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女神級跑者不破聖衣来 人生初萬米跑出日本歷代第二！

運動筆記 / Joanna

不破聖衣来 在週六（12/11）「關西實業團距離測驗賽」挑戰人生初萬米，跑出了 30 分 45 秒、日本歷代第二的成績！ （圖片來源：スポニチ

上個月，18 歲的拓殖大學大一新鮮人 不破聖衣来 在 2021 年「全日本大學女子驛傳」中連超六人、打破區間賞，引發眾人關注！結果，週六（12/11）一場在京都舉行的「關西實業團距離測驗賽」挑戰人生初萬米，跑出了 30 分 45 秒 21，這不僅是日本歷代第二的成績，更是世界 U20 歷代第五名！

在這場挑戰賽中，不破一路領先，直到最後都沒有掉速，並以 30:45.21 刷新日本 U20 紀錄，更是日本歷代第二，僅次於 新谷仁美 一年前所創的 30:20.44。此外，她的成績更大幅達標美國尤金舉行的世界賽的 31 分25 秒入圍標準。不破聖衣来 的教練 五十嵐利治 表示，他對於這樣的成績並不吃驚，他認為不破目前僅達到理想訓練的六成，還有很大的進步潛力，未來會讓她以每公里 3 分整到 3 分 02 秒、打破日本紀錄的配速來努力。

不破聖衣来（左）與教練五十嵐利治（右）（圖片來源：スポニチ

「以前覺得奧運遙不可及，這次跑出 30 分台的成績，對於參加奧運的目標更有信心！」對於這個長跑新星來說，這次的萬米賽無疑是一劑強心劑。不破將把目光投向 3 年後的巴黎奧運，屆時的她又會進化成什麼樣子，也讓我們拭目以待！

【運動王者】明星跑者的誕生！帶你認識最近很火的 18 歲日本女孩－－不破聖衣来

參考資料：

＊跑步話題人物，盡在運動筆記

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