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賽前情報／ 臺北馬拉松 21K 路線 讓魁哥帶你跑一遍！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

臺北馬拉松進入最後倒數階段，各位跑者你們準備好了嗎？正所謂「知己知彼，百戰不殆」賽道的熟悉度可以說相當重要，除了要考慮路段起伏，體力的分配外，還有哪裡是要跑者注意的小細節呢？一起來跟著《跑步不要聽》主持人之一 －田鴻魁「魁哥」來介紹本次臺北馬半馬路線。

如果，你是全馬跑者，請參考這篇👇

【臺北馬】2021 臺北馬拉松 42K 路線，讓「魁哥」田鴻魁 帶你跑一遍！

2021臺北馬拉松-半馬路線介紹

（影片出處：中華民國路跑協會）

2020 臺北馬半馬組在路線上也進行了更動，除了取消過往為人詬病的 90 度直角轉彎，來讓跑者能夠全力來突破個人最佳成績外，也首度加入了總統府路線；今年則延續去年的路線，但在兩處進行了全馬、半馬分流的優化。

2021 臺北馬拉松 半馬路線（21.0975KM）：

市民廣場(起點) -> 仁愛路四段至一段 -> 左轉中山南路(逆向) -左轉信義路 -右轉杭州南路 -右轉愛國東路 -愛國西路- 右轉重慶南路 -右轉凱達格蘭大道 -繞行景福門右轉中山南路- 中山北路一段至三段 -中山橋 -右轉北安路 -明水路 -樂群一路 -堤頂大道 -上麥帥二橋 -下健康匝道 -健康路 -左轉三民路 -右轉南京東路五至四段 -南京東路四段(終點)不越過北寧路

🚩 跑者們將從市民廣場出發後往仁愛路方向，前面幾 K 賽道會稍微壅擠，大家注意不要推擠外，還要小心仁愛路上的「跑者殺手」－貓眼石，千萬不要被絆倒囉！在 5K 處將會有第一個補給站，之後每 2.5K 都有一個補給站，跑友們可以規劃適合的補給時機唷。

📍來到愛國西路上，恭喜半馬跑者們已經完成了第一階段，而全馬、半馬跑者將在此處進行分流，半馬跑者注意要跑在內側慢車道，右轉往重慶南路，千萬不要跑錯囉～

圖/影片截圖

📍至凱達格蘭大道後，兩側會有官方攝影師，別忘記對鏡頭笑一個留下珍貴的回憶，而半程 7.7K 關門時間為 08:20 。緊接著通過中山北路，此時已經完成一半囉👍調整好狀態準備迎接第一個難關，也是賽道中最陡的部分－中山橋，魁哥提醒大家上坡時可以身體稍微前傾，步頻加快，步幅稍微縮小；而中山橋前 11.7K 關門時間為 08:54。

圖/影片截圖

📍今年賽道優化的第二個路段就是北安路與明水路的交叉口，半馬跑者要跑在跑水路靠右的順向車道，一路至堤頂大道，就可以準備即將迎接最後的上坡路段－麥帥二橋。

圖/影片截圖

📍進入到 18.5K 跑者們準備進入麥帥二橋，調整好跑姿，此時已經剩下 2.5k ，如果還有餘力可以慢慢將速度帶出來，準備迎向終點啦！半馬 18.5K 關門時間 09:52

圖/影片截圖

📍下了麥帥二橋，這裡是全馬與半馬選手匯聚之處，魁哥提醒大家這邊人會稍微多一些，大家要注意安全外，也可以互相加油鼓勵！在左轉三民路後，再右轉南京東路，終點就在不遠處拉～

圖/影片截圖

🏁賽道終點就在台北富邦銀行正前方，恭喜你完成了這艱辛的 21.0975 公里！現場設有拱門，千萬不要跑過頭囉！通過終點後向前領取您的完賽物資。台北田徑熱身場有一系列活動可以前往唷～

圖/影片截圖

以上就是半馬賽道的介紹，而這次半馬限時 3 小時，附上每個路口的交管時間，大家要注意時間不要不小心被關門囉！那就先祝大家禮拜日台北馬都能順利完賽、破 PB👍

圖/臺北馬拉松官網

參考資料：臺北馬拉松官網中華路跑協會

＊運動筆記，陪你備戰 2021 臺北馬拉松

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