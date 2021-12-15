跑步小品／跑步人生60全馬紀念！

104年4月25日在彰化溪州我跑完了人生的初馬，經過6年7個月又11天，終於在110年12月5日的雲林虎尾完成了我的60馬。一路跑來，感受多多，收穫滿滿，就以這篇文字來作為紀念。

跑步是件愉快的事，因為人在呱呱墜地會走路之後不久，發現只要加快速度就可以跑起來， 小時候跑得多尤其是學生時代，長大成人踏入社會後，忙著工作就比較少跑步了，除非是喜歡跑步，把跑步當作運動興趣的人。一般而言，跑步是以距離與速度區分為短跑、中距離與長距離，馬拉松路跑算是長距離了。

與其他運動相比，路跑的場地限制較少，參加人數較多，運動時間較長，這樣的運動自然來得有變化，因為限制較低才有更多非專業運動員來比賽，也豐富了路跑的趣味性及層面。就在此風潮下，開啟了我的路跑及馬拉松比賽人生。

我的60場全馬路跑，就區域來講以中部居多，場次依序是台中(11)、雲林(10)、彰化(9)、嘉義(7)與南投(6)，合計有43場，北部的基宜、東部的花東和離島的澎湖、金門與馬祖，尚無參加場次，未來有機會一定會繼續跑向北部、花東和離島，希望將跑步與旅行結合，等完成了台灣各縣市路跑拼圖後，還可以出國去跑步，跑向世界。

路跑成績方面則是每場以健康完賽為目標，至今從未獲獎上台，最佳成績(PB)是在第12場古坑咖啡馬跑出的4小時4分，之後的場次成績也沒有推進，反而有2次因足底筋膜炎到診所治療，所幸在復健、拉筋與減量中復原了。我想未來若要完成百馬，除了要有繼續跑步的興趣，還要有能跑步的健康身體與足夠的假日時間安排，如果一年能跑個10場，只要再四年我的百馬紀錄就有機會達標囉！

一路跑來，我最大的收穫是身體與心理，在規律跑步之後，厡本過敏的體質已大有改善，血壓與心率也降低了，體重與體脂肪維持在正常範圍，只是隨著年齡增加的身體變化跟一般人是一樣的，門診時醫師說了，人不會因為跑步就治百病，也不會因運動而不生病。心理層面上，則因有了規律跑步比較容易入睡，睡眠充足讓我可以更正向看待萬事萬物。從跑步看人生，我學到了只要努力與堅持到底，雖不一定能有成就，但一定可以完成目標。

對於多年跑馬的前輩而言，60馬只是個小階段，但對於跑馬七年的我，已經算是一個里程碑，在完成 60全馬後更希望在60歲那年可以完成我的百馬紀錄，除了享受跑步樂趣 ，只要身體還行腳還能跑，我的腳步就不會停歇，我會一直開心的向前跑！