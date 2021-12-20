台北馬拉松 半馬李立軍奪冠、蘇鳳婷破 PB 封后

2021臺北馬 半程馬拉松女子組前三名頒獎。 / 攝：章魚燒

19日早晨氣溫大約15度左右，涼冷舒爽的體感，第25屆2021臺北馬拉松，半程馬拉松於臺北市府前廣場七點準時起跑，鳴槍那刻全場熱血沸騰，跑者們秉持挑戰個人最佳成績的決心出發。

受疫情影響2021年成都世大運延期至明年6月，因此挑戰達標世大運 1小時07分56秒，成為新世代長距離好手共同的首要目標。男子組競爭非常激烈，領先群相較歷屆賽事龐大，上屆僅1秒之差錯失世大運門票的吳睿恩，一路與今年110全國運動會奪下萬米金牌、初馬銀牌的學弟黃祥維相伴朝目標邁進。

距離終點最後1公里，領先群逐漸拉開差距，最終由泰雅族李立軍以 1小時07分33秒奪得冠軍，而黃祥維則以 1小時07分38秒位居第二，緊接周賢峰、吳睿恩皆以1小時07分48秒完賽。半馬前四名不僅突破個人最佳成績，也成功達標成都世大運。

李立軍以 1小時07分33秒奪得冠軍，率先取得成都世大運門票。 / 攝：陳奕澤

李立軍升大學後才開始朝中長距離賽事發展，上個月剛奪下2021萬金石馬拉松10公里組冠軍，相隔不到一個月再創佳績，賽後表示：「今天跑起來很舒服，對自己更有信心」。下一場的目標呢？「持續維持一定的節奏，慢慢再練上去，挑戰渣打馬拉松的全馬。」

吳睿恩帶傷上陣，努力撐到終點達標成都世大運。 / 攝：陳奕澤

雖然黃祥維與吳睿恩皆有成功達標世大運，但對於賽事的表現並非很滿意。帶傷上陣的吳睿恩，認為「全運會剛結束，需要一段恢復期，所以訓練量、強度與準備時間都不夠，賽前有點沒信心」，不過遇上好天氣，再加上全馬與半馬的賽道優化(分流)，有助於他扳回上次1秒之差的遺憾，「名次是其次，能達標世大運真的是放下心中的大石，但現在更重要的是把傷養好，才有機會再創佳績。」

黃祥維以 1小時07分38秒摘銀達標成都世大運。 / 攝：陳奕澤

黃祥維受訪時特別提到，除了賽道有優化全馬、半馬擠在一起的問題，這次前導裁判積極地在前50、60公尺就開始疏導清空賽道，讓跑者更無慮的享受比賽之中。

2021臺北馬 半程馬拉松男子組前三名頒獎。 / 攝：章魚燒

另外女子組則由長跑精靈蘇鳳婷以1小時17 分 06 秒，摘下后冠並突破個人最佳成績，高舉雙手衝破終點，伴隨吆喝聲為自己喝采。

因為自認準備不足，沒想過會破PB的蘇鳳婷，頒獎時難掩喜悅，她表示「有時候太在意成績反而會放不開，這次倒沒什麼壓力，順順的跑出好成績。」

游雅君以1小時18分15秒佳績奪下半馬女子組第三名。 / 攝：陳奕澤

第二、三名皆來自宜蘭，「泰雅族飛毛腿」賴庭萱以1小時17分58秒領先「玉兔女神」游雅君1小時18分15秒的成績，兩人都是第一次體驗更改路賽後的臺北馬半程馬拉松，原設定的目前皆是80分，對於今天的表現都還算滿意。

賴庭萱以1小時17分58秒59摘銀，朝成都世大運努力。 / 攝：陳奕澤

賴庭萱特別對更改後的路線很有感，「之前終點前1公里要進入地下道，風速影響很大，而這次陡坡也不會很陡，且又不會跟全馬撞在一起」，至於目標是否設定達標世大運？「這次沒有，但下一場預計渣打馬，會朝這目前努力。」

整體來說，可說是天時、地利，平均個人最佳成績都有提升，為今年度的國際馬拉松賽事，劃下完美的句點。跑友們明年見！