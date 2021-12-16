賽前情報／2021台北馬拉松點將錄

台北馬拉松作為台灣路跑的年度盛事之一，由於天氣和路線，往往吸引各路頂尖好手來共襄盛舉，除了競逐獎金，也挑戰自我、紀錄或各大賽會的參賽資格，本篇點將錄根據 Bravelog 的台北馬拉松成績查詢系統，搜尋了馬拉松、半程馬拉松歷代百傑和 110 年全運會馬拉松前八名，分別彙整了男女馬拉松和半馬的點將錄！馬拉松的焦點為馬拉松全國紀錄保持者 曹純玉 對決四項全國紀錄保持者 謝千鶴，這也是她們在馬拉松的首度對決！全運會銅牌的素人好手 李佳玫 預計也會挑戰全運會跑出的個人最佳 2:53:10；男子組方面 蔣介文 在萬金石馬拉松的炎熱氣候下跑出不可思議的 2:26:29，狀況最為火熱！另一位同期的 2016 年里約奧運國手 何盡平 在全運會久違現身，身手依舊拿下銅牌，他們將面對三十歲世代 周庭印、陳洪龍 的挑戰！半程馬拉松的焦點為新世代長距離好手們挑戰 2022 年舉行的成都世大運參賽標準 1:07:56！全運會萬米王者 黃祥維、馬拉松王者 吳瑞恩 為最接近的挑戰者，共有 6 位第一線選手的個人最佳在 70 分內，再加上這一年來在場地賽大躍進的新銳，大家都摩拳擦掌！

女子組方面焦點是全運會銀牌 傅淑萍 是否能衝擊自己的紀錄！另外這個點將錄不分現役或退役，一個人最佳將百傑參賽者排列，在參賽名單中可以看到幾位昔日頂尖好手參加了本次台北馬拉松，三千障礙、五千全國紀錄保持者 吳文騫 和當年訓練夥伴 鄭子健 都以指導者、配速角色回到賽道上，傳奇人物 何信言 全運會跑出 3:09，值得關注是否能挑戰成功六旬 sub 3！另外上一屆全運會之後急流勇退的 葉日鴻 令人意外得出現在全馬出賽名單中！

男子馬拉松百傑參賽者

選手 PB 全馬百傑 半馬百傑 一萬百傑 五千百傑 備註 何盡平 2:17:42 4 5 2 3 蔣介文 2:18:17 5 1 6 17 鄭子健 2:21:47 13 11 11 11 pacer 何信言 2:22:30 14 19 74 M60 陳洪龍 2:23:13 馬來西亞 周庭印 2:23:21 15 9 16 9 林旻杰 2:30:53 50 66 李銘勝 2:30:56 51 27 51 62 藍凱耀 2:31:56 58 73 陳囿任 2:32:02 59 94 張景敦 2:32:25 64 溫連忠 2:32:26 65 24 32 25 黃文良 2:32:30 66 40 73 黃國倫 2:32:48 69 pacer 黃世昌 2:33:29 76 41 陳維慶 2:33:41 77 89 江承鴻 2:34:48 90 戴維育 2:35:06 93 賴怡廷 2:35:08 94 羅世杰 2:36:48 全運會第七名 王子銘 2:39:33 69 83 葉日鴻 半馬 1:08:32 18 20 10 初馬 賴芸鋒 半馬 1:10:46 47 45 61 初馬

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女子馬拉松百傑參賽者

選手 PB 全馬百傑 半馬百傑 一萬百傑 五千百傑 曹純玉 2:32:41 1 2 2 2 謝千鶴 2:40:41 2 1 1 1 張芷瑄 2:46:36 7 8 18 31 李佳玫 2:53:10 12 18 朱盈穎 2:56:49 22 28 51 陳逸寧 2:58:18 25 37 83 99 楊喬筑 3:02:37 34 71 蔡佳真 3:04:24 43 88 方巧玲 3:06:28 49 80 陳美彤 3:06:40 50 49 39 69 張嘉家 3:08:20 53 陳淑娟 3:08:23 54 邱麗卿 3:08:42 55 72 楊馥菁 3:08:52 56 許秀鳳 3:09:38 60 汪珍年 3:10:43 65 黃馨儀 3:11:45 70 張雅欣 3:13:13 78 林慧玲 3:13:46 82 郭金鳳 3:13:52 83 劉素雅 3:14:19 85 閻筱晴 3:15:08 88 41 羅曉惠 3:15:10 89 黃蕙庭 3:16:03 97 李惠娟 半馬 1:25:54 50 董家琪 半馬 1:27:26 62 蔡涵琦 半馬 1:31:05 99

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男子半程馬拉松百傑參賽者

選手 PB 半馬百傑 全馬百傑 一萬百傑 五千百傑 備註 吳文騫 1:04:13 3 3 3 1 pacer 吳睿恩 1:07:57 12 72 28 44 鄧新詮 1:07:58 13 61 28 29 黃祥維 1:08:06 15 73 26 58 陳秉豐 1:08:27 16 54 23 周鴻宇 1:08:41 20 32 49 鄭瑞竹 1:09:10 23 23 97 曾廷瑋 1:09:29 25 36 24 李方辰 1:09:31 26 67 魏振展 1:10:05 34 北市大鐵人隊教練 何幸航 1:10:24 37 49 68 廖宣豪 1:10:30 39 楊永均 1:10:34 41 70 86 96 江彥綸 1:10:37 44 34 30 李奇儒 1:10:43 45 17 15 周賢峰 1:10:52 52 48 93 楊尚智 1:11:50 64 江英瑋 1:11:55 67 89 何志宏 1:12:15 69 67 蔡政軒 1:12:33 76 44 張哲豪 1:12:50 87 55 張家豪 1:12:55 89 88 鐵人三項好手"}' >鐵人三項好手 劉建忠 1:12:56 91 楊皓評 1:13:14 100 37 56

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女子半程馬拉松百傑參賽者

選手 PB 半馬百傑 全馬百傑 一萬百傑 五千百傑 備註 傅淑萍 1:15:41 3 4 9 11 游雅君 1:18:14 5 8 4 6 陳宇璿 1:18:26 6 15 10 12 蘇鳳婷 1:19:12 10 12 16 24 賴庭萱 1:21:21 15 33 9 陳昭郡 1:22:05 17 28 陳雅芬 1:22:58 23 14 58 39 吳敏 1:23:52 31 31 17 14 羅珮慈 1:24:59 40 43 27 余亭緣 1:25:54 50 40 41 施正心 1:26:37 55 47 91 79 張佳蓉 1:27:19 61 21 8 莊雅婷 1:29:50 86 程彥綾 1:30:08 90 洪筱婷 1:31:33 42 陳雅文 全馬 3:08:04 52 何翊彣 全馬 3:16:11 98 林宜汝 全馬 3:16:39 99

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