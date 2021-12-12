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台北馬跑者接詐騙電話疑個資外洩 路跑協會已報警

中央社 / 台北12日電
圖為2020台北馬拉松20日清晨開跑，選手戴口罩開跑。圖╱中央社
圖為2020台北馬拉松20日清晨開跑，選手戴口罩開跑。圖╱中央社

台北馬拉松12月19日將開跑，卻傳出疑似個資外洩，部分跑者接到詐騙電話，中華民國路跑協會、台北馬拉松官網公告，提醒跑者提高警覺、避免上當，並對受影響跑者致歉。

中華民國路跑協會接獲跑者反映表示，有不法人士假冒路跑協會名義，利用跑者報名為由，以系統出錯重複刷卡、導入團體訂單導致重複刷卡、信用卡刷卡資料錯誤要重刷，或現正舉辦會員儲值活動加碼贈送回饋金等各種話術，對跑者進行詐騙。

為防範跑者受騙，路跑協會指出，第一時間已立即透過官方網站公告及發送簡訊，主動通知跑者對詐騙電話提高警覺、避免上當，同時已向警方報案，請求協助。

路跑協會強調，協會高度重視且向來謹慎處理及保護跑者的個資，強烈譴責以非法手段取得跑者個資的違法者及違法行為。

對於受到影響跑者，路跑協會除了致歉外，也提醒跑者絕勿相信詐騙手法，切不可聽從詐騙電話的指示，提供個人的信用卡或帳戶資料，以免蒙受損失。

路跑協會表示，民眾若接獲不明電話及疑似詐騙手法，請跑者直接與路跑協會洽詢，並可進一步以市話或手機撥打165反詐騙專線查證及通報。

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