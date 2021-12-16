快訊

本土0確診破功！北市8旬婦身體不適 就醫發現染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／這些歌手的歌 能夠幫助跑者跑得更快！？

運動筆記 / 李吳菊

圖/123RF

我們都曾聽過聽音樂能夠幫助跑者提高運動表現，能夠在你精神疲勞時給你一劑強心針，可以說是「合法興奮劑」。但你知道你聽的音樂也有可能會影響你的跑步速度嗎？國外網站《Pour Moi》就對此進行了一項研究，來看看哪些歌手能夠幫助跑者提高你的速度，以及哪些歌手則可能會減慢跑步速度。

他們調查的方法是找來 20 位跑者來聆聽一系列歌手後的跑步記錄來進行研究，他們每位歌手歌單中至少跑 1 公里，並且透過智慧手錶等設備紀錄他們的速度與狀態。每次跑步，他們將會分析：總跑步距離、總時間、分段時間、平均配速、平均配速差，使他們能夠計算出每個歌手之間的速度差異。讓人沒想到獲得冠軍竟然是「Queen B」Beyoncé ，研究人員發現 Beyoncé 的音樂足以鼓舞人心，可以將跑者個人最佳成績每公里縮短 33 秒之多！Beyoncé 獲得 22 首熱門歌曲，其中諸如《Put A Ring On It》、《Run The World (Girls)》等歌曲，足以證明 Beyoncé 的高人氣與她歌聲的鼓舞是非常有效的。

而第二名則是 Harry Styles ，這位前 One Direction 的成員，憑藉熱門歌曲《Watermelon Sugar》讓他成為了可以幫助你跑得更快的第二名。緊接著第三名則是大家熟知的 Britney Spears 小甜甜布蘭妮，儘管她成名的時間非常的早，但絲毫不影響她在流行歌曲天后的地位，時至今日依舊能夠讓我們為之瘋狂。

讓你跑的更快的前 10 名歌手：

圖/Pour Moi

如果你想在下一次跑步時減少幾秒鐘的時間，請嘗試看看以上的播放列表，其中除了上述這些被證明過能讓你跑更快的歌手外，或許你也可以嘗試看看其他的歌手組合。－有讓你變快的歌手，那麼也會有讓你跑得更慢的歌手（驚）而有些人可能對這個結果也會感到意外，那就是來自加拿大的饒舌歌手 Drake ，這位在音樂串流平台 Spotifi 有著超過 280 億次的點聽率，然而他卻對你的跑步有著負面的影響，讓受測者每公里增加了 21 秒的時間。接下來依序是韓國 K pop 的防彈少年團 BTS 、 美國饒舌歌手 Doja Cat 等。

讓你變慢的 5 位歌手：

圖/Pour Moi

編按：上述研究感覺只是一個有趣的小小研究，當中還是存在著一些不太合理的地方，像是每公里可以快上 33 秒，《Pour Moi》直接將馬拉松 42K＊33 秒= 23 分鐘，相信如果能夠直接省下 23 分鐘，大家就不用練的如此辛苦了（苦笑）也歡迎平常有習慣邊聽音樂的朋友，下次可以嘗試看看，是否聽著上述歌手的歌真的能比較快呢？又或著聽著哪一首歌會不自覺得加速呢？ 

責任編輯：Ian

文章來源：Pour Moi

＊話題趣聞，盡在運動筆記

相關新聞

賽前情報／2021台北馬拉松點將錄

台北馬拉松作為台灣路跑的年度盛事之一，由於天氣和路線，往往吸引各路頂尖好手來共襄盛舉，除了競逐獎金，也挑戰自我、紀錄或各大賽會的參賽資格，本篇點將錄根據 Bravelog 的台北馬拉松成績查詢系統，搜

賽前情報／ 臺北馬拉松 21K 路線 讓魁哥帶你跑一遍！

臺北馬拉松進入最後倒數階段，各位跑者你們準備好了嗎？正所謂「知己知彼，百戰不殆」賽道的熟悉度可以說相當重要，除了要考慮路段起伏，體力的分配外，還有哪裡是要跑者注意的小細節呢？一起來跟著《跑步不要聽》主

2022 知本溫泉公益馬拉松 讓我們一起行有所愛

「我們一起行有所愛」為了孩子的未來而跑！ (圖片來源：知本溫泉公益馬拉松 FB 粉絲專頁） 久違了！小孩子、大孩子們！因為疫情延賽一年的知本溫泉公益馬拉松，即將於 2022 年 2 月 13 日

跑步知識／這些歌手的歌 能夠幫助跑者跑得更快！？

圖/123RF 我們都曾聽過聽音樂能夠幫助跑者提高運動表現，能夠在你精神疲勞時給你一劑強心針，可以說是「合法興奮劑」。但你知道你聽的音樂也有可能會影響你的跑步速度嗎？國外網站《Pour Moi》就對

跑步小品／跑步人生60全馬紀念！

104年4月25日在彰化溪州我跑完了人生的初馬，經過6年7個月又11天，終於在110年12月5日的雲林虎尾完成了我的60馬。一路跑來，感受多多，收穫滿滿，就以這篇文字來作為紀念。 跑步是件愉快的

明年4月9日基隆馬拉松 林義傑將領跑

超馬好手林義傑催生基隆綠能馬拉松賽事，明年4月9日登場。他昨天表示，基隆有山有海，非常適合馬拉松，他擔任活動大使，當天會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。