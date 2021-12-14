跑步小品／人生200劍，容易嗎？

12月4號禮拜六清晨六點多，捷運劍南站前廣場特別熱鬧，數十位跑友包圍著一個瘦削的男人，先為他套上一件上有「有夠劍男人」字樣的白T，眾人舉起青綠色的漂亮寶劍，劍指著這位「劍男人」，粉彩氣球在四周愉快地飄揚；他是王寶慶，不折不扣的劍男人，大夥兒齊聚慶賀他的第200趟「劍聖劍」完成，熱鬧的跑前儀式後，大夥兒一起朝著上山的劍南路口奔去，一起出發，一起歡樂完成這指標性的200劍聖劍！

👉前情提要

劍南山上的「劍男人」誕生！

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200劍，容易嗎？（約30分鐘）👀

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劍男人在2018年7月完成了他的100劍（劍中劍+劍聖劍）之後，再花了兩年半完成純為劍聖劍的第200劍。話說「劍中劍」是：劍南路-->中社路（跑到底折返）-->劍南路；「劍聖劍」則是：劍南路-->（右轉）至善路到聖人瀑布（折返）-->劍南路。兩條路線都是18K，坡度略有不同，劍中劍的高度約比劍聖劍高七十公尺，兩條路線全程的起伏也是受許多跑友和車友青睞的練習路段。每逢周末假日總有許多跑友在此揮汗練習，來回於上下坡時的短暫交會，總為彼此堅毅的身影感到感動！

從劍南路口上山 首先是2K的上坡

一群人可以跑更遠～大夥兒揪團一起跑 山路也不那麼辛苦了！

一個男人的承諾 與劍南山結緣

王寶慶的大漠花名是「寶馬」，但後來大家習慣叫他「寶兒」，當年也是因為參加戈壁挑戰賽而從一個跑步小白開始練跑，因為真的很菜，聽從戈十一執行長的建議：「跑劍南山！」於是認真的幾乎每個周末都上去跑，雖然每一趟前2K的上坡路段總是讓他的內心小劇場演了好幾齣戲，但「久而久之成為習慣，變成周末必須得做的事情」，就這樣幾乎是一個人獨跑的完成了他的第100劍。「100劍後，不去跑就覺得怪怪的，跑劍南山不知不覺已經成為生活的一部分了」，完成100劍讓他很有成就感，也開始敢邀別人一起跑，於是每個星期六早上六點半的「劍南隨緣團」誕生了，一夥人一起出發，一開始的上坡先各自努力，先抵達聖人瀑布的可以繼續繞圈，增加公里數，等到大夥兒都到了一起合照，再下坡完成全程18K。

到了聖人瀑布，總是先拍好拍滿再折返上路！😁😁😁

無菜單料理 不練間歇的規律練習

每周上山，認識不少前輩，每個星期、甚至每天跑山者大有人在，有人永遠比你更努力；而每周在山路相見，互相打氣加油，一種默默的惺惺相惜，跑者懂得。寶兒的練法是屬於沒有課表的「無菜單料理」，也不輕易練間歇。跑步就是生活的一部分，每周一定安排固定時間跑劍聖劍；就因為無菜單，跑山成了重要訓練，他謹記林義傑教他的：「上坡要比下坡快」！「他這樣說，我就這樣信了，並且以此為目標每次都努力的跑上坡，下坡時就轉換成輕鬆心情，彷彿是犒賞自己一樣享受下坡路段。」

久而久之，寶兒跑上坡從七分速進步到六分速、五分速，要求自己18K中的上下坡能以接近均速的五分速完成，透過這樣方式加強肌耐力，跑步成績有具體進步。

上下坡段持續練習增強肌耐力 啟動核心肌群穩住軀幹

許多人建議上坡步幅小而輕快，但其實每個人跑上下坡的方式不盡相同，寶兒曾眼見一位65歲的跑者以讓人追不上的大步幅跑上坡，因此應該視各人不同情況而定。他分享自己的心得：上坡時，注意步幅與心率的平衡，練習如何駕馭自己的身體，而下坡需要穩定的核心肌群穩住軀幹，不要衝太快，以免受傷。「我通常運用下坡地勢訓練跑姿，訓練下腳、抬腳的動作，專注於腳步切換，讓下坡除了較為輕鬆，還可收到練習效果，前提是肌耐力要夠。」目前寶兒認真跑的話，最快約92分可以完成劍聖劍，但他頻頻自謙這實在不厲害，「像高志明高大哥這樣的跑神只要80多分鐘就可以完成了！」

超馬好手高志明高大哥當天好像是他的第225劍…，皂甘那杯，厲害啊！👍👍👍

200劍之後，寶兒下個目標將是「100風、300劍」，他認為跑友中跑過千劍或數百風的大有人在，定下這目標是要變成習慣、驅動自己，也與夥伴們繼續一起開心同跑。

100風、300劍怎麼跑？

寶兒說，如果從劍南路開始跑到風櫃嘴的「劍風劍」將是最難路線，很多跑友是從至善路小七跑起，少了劍南路的坡，可從至善路直接上風櫃嘴。亦可直接從楓林橋上下各6.5K，合計13K，慢慢以愉快的心情開始這100劍。細心的寶兒所帶領的劍南隨緣團依夏令、冬令而有不同起跑時間，夏天從至善路跑到風櫃嘴折返，全程13K且全程有遮蔭；天冷時則可以跑劍聖劍，未來這100風、300劍打算以「混搭」方式進行。

寶兒的第200劍吸引各方跑者共襄盛舉

沒有固定菜單的寶兒，每週二、三、四、六、日練跑，一、五休息，除非為了特別賽事才練間歇，他也大量閱讀跑步書，吸收書中知識自我訓練。練得這麼大，即將來臨的台北馬可望驗收成果？寶兒再度謙虛地笑，由於之前受到疫情影響練跑不足，「退步速度與酒精揮發一樣快！」他笑著說。「疫情是我開始跑步來停最久的一次吧，大約停跑3.5個月，降級後第一次戴口罩跑，不但6K就爆，還黑了三個趾甲…，所以台北馬就盡力吧！」

生活 因為跑步而不同！

「職場生活忙碌，跑步是唯一可以放空的時間，所以我跑步時絕不帶手機！跑的時候跟自我對話是很有趣的過程，跑河濱公園時我會數有幾根彩虹燈？跑劍聖劍時會算沿路有幾個水溝蓋？很有趣！」寶兒說。可不是嗎？也許經常在同樣的路線練跑，周遭景物再熟悉也不過，但跑步的純粹讓我們單純而仔細地探察周遭環境的變化、自己身體的變化，有時遇上大雨、有時曬著大太陽，當我們看見那靜靜矗立的那棵樹、天上的白雲，清晨漸漸升起的陽光，夜裡空氣中不一樣的氣息…，我們跑著、感受著、或者什麼也不想的，隨著腳步和心跳，我和我自己就這樣不知不覺完食了當日的公里數，與一個更好的自己迎向下一個旅程。

肉腳當天不能跑，但是有跟劍男人合照到喔！😉😄😄

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