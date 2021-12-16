2022 知本溫泉公益馬拉松 讓我們一起行有所愛

「我們一起行有所愛」為了孩子的未來而跑！ (圖片來源：知本溫泉公益馬拉松 FB 粉絲專頁）

久違了！小孩子、大孩子們！因為疫情延賽一年的知本溫泉公益馬拉松，即將於 2022 年 2 月 13 日正式為愛開跑，讓公益路跑邁入第七個年頭。

「運動做公益」

你的每一步腳足都是孩子們的未來夢想藍圖，幫台東的孩子們翻轉城鄉距離，我們都能盡一份心力。每位報名參加賽事的選手，不限組別，主辦單位都會將部分報名費 300 元，捐贈給「孩子的書屋」作為在地關懷的公益回饋，幫助台東偏鄉弱勢孩童有個成長庇護的學習經費。

用我們最喜歡的跑步，幫孩子跑出他心裡最柔軟無助的一塊，幫泥嫩的初土注入些堅強的養分；用跑步幫助他們的枝幹逐日茁壯，讓他們對未來感到朝氣有望。沒有人可以選擇自己的出身，正如台東這群偏鄉弱勢的孩子們，也無力改變原生，可是我們可以投入公益路跑，給他們一點善意支持，幫助他們自立成長。

成就賽事，跑出未來的「孩子的書屋」

「孩子的書屋」是承攬希望的造鎮基地，孩子的書屋長期關注因家庭結構不完整、社會資源匱乏、處於社會底層等問題而被忽略的弱勢孩童，陪伴這些孩子擁有一個像樣的童年，提供一個像家的地方。受委屈了有人安慰、犯錯了有人教育、餓了有膳食可食；年長了有思緒時，有社區輔導機制及技職教育教導孩子運動、音樂、沖咖啡、做烘焙等栽培一技之長，陪伴輔導超過 2,000 位孩子，自立生活找到自己的未來。

孩子的書屋，讓心完整長大的地方。 (圖片來源：孩子的書屋 FB 粉絲專頁）

其實孩子的書屋，不只是孩子的，也是大人的樹屋。不僅扶持小孩往正向藍圖成長，更以愛之名，行有所愛的將資源更擴大到社區，甚至將孩子原生家庭的大人、家長也納入書屋團隊內，透過接納、理解、培力、扶持，將孩子的書屋的大人與小孩帶向自給自足的生活目標，讓原本社會底層的族群也能翻轉人生，現在我們也可以幫助這些小孩子、大朋友有更美好生活，只要參加公益路跑就也可以讓他們心更完整地長大！

「書屋一直是濟弱扶貧的，拔起了，也就找不到放下的理由了。」 (圖片來源：孩子的書屋官網）

跑步做公益為善念奔跑 「三鐵一姐・李筱瑜」

說到這場賽事，就一定會想到有位靈魂人物 —— 「鐵人三鐵一姐・李筱瑜」，明年是筱瑜第六度擔任知本溫泉公益馬拉松的愛心活動大使，從 2016 年開始之後的每一年，筱瑜不曾缺席這場這麼有意義的公益路跑活動，用她最喜歡的運動，引領大家跑出一條幫助孩子們的夢想逐步之路，以綿薄之力引玉眾人之力，將正向能量堅持傳遞。

為兒童跑吧！是筱瑜每年都會跑的善念。 (圖片來源：2020 知本溫泉公益馬拉松）

把「堅持」二字寫得最為精彩透徹的就是一姐筱瑜，在運動競技的路上，一輩子堅持認定的理念就會執行到底，這個堅持精神讓她獲得不凡的彪炳戰績！對於公益路跑她也是不遺餘力，長年攜手公益路跑的筱瑜，也是秉持對「堅持」的信念一路走來，正如他對三鐵運動的精神一般。她用專業與身體力行支持善念心美的公益賽事，綿延不絕地每一年前往台東參加知本溫泉公益馬拉松，讓東部孩子們也能獲得善能的共好生活，我們也快點加入一姐筱瑜的行列，一起行有所愛的跑吧！

筱瑜心有所向，行有所愛，每年都跑吧！孩子！ (圖片來源：2020 知本溫泉公益馬拉松）

山海間心曠神怡的賽事路線

2022 知本溫泉公益馬拉松即將邁入第七個年頭，保留經典四大賽程：「全馬 42.195K 」、「超半馬 23K 」、「健康組 10K 」、「休閒組 6K 」。讓想要一次用雙腳跑遍台東知本多處美麗風光的跑者，可以報名全馬組別；讓想要跑步輕旅行的跑者，可選擇多加點挑戰的超半馬組別；讓為運動健康而跑的跑者，有十公里十全十美的完整組別；讓家中每位大小成員，都有親子共跑回憶的休閒六公里組別。每一種組別賽道都有各自絕美、心曠神怡的賽道風貌，等著大家安排知本跑旅！

全馬 42.195K 路線圖。 (圖片來源：2022 知本溫泉公益馬拉松報名網）

超半馬 23K 路線塗。(圖片來源：2022 知本溫泉公益馬拉松報名網）

健康組 10K 路線圖。(圖片來源：2022 知本溫泉公益馬拉松報名網）

休閒組 6K 路線圖。(圖片來源： 2022 知本溫泉公益馬拉松報名網）

用夢想步伐築成每處有溫度的知本賽道風情

這場賽事充滿人情風貌的溫度，主辦單位將台東知本在地人暖的生活樣態及美麗風景都規劃入賽事路程中，讓你在做公益的同時，也讓你一覽台東之美。路線從溫泉國小開始一起行有所愛，先是抵達「孩子的書屋」——賽事的公益核心發起地。再到台東大學知本校區正前方的大學路，讓跑友沿途可以一飽全台獨具特色的「台東山海美景」，遠離塵囂獲得喘息。接著跑到擁有「世界八大最美圖書館」美稱的台東大學圖書館，飽覽與自然融為一體的山形特色建築圖書館。

孩子的書屋、台東大學圖書館、大學路。（圖片來源：孩子的書屋官網、知本溫泉公益馬拉松報名網、台東圖書館官網）

再一探以夢想建立信心的黑孩子黑咖啡，接著讓雙腳感受原住民團結一起的卡大地步文化園區，最後回到知名溫泉地標勇男橋、知本老爺酒店。整場賽道環繞知本溫泉區，讓跑友感受最遼闊、沈靜的山海風光與人文氣息，在這場跑步中享受到最靜謐的浪漫跑旅。

黑孩子黑咖啡、勇男橋、卡大地步文化園區、知本老爺酒店。（圖片來源：馬嘛咪亞、知本溫泉公益馬拉松、訂房網站）

最夯的馬拉松大獎——GARMIN 運動腕錶

說到堅持幫助偏遠孩子的大鐵柱，當然是每年對知本溫泉公益路跑無條件給予支持且不遺餘力的穿戴品牌——GARMIN ，也是跑友每次值得期待的傳統。全馬與超半馬的總一與總二不分男女，只要搶下前兩名榮耀，分別祭出 GARMIN Forerunner 945 全方位鐵人運動腕錶及 GARMIN Forerunner 245 運動跑錶的大禮獎項，鼓勵高手前來拼搏一場！

加碼獎項！用愛「牽手」傳遞微笑光輝

因為疫情延賽，讓愛更延續。 2022 年 2 月 13 日賽事活動的隔天就是西洋情人節，主辦單位特別加碼了賽中新活動：「浪漫愛的牽手獎」。只要在賽事當天，與親友牽手一起通過終點線，即可獲得本次賽事限定的精美小禮品喔！

吃辣！哪次不吃！百隻甕仔雞讓你吃雞補肌！

跑步飽景是一回事，味蕾記憶更是讓人耕深心底。最讓人念念不忘的超可口「100 隻桶仔雞」是知本溫泉公益馬拉松最具代表性的賽事特色之一。雙腳親眼飽覽知本美景回來後，賽事現場備有等著讓你品味的肉汁嫩味、在地吮指、每年都由熱情參與盛會的卑南鄉公所贊助的百隻美味桶仔雞。

美味在地熱情佳餚，絕對不要放過～ (圖片來源： 知本溫泉公益馬拉松）

每年經典賽事特色 —— 炙手可熱百隻桶仔雞。(圖片來源：2020 知本溫泉公益馬拉松）

跑步輕旅行！ 憑號碼布免費泡知本溫泉

都到了台灣最美之東部知本，想必一定要泡個溫泉才算得了完整的跑步之旅。特別知本溫泉和其他地區不太一樣，這裡的泉質極佳，是無色、無味、無臭的弱鹼性碳酸鈣泉，凡報名這場賽事的跑友，「憑參賽號碼布至知本老爺酒店天幕風呂皆可免費泡湯乙次」，且從賽事前兩天就可以開始使用這佔地高達 400 坪的天幕風呂溫泉，跑一場馬也不忘了要為自己安排一場溫泉之旅，放鬆身心、舒緩全身肌肉的輕旅行。

＊憑號碼布免費泡湯使用自2022年2月11日至2022年3月31日期間止。

溫泉跑旅放鬆一行。馬拉松後，來泡溫泉吧！ (圖片來源：知本溫泉公益馬拉松）

讓愛擁抱小孩、環繞跑者的完賽紀念禮

2022 知本溫泉公益馬拉松的賽事紀念衣、完賽獎牌、完賽禮束口袋，都是以小孩的書屋 LOGO 為視覺設計主軸，以「微笑元素」為發想起點，讓愛的溫暖力量能擁抱助人、讓一切環繞著溫馨的正向能量、也讓這股愛的光芒擁抱台東孩子，以及擁抱家人彼此，相信透過大家的愛心，行有所愛，一起為愛而跑，讓生活更美好！

一起為愛而跑、完賽獎牌、紀念衣、束口袋。（圖片來源：2022 知本溫泉公益馬拉松報名網）

我們一起行有所愛吧！跑吧！孩子！

來吧！一起運動做公益！跑步偶爾放下成績來成就別人，讓我們一起加入 2022 知本溫泉公益馬拉松，讓每跑過的每一步路，都充滿意義和微笑光輝，支持偏鄉孩子，幫助孩子獲得更多溫暖也反饋社會。

⇘ 賽事資訊 ⇘

活動日期：2022 / 02 / 13（星期日）06:00-14:30

報名日期：即日起至2021 / 12 / 31 23:59:59 止

集合地點：臺東縣卑南鄉溫泉國民小學

賽事組別：全馬組 42K／超半馬組 23K／健康組 10K／休閒組 6K

報名網址：跑吧！孩子2022知本溫泉公益馬拉松

責任編輯：Hannah

圖片來源：知本溫泉公益馬拉松 FB 粉絲專頁、報名網站、孩子的書屋官網、台東圖書館官網、馬嘛咪亞、訂房網站

＊運動賽事，盡在運動筆記