田中馬十周年空中賽後講評 創下跑界多項驚人紀錄

今年田中馬創下了許多線上跑的驚人紀錄。

第十屆的台灣米倉田中馬拉松線上跑活動，已於11月底圓滿結束，今年雖然沒有實體賽事，但賽會仍然找來了體育主播楊博智及有「跑步萬靈丹」稱號的跑步教練「丹丹」徐敦傑，舉辦一場空中賽後講評，希望大家對十周年的田中馬，有更深更完整的認識。

田中馬賽會找來了主播楊博智跟賽評丹丹教練，重新回顧今年的田中馬線上跑活動。

田中馬歷年來都被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」，每屆的賽事名額都迅速秒殺，今年十週年因為遇到疫情，採不限額、免費免報名的線上跑形式舉辦，原本賽會訂下幾個階段性目標，包括總里程達4000公里、總里程達16000公里、累計種下4000棵樹等，最後不僅完美達成所有目標，甚至還創下了多項台灣線上跑的里程碑紀錄。

此次參與線上跑的總人數超過9200人，總隊伍數為479支隊伍，人數最多的隊伍 「獎金獵人」甚至有370位隊員，楊博智笑說：「我覺得這群人擺明是要衝著種樹來的！」同時也透露自己因為作節目，曾數次來到田中，發現此次的線上跑其實有許多小學生參與，但都是用老師的同一支手機作數據上傳，認為總人數絕對有超過9000人，甚至可能上看萬人。

田中馬線上跑的全台參與者分布圖，雙北的參加人數最多，位居第一及第二。

十周年因為是採線上跑的方式進行，參賽者遍及整個亞洲，台灣以雙北跟台中破千人最多，田中馬的大本營彰化則屈居第四，徐敦傑對於這樣的結果不太意外，認為還是跟台灣的行政區分布有關：「畢竟人多的地方，就會比較好揪人一起跑。」國外方面，包含香港、日本、馬來西亞、大陸等地都有跑者，最特別的國外跑者，當屬塔吉克斯坦跟土克曼這兩個位於中亞的國家，竟然都有跑者參與田中馬。

今年也有很多海外選手參與線上跑，最特別的是位於中亞的塔吉克斯坦跟土克曼，竟也有跑者參與。

以往的馬拉松賽事，因為有賽事長度跟需要練習，許多幼童會因完賽難度而無法參加，此次線上跑因為不限距離，間接拉低了跑馬難度與參加者年齡，本屆線上跑最小的跑者為2歲的嬰兒，年紀最大的參加者為76歲的林姓奶奶，也算創下相當難能可貴的紀錄。

此次田中馬創下許多紀錄跟話題，在跑界引起不小的討論度。

許多跑者對於此次田中馬的相關數據目標，諸如4,000、16萬、40萬之類的數字是如何制定，也感到非常好奇，楊博智解釋，田中馬在第一階段設定的目標，是鼓勵跑者跑4,000公里，4000這個數字是為了感念第一屆田中馬約4,000位的選手；而第二階段，田中馬呼籲大家跑16萬公里，也是因為每年田中馬參與人數約16,000人，乘以10年剛好是16萬，希望大家一起期待田中馬迎向下一個十年。

今年田中馬所有跑者完成的總公里數為97萬公里，完成了來回月球的紀錄。

本屆田中馬也創下了許多創舉，包括24小時達標4,000公里；48小時達標20,000公里；6天達標120,000萬公里，相當於繞台灣10圈；7天達標160,000公里，完成了原本設定的一個月目標；15天達標400,000公里，完成了「跑到月球」的新目標；26天達標最終目標，回到地球的800,000公里等，製造了跑界許多跑者的討論與話題。

「種樹護地」是當跑者跑滿40公里，就可以向富邦金控兌換一棵樹。

許多人都知道，田中馬一直注重在地體育紮根，每年都有將盈餘捐助給在地體育班，回饋鄉親，今年田中馬除了與富邦金控跟三光米推出「跑步捐米」活動，也參加富邦「Run For Green」計畫；「跑步捐米」是當跑者的總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的米給防疫英雄；「種樹護地」則是跑者跑滿40公里，就可以向富邦金控兌換一棵樹，跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號，並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程，在路跑強調健康之餘，更是做了一場非常棒的環保減碳教育推廣。

「跑步捐米」是當跑者的總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的米給防疫英雄。

田中馬這次的線上跑網頁，設計上也有滿滿的「遊戲化」，更參雜許多巧思在其中，包含田中馬吉祥物「阿草」帶頭領跑的畫面、高鐵通過彰化田中的動畫、讓鐵粉跑者看了有會心一笑的樹下奉茶、點擊種植稻米會冒出跑者姓名的驚喜感等，諸多細節都可以看得出來，田中馬賽會對於「線上跑」的用心，以及希望做出一場截然不同的賽事。

田中馬吉祥物「阿草」在線上帶頭領跑的畫面，讓許多跑者印象深刻。

一場好的馬拉松賽事，背後不可少的必定是贊助商的鼎力相助，楊博智與徐敦傑也代表大會感謝所有贊助商的鼎力相助，並與所有跑友們，一起相約明年11月的第二個周末一起來田中跑田中馬，再次感受鄉親熱情，體驗「全台最有人情味」的賽事。

一場好的馬拉松賽事，背後不可少的必定是贊助商的鼎力相助。