台北馬／7名跑者送醫 1人出院6人轉加護病房

2021台北馬拉松今天上午開跑，台北市體育局表示，共有7名跑者因身體不適送醫，包含氣喘、胸痛及到院前心肺功能停止，目前1人已出院，其餘6人均在加護病房觀察中。

台北馬拉松上午在台北市政府前廣場開跑，共有近2萬6000名跑者共襄盛舉。台北市體育局在賽後發布新聞稿表示，賽事進行中有7名跑者因身體不適送醫，包含6名男性及1名女性，其中2名選手氣喘與胸痛、5名選手為到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，7人緊急送醫。

體育局晚間向中央社記者表示，2名氣喘與胸痛的跑者中，1名經急診處置後已准許離院；另1名則轉至加護病房觀察。

體育局指出，其餘5名OHCA的跑者，由大會現場醫療人員緊急處理，恢復心跳後送至醫院，其中1人診斷為急性心肌梗塞，動完手術後已轉至加護病房，另外4人皆在加護病房觀察。

體育局強調，將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。

此外，對於台北市消防局僅協助將4名跑者送醫，與體育局所稱7名跑者送醫有落差，體育局說明，因賽事現場也設有急救站、救護人員及急救車等，不一定透過119報案送醫，確切送醫數字，由體育局統計為準。