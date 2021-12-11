賽事心得／田中馬線上賽最終回 「風雞超跑」在金門

為期一個月的台灣米倉田中馬拉松線上賽終於在11/30日畫下句點，沒有名人加持，沒有跑馬選手，更沒有天降神兵，只有親朋好友相挺一步一腳印的”風雞超跑”最終累積總里程15022.02km，成員共採收15022台斤米，總里程排名第13位(好巧，跟環台賽的排名是一樣的呢!)，成員貢獻樹種植70棵排名第17位，在只有89個成員，79個成員有貢獻里程的狀態下，還能創造出如此驚人的數字，只能說風雞超跑在環台賽後再次展現超強的向心力與凝聚力才能得此佳績並齁住金門第一的名號。

在此次田中馬線上賽中，風雞們展現一貫的瘋勁和逗趣風格，在這場沒有人數上限，沒有公平起點的比賽中，我們還是認真面對，玩得很開心。為了壯大薄弱的參加人數，只能把親朋好友都被抓了進來，本來目標只想種一棵樹，結果不小心被雞瘟感染(喔~不對，是因為感受到我們對團體的這股熱情啦!)，不知不覺也跟著中毒般的進入瘋狂計較里程，綁不住腳的坑裡。為了激化里程數，我們不只與分化出去的西口國小一家親鬥的兇，自己團內互相傷害內鬥的更是激烈，精彩的過程持續到比賽的最後一刻。

到底倒數三天有多刺激呢? 團內前三名瘋雞各自暗藏里程數不願公開，讓大夥兒一直小心地扶著下巴等著看最後掀底牌的結果，就怕一個沒扶好看到結果會嚇到下巴掉滿地。不只這樣，在最後三天風雞超跑一度被大金門的團隊”金門人跑江湖”的天降神兵給超越，團長急得想要各個擊破讓前三名提前翻底牌把金門第一的位置搶回來，結果，沒想到內鬥已經比被外敵超越更是激烈，團長的提議硬生生的被擋了回來沒人理我。所以只能自己捧著心臟忍著痛看著風雞超跑落後，然後本來跑到個人里程數520.20就打算翹腳休息的我，又得硬生生地抬起那硬梆梆的雙腳，忍著臀大肌和股四頭肌在哀號的痛，繼續拚里程。

當然，最感動人心的一定是決戰之夜，從下午6:30到晚上12:.00無限補給，其實依舊是維持運動就是為了吃喝的宗旨，來個深夜野餐罷了。這個夜晚，西口國小一家親和風雞超跑自動自發隨意來去參與，運動場上，重劃區路上人來人往熱鬧不已，一起為長達一個月的田中賽畫下完美句點。

最後想在寫寫這次不小心入坑被抓進來的親朋好友，老大，平常很少運動，就算走路也可以算得出幾步。好啦!其實是我誇張了(哈)，這樣寫是為了彰顯老大真的是拼命在種樹栽米，被抓進來參賽之後，就算走到歪腰，還是不放棄參加環小烈嶼團練，綁著護腰完成11k的任務，最終還創下159k，我們笑她說這個月差不多把一年份的路都走完了吧。

小西，我的團購主，在一次交代團購物品的訊息中隨口問她願不願意來種一棵樹，她就入坑了。小西說:妳很有說服力ㄟ！我都有點心動了💓，但我怕我沒辦法持之以恆。還有就是'你沒當銷售員真的很無采ㄟ👍👍👍，我說:只有不賺錢的業務我才有辦法推銷出去啦~(這可是實在不過的實話了)

小西加入田中賽之後感受雞群們的熱血，透中島也會衝出去衝一波，步步計較，綁不住腳的瘋狂行徑也出現在她身上，看來身上應該也有瘋雞的因子存在。寶華，我家扶中心的同事，很開心她也慢慢喜歡上跑步，養成跑步的習慣，所以把她網羅進來一下子就成為第一頁的強棒，聽說要維持在風雞超跑的第一頁沒有兩把刷子是待不住的，因為很快就會被踢到第二頁，阿B可是在第一頁撐到最後一天，雖然最後成績留在第二頁第一名，但在我心中我們阿B可是有實力的跑者。艾妻，半途被老公抓進來參賽，從此綁不住腳一路狂奔，超越了為國奉獻的老公不說，在老公祭出獎金鼓勵後，最後真的衝進第一頁，這股拚勁實在是驚人呀。

還有我們號稱霸告的阿佩，從走跑人生開始的范爺,在這次田中賽中也創造了人生最高的月跑量…..整個過程中有太多太多的感動與故事，無法一一寫出來，比賽雖結束了，這些感動依舊留在心中呀。

寫了親朋好友的感動也要來寫寫這場活動中最後出現的兩個意外的插曲，一個留下讓人欣慰而感動的美好結果，讓我更相信自己的信任與善良是真的能夠得到對應的回饋，讓我們一個不用成為”千古罪人”，一個”有顏見風雞父老”，現在想想還真是好笑，到底是有多嚴重的事，可以讓愛哭二人組同時用了”千古罪人”和”無顏見風雞父老”這兩個詞呀~我想呢，這中間的酸甜苦辣應該只有愛哭二人組才能體會了。

至於另一個插曲則是留下些許不完美，雖然內心有點痛，但，所謂世事難料，最難應付的是人心與流言，在不盡人意的結果裡，我只願我愛的每個團員們在自己最終的選擇裡繼續往我們的初衷前進。

(愛哭二人組)田中賽畫下句點了，風雞們愛跑愛運動的心依舊持續著，更希望這股運動瘋能夠在小島也繼續持續下去…….