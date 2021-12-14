賽事心得／中興新村半程馬拉松 能跑步的日子就是好日子

2021年下半年疫情趨緩，後續終於能夠脫下口罩跑步，一方面運動流汗、紓解壓力，同時亦避免三高。

更重要的是維持適當的體適能，對於我們“市民跑者”來說，“能跑步的日子、就是好日子”！日前趁著這個機會報名參加（11/28日），於中興新村所舉辦的路跑活動，把握這千載難逢的機會，賽前會利用平日下班後空檔，順便在晚上丟完垃圾後，於學校旁邊的人行道。

每週各跑一趟“間歇”跑：跑完一定的距離後，休息一定的時間，再繼續跑相同的距離，然後不斷重複。藉由調整這個休息間隔，盡量不讓心跳數下降，反覆進行以達到增強心肺機能與提升跑速效果。以及“配速”跑：是從自己訂為目標的跑步跑完時間中，算出平均配速並依此配速來練跑。正好人行道一圈距離1K方便計時，週六、日則在住家河堤上，進行-“長距離”慢跑（LSD)：長時間的低負荷訓練能夠促進微血管增生、增進心肺功能，從而提升有氧運動能力。河堤上可順便眺望遠方的山嵐。

來回一趟距離剛好5K，方便補足日常跑步的里程數，同時也會利用跑步空檔，順便進行“肌耐力”訓練：讓作為跑步基礎的肌力變得更加有力，降低身體受傷的機率。另外賽前配合政府防疫政策，按照規劃也先施打COVID-19疫苗（第一劑），一方面保護自己、同時保護別人。這場在中興新村舉辦的路跑活動，吸引各地的路跑愛好者齊聚一堂。活動當天早上在中興大會堂前鳴槍出發。

大伙一群人超朝著，共同的目標賣力奔跑，感覺特別的興奮，半馬組沿途經過了幾個彎道，其中特別是在13K折返點附近，有一段上下坡增加賽事的刺激性。

最後感謝佛主保庇順利完賽，終於如願完成我第一場（50歲組）半程馬拉松。

這時想起201我的上一場半程馬拉松（40歲組），距離現在已經超過2年10個月，至今回起來仍然記憶猶新（獲得分組第二名）。

後續將保持身體健康、調整步調，準備迎接下一場路跑，加油喔！