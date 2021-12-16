跑步知識／這些歌手的歌 能夠幫助跑者跑得更快！？

圖/123RF

我們都曾聽過聽音樂能夠幫助跑者提高運動表現，能夠在你精神疲勞時給你一劑強心針，可以說是「合法興奮劑」。但你知道你聽的音樂也有可能會影響你的跑步速度嗎？國外網站《Pour Moi》就對此進行了一項研究，來看看哪些歌手能夠幫助跑者提高你的速度，以及哪些歌手則可能會減慢跑步速度。

他們調查的方法是找來 20 位跑者來聆聽一系列歌手後的跑步記錄來進行研究，他們每位歌手歌單中至少跑 1 公里，並且透過智慧手錶等設備紀錄他們的速度與狀態。每次跑步，他們將會分析：總跑步距離、總時間、分段時間、平均配速、平均配速差，使他們能夠計算出每個歌手之間的速度差異。讓人沒想到獲得冠軍竟然是「Queen B」Beyoncé ，研究人員發現 Beyoncé 的音樂足以鼓舞人心，可以將跑者個人最佳成績每公里縮短 33 秒之多！Beyoncé 獲得 22 首熱門歌曲，其中諸如《Put A Ring On It》、《Run The World (Girls)》等歌曲，足以證明 Beyoncé 的高人氣與她歌聲的鼓舞是非常有效的。

而第二名則是 Harry Styles ，這位前 One Direction 的成員，憑藉熱門歌曲《Watermelon Sugar》讓他成為了可以幫助你跑得更快的第二名。緊接著第三名則是大家熟知的 Britney Spears 小甜甜布蘭妮，儘管她成名的時間非常的早，但絲毫不影響她在流行歌曲天后的地位，時至今日依舊能夠讓我們為之瘋狂。

讓你跑的更快的前 10 名歌手：

圖/Pour Moi

如果你想在下一次跑步時減少幾秒鐘的時間，請嘗試看看以上的播放列表，其中除了上述這些被證明過能讓你跑更快的歌手外，或許你也可以嘗試看看其他的歌手組合。－有讓你變快的歌手，那麼也會有讓你跑得更慢的歌手（驚）而有些人可能對這個結果也會感到意外，那就是來自加拿大的饒舌歌手 Drake ，這位在音樂串流平台 Spotifi 有著超過 280 億次的點聽率，然而他卻對你的跑步有著負面的影響，讓受測者每公里增加了 21 秒的時間。接下來依序是韓國 K pop 的防彈少年團 BTS 、 美國饒舌歌手 Doja Cat 等。

讓你變慢的 5 位歌手：

圖/Pour Moi

編按：上述研究感覺只是一個有趣的小小研究，當中還是存在著一些不太合理的地方，像是每公里可以快上 33 秒，《Pour Moi》直接將馬拉松 42K＊33 秒= 23 分鐘，相信如果能夠直接省下 23 分鐘，大家就不用練的如此辛苦了（苦笑）也歡迎平常有習慣邊聽音樂的朋友，下次可以嘗試看看，是否聽著上述歌手的歌真的能比較快呢？又或著聽著哪一首歌會不自覺得加速呢？

責任編輯：Ian

文章來源：Pour Moi

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