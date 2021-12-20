台北馬拉松 曹純玉達標亞運、周庭印二度蟬聯

曹純玉以 2:33:50 順利達標亞運（圖片來源：奕澤）

一年一度的路跑盛會台北馬拉松再度順利舉行，在 16度、濕度 63%、微風的絕佳狀況下，全程馬拉松組 6:30 鳴槍出發，半程馬拉松組也於 7:00 起跑！

曹純玉沒破PB 達標亞運可以接受

近年來一直以 2 小時 29 分為目標的全國紀錄保持者曹純玉，今年再度回到台北馬拉松賽道，但由於全運會後狀況普通加上生理期剛過，前半段有刻意保守得穩定前進，她和男友兼教練陳囿任並肩作戰，以 1:16:00 通過中間點；進入後半程不僅面對風勢和艷陽，在 25k 後陳囿任開始出現抽筋，曹純玉也面臨獨推的考驗。最終曹純玉維持住 3:37/k 的基本盤配速，以 2:33:47 拿下國內女子組第一名，曹純玉自評天時地利沒有人和 ，沒有達到高標 2:29:30、差去年的個人最佳也達一分鐘多，不過達到亞運參賽標準（2:35:00）算可以接受的結果。

拉鋸 41k 周庭印終盤技壓蔣介文

周庭印二度蟬聯台北馬拉松國內冠軍（圖片來源：奕澤）

男子馬拉松開賽後國際選手形成領先集團，後面緊接著是國內好手蔣介文、周庭印、馬來西亞好手陳洪龍所組成的第二集團，以 3:20/k 以內的高速開局，10k 以 33:01 通過，仍是全馬 2 小時 20 分內的配速，接下來在受風勢和豔陽干擾得狀態下，配速為降到 3:20/k 外，陳洪龍掉出集團，蔣介文、周庭印輪流領跑把配速維持在 3:22-23/k，兩人互相拉鋸到最後 1k，周庭印做了決定勝負的加速甩開獎介文，最終以 2:23:09 順利二度蟬聯台北馬拉松國內冠軍，蔣介文 2:23:48 完賽取得亞軍。

蔣介文獲得國內第二（圖片來源：奕澤）

周庭印 表示天氣非常理想，在河濱公園的路段經過優化後，減少了很多轉彎讓節奏可以更流暢，也感謝蔣介文一路上互相引領，才能小破個人最佳 12 秒；而他這一年來在補給上也做了改善，有別以往覺得渴或餓才補給，這次事先計劃好規律補給讓能量得以延續，不會有之前 28 公里之後就無力的狀況。

依索匹亞 Demeke Kasaw 一枝獨秀

比賽出發沒多久，五名國際邀請男子選手即形成領先集團，以 3:05/k 左右的高速前進，10k 以 30:47 通過，然後依索匹亞 Demeke Kasaw 開始加壓並逐漸取得領先，中間點 21.1k 時以 1:04:52 通過，已經取得了 18 秒的領先，而原本跑在一起的集團也瓦解。

克服隔離期間的低潮 Demeke Kasaw 順利奪冠（圖片來源：奕澤）

比賽後半段太陽升起、氣溫逐漸提升到 18 度，加上高架橋和河濱的風，Demeke Kasaw 的配速稍受影響，配速掉到 3:10/k 上下，離賽道紀錄越差越遠，不過後面的選手配速掉得更多，30k 差距拉大到兩分鐘、最終以三分多的領先 2:11:39 取得冠軍！他表示隔離期間雖然很辛苦，最後幾天才得以調整，雖然沒破紀錄，但能拿下冠軍仍然很滿意。

依索匹亞 Alemtsehay Asefa 中盤加壓湊效

Alemtsehay Asefa 中盤加壓拉開差距奪冠（圖片來源：奕澤）

女子組也是一開賽由國際邀請選手形成領先集團，穩穩得以 3:30/k 前進，國內男子好手包括溫連忠也跑在一起輪流配速，中盤時只剩依索匹亞 Alemtsehay Asefa、肯亞 Esther Wanjiru，兩人一起跑到 30k 情勢逐漸明朗化，Alemtsehay Asefa 一點一滴拉開差距，40k 時拉開到 100m 差距，最後 2k 時 Esther Wanjiru 腳出狀況大幅降速，最終 Alemtsehay Asefa 以 2:30:41、1 分多鐘的差距獲得冠軍！