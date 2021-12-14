快訊

北市府稱「14天解隔仍確診個案」未曝光 莊人祥打臉曝案號

日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆綠能馬拉松海景加美食 111年4/9開跑

中央社 / 基隆14日電
基隆馬拉松即起報名無敵海景美食。圖／基隆市政府提供
基隆馬拉松即起報名無敵海景美食。圖／基隆市政府提供

基隆綠能馬拉松賽事明年4月9日登場，即日起受理報名，活動路線橫跨港區及市區，跑者不僅能享受海風吹拂、欣賞海景，還能品嚐美食，市長林右昌邀請大家來趟「海味之旅」。

林右昌今天在記者會說，這場具有海港特色的馬拉松活動，由台灣體育運動競技協會、超馬好手林義傑團隊主辦，活動主會場設在具環保意義的「潮境公園」，希望透過活動讓更多人重視環境保護，賽事贈品也以「不浪費」為主題，提供環保水杯，讓跑者能重複利用以保護環境。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，活動從潮境公園起跑，行經國立海洋科技博物館、八斗子漁港、碧砂漁港、國立台灣海洋大學、和平島（海產街）、正濱漁港彩色屋、沙灣歷史文化園區及基港大樓，跨市區串聯基隆市文化觀光景點，預計吸引3000名以上好手參加。

曾姿雯說，活動特別邀請在地店家共襄盛舉，讓跑者不僅能將基隆特色景點盡收眼底，更能在賽道中嚐到在地美食，例如八斗子海菜水餃、天婦羅、燙鎖管、石花凍等，主會場還設有美食文創市集，讓跑者及親友能一起同樂。

這場路跑活動分為半程馬拉松組21公里、健跑組10公里和休閒組4.5公里，即日起至明年2月28日受理報名，林義傑除擔任活動大使外，活動當天也將領跑，帶領跑者欣賞基隆的城市特色。

林義傑致詞說，基隆有90%以上是山丘陵地，加上旁邊又有海，還有老鷹在天空遨翔，路跑過程中可以看到山海和城市美景，希望藉由路跑活動，帶動地方觀光和產值，邀請大家明年4月9日一起來基隆跑步。

林義傑 老鷹

延伸閱讀

報名吧！超馬好手林義傑催生基隆馬拉松 無敵海景加美食

探索夢號獲准復駛 林右昌：明年遊輪展覽和城市博覽會

四接議員批「外推市長」 林右昌：台電努力面積極小化

議員要求拒填海造陸蓋四接 基市府：作秀不可取

相關新聞

基隆綠能馬拉松海景加美食 111年4/9開跑

基隆綠能馬拉松賽事明年4月9日登場，即日起受理報名，活動路線橫跨港區及市區，跑者不僅能享受海風吹拂、欣賞海景，還能品嚐美...

賽事心得／虎尾烤雞馬 因早到所以看到最真 因晚出發所以看到堅持

▲與縣長合影 近年在雲林舉辦的馬拉松賽事中討論度最高的非「虎尾烤雞馬」莫屬，今年雖受疫情影響，參加此場歡樂跑(平坦的賽道，7小時完賽，補給豐盛)的跑友銳減，但依舊吸引千位以上的愛跑者參與，既然就在居

賽事心得／中興新村半程馬拉松 能跑步的日子就是好日子

2021年下半年疫情趨緩，後續終於能夠脫下口罩跑步，一方面運動流汗、紓解壓力，同時亦避免三高。 更重要的是維持適當的體適能，對於我們“市民跑者”來說，“能跑步的日子、就是好日子”！日前趁著這個機

跑步小品／人生200劍，容易嗎？

12月4號禮拜六清晨六點多，捷運劍南站前廣場特別熱鬧，數十位跑友包圍著一個瘦削的男人，先為他套上一件上有「有夠劍男人」字樣的白T，眾人舉起青綠色的漂亮寶劍，劍指著這位「劍男人」，粉彩氣球在四周愉快地飄

女神級跑者不破聖衣来 人生初萬米跑出日本歷代第二！

不破聖衣来 在週六（12/11）「關西實業團距離測驗賽」挑戰人生初萬米，跑出了 30 分 45 秒、日本歷代第二的成績！ （圖片來源：スポニチ） 上個月，18 歲的拓殖大學大一新鮮人 不破聖衣来 在

棲蘭越野享受挑戰中的痛快 陳在琮、蔡文雅獲 100K 男女第一

越野好手陳在琮以 10 小時 49 分 37 秒率先進入終點，奪下本屆男子冠軍；家人齊聚終點迎接。 圖/ 超馬協會 穿越台灣森林秘境的 2021 棲蘭林道越野，周末在宜蘭縣棲蘭山林登場。 穿越

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。