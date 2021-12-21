賽事心得／台北馬拉松 久違5年後半馬PB 1:34

Photo Credit: Jacky

上次參加已經是2016的台北半馬，17年全馬因流感棄賽，18年專注在隔年渣打全馬，19年則是參加大阪馬，回國沒多久疫情就爆炸了QQ20年沒練沒報名今年疫情二度升溫，10月開始重回訓練，過往的經驗告訴我一定不能躁進，周跑量慢慢增加。不過11月200K的跑量也超過我過去半馬的月跑量，算是個定心丸。

賽事當天

清晨四點半起床，預計起跑兩小時前吃完早餐，本來就沒有喝咖啡的習慣，這次特別改吃咖啡因錠，希望順便解決喝黑咖啡利尿的問題。整裝完畢，咚咚騎車載我去市府，自己緩跑一下，與朋友會合後，跟著老鄧做原地的暖身。寄完物後，就是這次最大的失策，我排了市府正後方松智路上的廁所，前面20幾位，還有半小時起跑，上完廁所，時間6:56。林聖翔，你要冷靜下來。我在心中不斷告訴自己不能慌，搞砸就掰了。眼前黑壓壓的人群，心涼了一半，實在有點懊悔，鳴槍後也只能緩慢向前。7分鐘後才過起跑線，第1K時間5'36"，前10K都在夾縫中求生存，幾乎都在水溝蓋和雙白線上找空隙鑽，全神貫注在避開貓眼石，例如仁愛路上的公車站就是個雙面刃，是閃人超車的好路線，但跨上和落下人行道真的要注意，一次躍下的下腳角度有點大，還好沒翻船，下肢與腳踝的穩定度真的很重要。

太專心在賽道上，口罩全程都戴在下巴，原本計畫跳過前2個水站，最後多跳過1個，靠一包能量凍飲撐前10K。後10K我積極找尋同配速的跑者，偶爾找到零星4'30"~4'25"/K配速的人就迅速跟上，約16.5K左右，再補一包咖啡因能量膠。就這樣上了麥帥二橋，最後2K根本不敢看錶，追多少是多少，三民路右轉南京東路，大吼一聲，全開不保留，晶片時間1:34:50。

賽後檢討&總結

往後必須做好時間評估，找人少的廁所，人太多果斷放棄，下次會準備黑塑膠袋+寶特瓶以防萬一XD。撇除太晚過起跑線的問題，這次結果已達賽前sub95分的均標，就是繼續調整，期望明年渣打半馬有更好的表現，我很清楚知道，還能再快。今年相信大家都過得很艱辛，不論運動還是工作，自己人生也邁向新的階段，能抽出時間做自己喜愛的事情已很幸福知足。感謝跑班老鄧的指導，週五團練給我持續訓練的動力。感謝世奇賽前的放鬆與評估，讓我知道我沒大問題。感謝老婆一直一來的包容與幫忙，身為一位跑者，沒有妳的陪伴，不會有我今天的成績。也很開心跑友都在這次台北馬重生，不論是歡樂跑還是拚速度，從跑步這項運動找到自己的自信與快樂才是最重要的，共勉之。