氣的我，最後2k還是崩潰了，哭喪著臉，喘不過氣的跑著，好想要大叫啊.....但沒有任何餘力可以這樣做，我只告訴自己：「紅螞蟻的堅持到底，就要結束了。」

衝過終點，腳步飄移的我彎下腰大口喘氣，真的好累！一會兒好心的梁萍替我鋪紙板，我一股腦就躺下去.....我.....真的不行了.....

超累的...........

賽後檢討：

1. 沒有破4，但最後的狂奔，還是沒有抑制住速度，只能說鎂粉的使用時機還要再注意，希望下次能夠準備得更好。

2. 其實沒有一次準備好的，前一晚的失眠也很令我頭疼。