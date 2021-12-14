棲蘭越野享受挑戰中的痛快 陳在琮、蔡文雅獲 100K 男女第一

越野好手陳在琮以 10 小時 49 分 37 秒率先進入終點，奪下本屆男子冠軍；家人齊聚終點迎接。 圖/ 超馬協會

穿越台灣森林秘境的 2021 棲蘭林道越野，周末在宜蘭縣棲蘭山林登場。

穿越台灣森林秘境的2021棲蘭林道越野，周末(12/11)在宜蘭縣棲蘭山林登場。圖/超馬協會

100 公里於清晨五點在林道口起跑，而同場還有 50 公里、25 公里等短距離賽程，越野好手 陳在琮 以 10 小時 49 分 37 秒率先進入終點，奪下本屆男子冠軍；超馬女將 蔡文雅 則以 12 小時 18 分 43 秒領先群雌，刷新個人紀錄摘下女子后冠。今年在教育部運動發展基金計畫的支持下，賽事首次嘗試網路直播，不僅記錄賽事也將賽事特色與棲蘭山林介紹給能參賽的大眾，棲蘭山檜木林於 2003 年被登錄為臺灣世界遺產潛力點，藉由這場賽事讓喜愛山林的民眾有機會用雙腳跑入如此珍貴的自然秘境！

第四度舉辦的棲蘭越野，因疫情影響首次延期到冬季舉辦，但賽事當天天公作美，藍天白雲，氣候偏暖，在山林裡反而不會感到寒意。難得開放的棲蘭林道秘境，吸引七百多名跑者報名，完賽率高達九成。100 公里男子第一名 陳在琮 賽後表示，連續兩年參賽，今年賽道較濕滑，較需要應用技巧與過往經驗來前進；另外，他也分享平常就會帶著孩子上山散步，每場比賽帶著全家人一起，希望孩子自然地接觸跑步與越野活動，言教不如身教，讓親近山林成為日常生活。

而 100 公里女子第一名 蔡文雅，兩週前才剛奪下冬山河超馬 100 英里女子后冠，她沒有受到連續出賽的影響，反而刷新個人賽事紀錄，較去年提前一小時完賽。

超馬女將蔡文雅則以 12 小時 18 分 43 秒領先群雌，刷新個人紀錄摘下女子后冠。 圖/超馬協會

主辦單位超馬協會表示，儘管困難重重也要努力克服籌辦賽事，培養提升國內跑者越野的能力。疫情影響之下賽事得以順利舉行，有賴教育部體育署的支持山林運動，還特別補助大會進行賽事直播；宜蘭縣政府、退輔會森保處與力麗馬告生態園區等在地單位的協辦支援；感謝俊嶽企業 Columbia 連續四年的支持、兆豐保險認同並響應本場綠色賽事的實踐，以及特派行動訊號車服務跑者的台灣大哥大。棲蘭越野讓跑友可以穿梭在林間小徑上，在台灣保存最完整的山地雲霧林中，享受棲蘭山林的美好。

2021台灣棲蘭林道越野－賽事成績 100 公里 男子組 女子組 第一名 陳在琮10:49:37 蔡文雅12:18:43 第二名 陳延宗11:14:33 王釗雯12:56:47 第三名 鍾易霖11:14:34 高 飛13:56:50

完整賽事轉播：

責任編輯：Ian

新聞來源：中華民國超級馬拉松運動協會

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