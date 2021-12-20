賽事心得／台北馬拉松 跑動台北、宛若重生

跑動台北 從2018全馬開始

2018年中，有感於身形與體態，決定開始跑步作為我的運動敲門磚，沒想到愈跑愈有興趣，這一路走來，我始終如一：面對最真實的自己，動起來就對了。老天賞臉 破紀錄的好機會。

賽前一直擔心低溫會影響成績（藉口），還好摸黑起床之後，是個降雨機率零的涼爽天氣，那就靠自己完成這賽事的小小關卡；賽前的個人ＰＢ是去年的台北馬，時間來到1:47:26（107分），所以高標設定100，低標是105，慢慢逼近也是一種微成就！

ＸＤ動線混亂 起跑延遲

衣保車與廁所排在一起，人潮交織，造就一幅混亂的畫面，跑者就像是螞蟻一樣，試圖尋找自己的路線，然後往下一個目的地前進！好不容易上完廁所，前往起跑線集結；不過人潮眾多，起跑分區已經亂了，等到七點的鳴槍、跨過起跑線，已經是四分多鐘以後的事了。

照慣例，起跑後的前兩公里，基本上都是小跑步，再加上左躲右閃，配速無法提升不說，還要注意馬路上的貓眼石及突起的水溝蓋！沿著仁愛路往總統府方向前進，途經國父紀念館、景福門、繞行中正紀念堂，左轉重慶南路到凱道與全馬跑者匯流，一路網中山北路奔馳！

撐過撞牆期 眼前便是康莊大道

過了10Ｋ，來到賽事的第一個魔王--中山橋，還好是緩陡坡問題不大，即便是拖慢了配速，相信在下坡時就能把秒數給吃回來！續行北安路、明水路，來到了16K左右的撞牆期，也到了終極魔王—麥帥二橋，心中一直想提速，無奈腳步就是跟不太上，小腿肚若有似無地扭動，更讓我在內心吶喊了一下：拜託不要抽筋啊～再幫我撐完這最後的五公里，就五公里！！

好不容易爬上麥帥二橋，準備下健康路，剩下不到三公里了，配速還有機會追回來，跟著地面的標線，閃過貓眼石，呼吸的節奏吸吐吐，終點的拱門就要到了。

踏過終點線 今日我們重生

最後五百公尺，跑者相互打氣加油，再撐一下、再堅持幾分鐘，『今天最好的不是你的表現，而是你的出現！』，衝過終點拱門，手錶按壓停止在1:42:20（102分），介於賽前設定的標準內，算是對自己有個交代了，期待遇見更好的自己！

台北馬紀錄

2018全馬4:53:33

2019 2:03:04

2020 1:47:26

2021 1:42:20