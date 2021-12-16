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賽前情報／2021台北馬拉松點將錄

運動筆記 / Bigfish

台北馬拉松作為台灣路跑的年度盛事之一，由於天氣和路線，往往吸引各路頂尖好手來共襄盛舉，除了競逐獎金，也挑戰自我、紀錄或各大賽會的參賽資格，本篇點將錄根據 Bravelog 的台北馬拉松成績查詢系統，搜尋了馬拉松、半程馬拉松歷代百傑和 110 年全運會馬拉松前八名，分別彙整了男女馬拉松和半馬的點將錄！馬拉松的焦點為馬拉松全國紀錄保持者 曹純玉 對決四項全國紀錄保持者 謝千鶴，這也是她們在馬拉松的首度對決！全運會銅牌的素人好手 李佳玫 預計也會挑戰全運會跑出的個人最佳 2:53:10；男子組方面 蔣介文 萬金石馬拉松的炎熱氣候下跑出不可思議的 2:26:29，狀況最為火熱！另一位同期的 2016 年里約奧運國手 何盡平 在全運會久違現身，身手依舊拿下銅牌，他們將面對三十歲世代 周庭印陳洪龍 的挑戰！半程馬拉松的焦點為新世代長距離好手們挑戰 2022 年舉行的成都世大運參賽標準 1:07:56！全運會萬米王者 黃祥維、馬拉松王者 吳瑞恩 為最接近的挑戰者，共有 6 位第一線選手的個人最佳在 70 分內，再加上這一年來在場地賽大躍進的新銳，大家都摩拳擦掌！

女子組方面焦點是全運會銀牌 傅淑萍 是否能衝擊自己的紀錄！另外這個點將錄不分現役或退役，一個人最佳將百傑參賽者排列，在參賽名單中可以看到幾位昔日頂尖好手參加了本次台北馬拉松，三千障礙、五千全國紀錄保持者 吳文騫 和當年訓練夥伴 鄭子健 都以指導者、配速角色回到賽道上，傳奇人物 何信言 全運會跑出 3:09，值得關注是否能挑戰成功六旬 sub 3！另外上一屆全運會之後急流勇退的 葉日鴻 令人意外得出現在全馬出賽名單中！

男子馬拉松百傑參賽者

選手PB全馬百傑半馬百傑一萬百傑五千百傑備註
何盡平2:17:424523
蔣介文2:18:1751617
鄭子健2:21:4713111111pacer
何信言2:22:30141974M60
陳洪龍2:23:13馬來西亞
周庭印2:23:21159169
林旻杰2:30:535066
李銘勝2:30:5651275162
藍凱耀2:31:565873
陳囿任2:32:025994
張景敦2:32:2564
溫連忠2:32:2665243225
黃文良2:32:30664073
黃國倫2:32:4869pacer
黃世昌2:33:297641
陳維慶2:33:417789
江承鴻2:34:4890
戴維育2:35:0693
賴怡廷2:35:0894
羅世杰2:36:48全運會第七名
王子銘2:39:336983
葉日鴻半馬 1:08:32182010初馬
賴芸鋒半馬 1:10:46474561初馬

整理製表 Bigfish

女子馬拉松百傑參賽者

選手PB全馬百傑半馬百傑一萬百傑五千百傑
曹純玉2:32:411222
謝千鶴2:40:412111
張芷瑄2:46:36781831
李佳玫2:53:101218
朱盈穎2:56:49222851
陳逸寧2:58:1825378399
楊喬筑3:02:373471
蔡佳真3:04:244388
方巧玲3:06:284980
陳美彤3:06:4050493969
張嘉家3:08:2053
陳淑娟3:08:2354
邱麗卿3:08:425572
楊馥菁3:08:5256
許秀鳳3:09:3860
汪珍年3:10:4365
黃馨儀3:11:4570
張雅欣3:13:1378
林慧玲3:13:4682
郭金鳳3:13:5283
劉素雅3:14:1985
閻筱晴3:15:088841
羅曉惠3:15:1089
黃蕙庭3:16:0397
李惠娟半馬 1:25:5450
董家琪半馬 1:27:2662
蔡涵琦半馬 1:31:0599

整理製表 Bigfish

男子半程馬拉松百傑參賽者

選手PB半馬百傑全馬百傑一萬百傑五千百傑備註
吳文騫1:04:133331pacer
吳睿恩1:07:5712722844
鄧新詮1:07:5813612829
黃祥維1:08:0615732658
陳秉豐1:08:27165423
周鴻宇1:08:41203249
鄭瑞竹1:09:10232397
曾廷瑋1:09:29253624
李方辰1:09:312667
魏振展1:10:0534北市大鐵人隊教練
何幸航1:10:24374968
廖宣豪1:10:3039
楊永均1:10:3441708696
江彥綸1:10:37443430
李奇儒1:10:43451715
周賢峰1:10:52524893
楊尚智1:11:5064
江英瑋1:11:556789
何志宏1:12:156967
蔡政軒1:12:337644
張哲豪1:12:508755
張家豪1:12:558988鐵人三項好手"}' >鐵人三項好手
劉建忠1:12:5691
楊皓評1:13:141003756

整理製表 Bigfish

女子半程馬拉松百傑參賽者

選手PB半馬百傑全馬百傑一萬百傑五千百傑備註
傅淑萍1:15:4134911
游雅君1:18:145846
陳宇璿1:18:266151012
蘇鳳婷1:19:1210121624
賴庭萱1:21:2115339
陳昭郡1:22:051728
陳雅芬1:22:5823145839
吳敏1:23:5231311714
羅珮慈1:24:59404327
余亭緣1:25:54504041
施正心1:26:3755479179
張佳蓉1:27:1961218
莊雅婷1:29:5086
程彥綾1:30:0890
洪筱婷1:31:3342
陳雅文全馬 3:08:0452
何翊彣全馬 3:16:1198
林宜汝全馬 3:16:3999

整理製表 Bigfish

全運會 鐵人三項 萬金石馬拉松

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