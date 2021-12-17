台北馬年度大拜拜 讓天氣職人給你第一手天氣情報！

【天氣職人】單元，由全馬成績突破 330 的天氣分析師吳聖宇執筆，為跑友提供每週賽事天氣及打包準備建議，除了長期觀察守望台灣的天氣，私底下也是個跑馬狂熱份子，目前跑過另類大四喜（冬山河100k、勇闖南橫100k、鎮西堡100k、如來神掌100k），希望接下來可解鎖北橫百K。

本週日(19 日)就是國內馬拉松界年度大拜拜盛事「台北馬拉松」的日子，這場號稱是台灣參賽人數最多，規模最大的城市馬拉松，不論是想要力拼好成績的菁英選手們，或是想去感受賽事氣氛的市民跑者們，應該都已經迫不及待，摩拳擦掌想要快點起跑了，特別是今年在年中期間經歷了很長一段時間的疫情爆發黑暗期之後，還能順利舉辦這麼大型的賽事，實在是彌足珍貴的一件事情。在萬事俱備的情況下，天氣的因素有可能是成績好壞的決定性關鍵，究竟今年台北馬拉松的天氣會是如何呢? 下面就來幫大家預測解答。

年度大拜拜又來啦！今年年中受到疫情衝擊，導致許多人中斷了練習，終於能夠再度站上起跑線！圖/光宇

從最新的預測資料來看，雖然南邊有颱風活動，外圍水氣逐漸向北蔓延，但是週日（19日）白天期間對台北市的天氣還沒有造成明顯影響。預期當天清晨，台北市區為多雲或陰的天氣，上午至中午這段期間，陽光可能有機會在雲縫之間露臉，整體賽事期間降雨機率低，應該不必擔心會有下雨的情況出現。隨著颱風外圍水氣繼續北上，最快可能也要等到週日晚間，台北市區才有開始下雨的機會。

溫度方面，本週五（17日）東北季風明顯增強並且帶來冷空氣降溫，週六（18 日）冷空氣依然持續，到了週日（19 日）冷空氣已經在逐漸減弱的階段，但是當天清晨開跑前預估還會是一個較為涼冷的溫度，開跑時的氣溫大約在 15 度上下，上午到中午這段期間溫度逐漸上升，近中午時有可能來到 19-20 度或以上，如果陽光露臉的話，上升的幅度會更為明顯，氣溫也會升的更高一些，提醒大家在補給跟補水方面，可能要記得視當天實際升溫的情況做出適度調整。

風力部分，雖然週日的冷空氣已經逐漸在減弱，但是台北盆地內仍會有較強的東北風，尤其是在高架道路以及河濱路段等空曠地區，有機會出現 3-5 級的陣風，預期會有遭遇逆風或是側風的情況，對於想要維持較快配速的跑者可能會是一個需要注意的地方。

環東高架橋是許多人的惡夢，建議跑者們能找尋集團一同破風節省體力。圖/中華路跑協會影片截圖

整體來說，今年台北馬拉松的天氣算是穩定的，大致為多雲，但是上午期間陽光有露臉的機會。清晨時溫度仍涼冷，起跑時大約在 15 度左右，上午到中午這段期間溫度將會上升到 20 度左右，陽光露臉的話，溫度可能會升得更高一些，補水、補給方面要注意調整。台北盆地內仍可能出現較大陣風，高架、河濱路段預期有 3-5 級陣風出現，要留意可能遇到逆風以及側風等現象干擾配速。以上簡單供大家參考，預祝所有參加的跑者們都能有好成績跟好表現，為 2021 年畫下完美句點。

責任編輯：Ian＊跑步天氣，就看運動筆記

本單元由「天氣風險」公司提供，「天氣風險」為全台首間成立之民間氣象預報及顧問公司。目前服務項目包含台灣及全球氣海象預報、全球氣候風險評估、政府防災應變整合服務、企業營運持續管理、氣象經濟、天氣保險、氣象播報影音製作、氣象科普教育、氣候變遷調適及節能減碳推廣等。