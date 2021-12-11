2024美國馬拉松奧運選拔賽 女比上屆快了8 分鐘！

美國田徑協會（USATF）近日公布 2024 巴黎奧運的馬拉松選拔賽資格標準，其比賽所需時間比 2020 東京奧運選拔還要快！想參與選拔的女性運動員至少全馬要 2 小時 37 分，或是半馬 1 小時 12 分。這個馬拉松時間比 2020 年選拔賽所需的 2:45 足足快了 8 分鐘！（2020 年半馬標準為 1:13）而男性運動員的全馬與半馬達標時間分別是 2:18 和 1:03，這兩個距離的時間都比 2020 年的 2:19 和 1:04 快一分鐘。

美國田徑協會（USATF）近日公布 2024 巴黎奧運更嚴苛的馬拉松選拔賽資格標準（圖片來源：Runner’s World）

美國的奧運馬拉松的排位賽將從 2022 年 1 月 1 日開啟，半程馬拉松時間的排位窗口將於 2023 年 1 月 1 日開放，並在選拔賽前 60 天關閉，不過選拔賽將在何時何地舉行目前還沒公佈。

2024 標準再提高

2020 年的美國奧運選拔賽在亞特蘭大舉行，當時有 511 名女性和 260 男性運動員有資格參加比賽，這也和跑鞋的科技讓許多跑者更容易達到比賽資格所需的時間有關。顯然，美國田協認為這個範圍太過廣泛，因此決定提高標準。如果依據 2020 年女子排位賽名單，全馬比 2:37 還快的只有 83 名，並且只有 8 名選手能在 1:12 完成半馬。如果把 2020 年的名單套用 2024 年的新標準，女子參賽人數會從 511 人減少到 91 人；而男子參賽人數會從 260 人減少到 169 人。不過，相信到時候也會有許多跑者努力更新個人成績來達標。

2020 年的美國奧運選拔賽有 511 名女性和 260 男性運動員有資格參加比賽。顯然，美國田協認為這個範圍太過廣泛（圖片來源：Runner’s World

而跑友們也對選拔賽的規模有所爭論。支持更嚴格標準的跑友認為，此賽唯一目的就是要選擇奧運代表隊，因此多餘的參賽者都有損此目的。反對嚴格標準者則認為選拔賽是一個很好的機會，可以讓菁英跑者與市民跑者、觀眾們連結，全美國的人們都非常支持在自家社區舉行選拔賽。

跑友對選拔賽的規模或大或小有所爭論。圖為一名準媽媽 Rachel Hyland 在 2020 美國奧運選拔賽帶著她的小乘客一起完成前半程（圖片來源：Runner’s World）

世界田徑：請照世界排名來！

不過上述討論可能也無太大意義，因為世界田徑（World Athletics）鼓勵各國採用「世界排名」來選擇國家代表隊，而不是「一試定終身」－－在一日選拔賽取前三名。而 2024 奧運達標成績想必也會更加嚴格。2020 東京奧運馬拉松的男子標準是 2:11:30、女子 2:29:30。這對於美國奧運選拔賽顯然是不夠的，因為選手們需要跑出更快的成績，才能夠入選代表隊。目前世界田徑尚未公布 2024 巴黎奧運的標準，讓我們繼續關注最新消息。

世界田徑（World Athletics）鼓勵各國採用「世界排名」來選擇國家代表隊，而不是在一日選拔賽「一試定終身」。圖為這次首次入選美國代表隊、在奧運馬拉松摘銅的 Molly Seidel（圖片來源：Runner’s World）

參考資料：Runner’s World

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