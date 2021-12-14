賽事心得／虎尾烤雞馬 因早到所以看到最真 因晚出發所以看到堅持

▲與縣長合影

近年在雲林舉辦的馬拉松賽事中討論度最高的非「虎尾烤雞馬」莫屬，今年雖受疫情影響，參加此場歡樂跑(平坦的賽道，7小時完賽，補給豐盛)的跑友銳減，但依舊吸引千位以上的愛跑者參與，既然就在居家鄰近的鄉鎮舉辦，怎能不跑！健樂跑，飽吃食，與好友們在馬場上邊跑邊敘舊，以5：48：22完跑，痛快！

5：40左右就到停車場，發現停車場空空蕩蕩，剛好停車場指揮交通的裁判兼志工為好友張大帥(張恭聖先生)，我疑惑的問：「6：00要起跑了，怎麼人車那麼少？」，大帥回說：「校長，你記錯時時間了，是6：30起跑。」原來如此，所以會場人潮不多，但也因為提早到，才能看見縣長最真的一面。

因氣溫低，為維持身體暖和，就在舞台另一側的道路慢跑熱身。約6：05左右一輛廂型車就在我熱身的道路旁緩行停了下來，走下車的是張縣長，哇！這麼早，距離起跑時間還有25分，就因早到的機緣，所以看到縣長最真的一面！估算一下時間，從起床後的盥洗、裝扮儀容，一直到會場，那不就5：00出頭就起床了嗎？接下來又是一整天的行程，縣長體力硬是了得！縣長一下車便慰勉在旁的工作人員，同時也與跑友們寒暄，感謝縣長合影留念。縣長主持鳴槍起跑儀式，通過舞台時縣長也蹲身合照，真是親和力十足！

因為在舞台與縣長合影，所以出發慢了一些時間，也因「這個慢」讓我捕捉到最令感動的「毅力與堅持」！一位身穿「北港慢跑」，雙膝「護套」，腳蹬「Y拖」，兩手各持一根「柺杖」，雖不至於緩步踽行，但肯定的是「不是跑，是健走」，而這個時間在賽道上的是42K的賽事，又是一個驚艷畫面，他要如此完走42K，我相信他既然來了，一定不會棄賽，為不打亂其健走的步調，所以不過去打擾，祝福這位跑友順利完賽。

賽後盡地主之誼，邀請腦麻跑馬勇士阿洲(李宗洲)、蔡豆芽(蔡佳霖)及張大帥(張恭聖)於虎尾「阿貴小籠包」餐敘，笑談馬場趣事與生活點滴，一餐飯，知己交歡，好不暢快，更因張大帥在臉書的烤雞馬發文，讓我壯年時期在褒忠國中任教時的學生蔡雅安於臉書認師，師生失聯數十年，因跑馬再次聯繫，真意想不到！

▲拄著登山杖也要「走馬」的堅持與毅力

▲與失聯多年的學生因跑馬而聯繫上

▲我的跑道英姿

▲與腦麻跑馬勇士李宗洲(中)，裁判張恭聖(右)合影

▲賽後餐敘(由左至右：張恭聖、李宗洲、蔡佳霖、我)