基隆綠能馬拉松海景加美食 111年4/9開跑

基隆綠能馬拉松賽事明年4月9日登場，即日起受理報名，活動路線橫跨港區及市區，跑者不僅能享受海風吹拂、欣賞海景，還能品嚐美食，市長林右昌邀請大家來趟「海味之旅」。

林右昌今天在記者會說，這場具有海港特色的馬拉松活動，由台灣體育運動競技協會、超馬好手林義傑團隊主辦，活動主會場設在具環保意義的「潮境公園」，希望透過活動讓更多人重視環境保護，賽事贈品也以「不浪費」為主題，提供環保水杯，讓跑者能重複利用以保護環境。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，活動從潮境公園起跑，行經國立海洋科技博物館、八斗子漁港、碧砂漁港、國立台灣海洋大學、和平島（海產街）、正濱漁港彩色屋、沙灣歷史文化園區及基港大樓，跨市區串聯基隆市文化觀光景點，預計吸引3000名以上好手參加。

曾姿雯說，活動特別邀請在地店家共襄盛舉，讓跑者不僅能將基隆特色景點盡收眼底，更能在賽道中嚐到在地美食，例如八斗子海菜水餃、天婦羅、燙鎖管、石花凍等，主會場還設有美食文創市集，讓跑者及親友能一起同樂。

這場路跑活動分為半程馬拉松組21公里、健跑組10公里和休閒組4.5公里，即日起至明年2月28日受理報名，林義傑除擔任活動大使外，活動當天也將領跑，帶領跑者欣賞基隆的城市特色。

林義傑致詞說，基隆有90%以上是山丘陵地，加上旁邊又有海，還有老鷹在天空遨翔，路跑過程中可以看到山海和城市美景，希望藉由路跑活動，帶動地方觀光和產值，邀請大家明年4月9日一起來基隆跑步。