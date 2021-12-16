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賽前情報／2021台北馬拉松點將錄
台北馬拉松作為台灣路跑的年度盛事之一，由於天氣和路線，往往吸引各路頂尖好手來共襄盛舉，除了競逐獎金，也挑戰自我、紀錄或各大賽會的參賽資格，本篇點將錄根據 Bravelog 的台北馬拉松成績查詢系統，搜尋了馬拉松、半程馬拉松歷代百傑和 110 年全運會馬拉松前八名，分別彙整了男女馬拉松和半馬的點將錄！馬拉松的焦點為馬拉松全國紀錄保持者 曹純玉 對決四項全國紀錄保持者 謝千鶴，這也是她們在馬拉松的首度對決！全運會銅牌的素人好手 李佳玫 預計也會挑戰全運會跑出的個人最佳 2:53:10；男子組方面 蔣介文 在萬金石馬拉松的炎熱氣候下跑出不可思議的 2:26:29，狀況最為火熱！另一位同期的 2016 年里約奧運國手 何盡平 在全運會久違現身，身手依舊拿下銅牌，他們將面對三十歲世代 周庭印、陳洪龍 的挑戰！半程馬拉松的焦點為新世代長距離好手們挑戰 2022 年舉行的成都世大運參賽標準 1:07:56！全運會萬米王者 黃祥維、馬拉松王者 吳瑞恩 為最接近的挑戰者，共有 6 位第一線選手的個人最佳在 70 分內，再加上這一年來在場地賽大躍進的新銳，大家都摩拳擦掌！
女子組方面焦點是全運會銀牌 傅淑萍 是否能衝擊自己的紀錄！另外這個點將錄不分現役或退役，一個人最佳將百傑參賽者排列，在參賽名單中可以看到幾位昔日頂尖好手參加了本次台北馬拉松，三千障礙、五千全國紀錄保持者 吳文騫 和當年訓練夥伴 鄭子健 都以指導者、配速角色回到賽道上，傳奇人物 何信言 全運會跑出 3:09，值得關注是否能挑戰成功六旬 sub 3！另外上一屆全運會之後急流勇退的 葉日鴻 令人意外得出現在全馬出賽名單中！
男子馬拉松百傑參賽者
|選手
|PB
|全馬百傑
|半馬百傑
|一萬百傑
|五千百傑
|備註
|何盡平
|2:17:42
|4
|5
|2
|3
|蔣介文
|2:18:17
|5
|1
|6
|17
|鄭子健
|2:21:47
|13
|11
|11
|11
|pacer
|何信言
|2:22:30
|14
|19
|74
|M60
|陳洪龍
|2:23:13
|馬來西亞
|周庭印
|2:23:21
|15
|9
|16
|9
|林旻杰
|2:30:53
|50
|66
|李銘勝
|2:30:56
|51
|27
|51
|62
|藍凱耀
|2:31:56
|58
|73
|陳囿任
|2:32:02
|59
|94
|張景敦
|2:32:25
|64
|溫連忠
|2:32:26
|65
|24
|32
|25
|黃文良
|2:32:30
|66
|40
|73
|黃國倫
|2:32:48
|69
|pacer
|黃世昌
|2:33:29
|76
|41
|陳維慶
|2:33:41
|77
|89
|江承鴻
|2:34:48
|90
|戴維育
|2:35:06
|93
|賴怡廷
|2:35:08
|94
|羅世杰
|2:36:48
|全運會第七名
|王子銘
|2:39:33
|69
|83
|葉日鴻
|半馬 1:08:32
|18
|20
|10
|初馬
|賴芸鋒
|半馬 1:10:46
|47
|45
|61
|初馬
整理製表 Bigfish
女子馬拉松百傑參賽者
|選手
|PB
|全馬百傑
|半馬百傑
|一萬百傑
|五千百傑
|曹純玉
|2:32:41
|1
|2
|2
|2
|謝千鶴
|2:40:41
|2
|1
|1
|1
|張芷瑄
|2:46:36
|7
|8
|18
|31
|李佳玫
|2:53:10
|12
|18
|朱盈穎
|2:56:49
|22
|28
|51
|陳逸寧
|2:58:18
|25
|37
|83
|99
|楊喬筑
|3:02:37
|34
|71
|蔡佳真
|3:04:24
|43
|88
|方巧玲
|3:06:28
|49
|80
|陳美彤
|3:06:40
|50
|49
|39
|69
|張嘉家
|3:08:20
|53
|陳淑娟
|3:08:23
|54
|邱麗卿
|3:08:42
|55
|72
|楊馥菁
|3:08:52
|56
|許秀鳳
|3:09:38
|60
|汪珍年
|3:10:43
|65
|黃馨儀
|3:11:45
|70
|張雅欣
|3:13:13
|78
|林慧玲
|3:13:46
|82
|郭金鳳
|3:13:52
|83
|劉素雅
|3:14:19
|85
|閻筱晴
|3:15:08
|88
|41
|羅曉惠
|3:15:10
|89
|黃蕙庭
|3:16:03
|97
|李惠娟
|半馬 1:25:54
|50
|董家琪
|半馬 1:27:26
|62
|蔡涵琦
|半馬 1:31:05
|99
整理製表 Bigfish
男子半程馬拉松百傑參賽者
|選手
|PB
|半馬百傑
|全馬百傑
|一萬百傑
|五千百傑
|備註
|吳文騫
|1:04:13
|3
|3
|3
|1
|pacer
|吳睿恩
|1:07:57
|12
|72
|28
|44
|鄧新詮
|1:07:58
|13
|61
|28
|29
|黃祥維
|1:08:06
|15
|73
|26
|58
|陳秉豐
|1:08:27
|16
|54
|23
|周鴻宇
|1:08:41
|20
|32
|49
|鄭瑞竹
|1:09:10
|23
|23
|97
|曾廷瑋
|1:09:29
|25
|36
|24
|李方辰
|1:09:31
|26
|67
|魏振展
|1:10:05
|34
|北市大鐵人隊教練
|何幸航
|1:10:24
|37
|49
|68
|廖宣豪
|1:10:30
|39
|楊永均
|1:10:34
|41
|70
|86
|96
|江彥綸
|1:10:37
|44
|34
|30
|李奇儒
|1:10:43
|45
|17
|15
|周賢峰
|1:10:52
|52
|48
|93
|楊尚智
|1:11:50
|64
|江英瑋
|1:11:55
|67
|89
|何志宏
|1:12:15
|69
|67
|蔡政軒
|1:12:33
|76
|44
|張哲豪
|1:12:50
|87
|55
|張家豪
|1:12:55
|89
|88
|鐵人三項好手"}' >鐵人三項好手
|劉建忠
|1:12:56
|91
|楊皓評
|1:13:14
|100
|37
|56
整理製表 Bigfish
女子半程馬拉松百傑參賽者
|選手
|PB
|半馬百傑
|全馬百傑
|一萬百傑
|五千百傑
|備註
|傅淑萍
|1:15:41
|3
|4
|9
|11
|游雅君
|1:18:14
|5
|8
|4
|6
|陳宇璿
|1:18:26
|6
|15
|10
|12
|蘇鳳婷
|1:19:12
|10
|12
|16
|24
|賴庭萱
|1:21:21
|15
|33
|9
|陳昭郡
|1:22:05
|17
|28
|陳雅芬
|1:22:58
|23
|14
|58
|39
|吳敏
|1:23:52
|31
|31
|17
|14
|羅珮慈
|1:24:59
|40
|43
|27
|余亭緣
|1:25:54
|50
|40
|41
|施正心
|1:26:37
|55
|47
|91
|79
|張佳蓉
|1:27:19
|61
|21
|8
|莊雅婷
|1:29:50
|86
|程彥綾
|1:30:08
|90
|洪筱婷
|1:31:33
|42
|陳雅文
|全馬 3:08:04
|52
|何翊彣
|全馬 3:16:11
|98
|林宜汝
|全馬 3:16:39
|99
整理製表 Bigfish
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