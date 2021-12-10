跑步知識／手握手腕手機綁 讓你跑步一路玩到底

回歸初心跑者有一段時間了，以前參加過台灣幾場熱門賽事，從入門挑戰組開始，跑過好幾場半馬，也曾經瘋過幾次馬拉松，就連單車也曾經騎玩一陣子，三鐵51.5、泛舟、越野賽、hash也玩意運動過。

( 2019金門馬拉松 04:53:52完賽，挑戰成功。 圖片來源：補給王)

大多數的大眾運動項目，我在那短短兩三年內，全盤大勁瘋狂地走過、騎過、跑過玩遍一輪，那時候的我為了賽事跑步，每天早上到河濱和跑團朋友報到，不管是夏天日曬炎熱，還是冬天摸黑奔跑，甚至不論那天有無下雨，我都還是會準時早上五六點起床跑步，不分節慶風雨無阻的氣場，記得那時候的自己，天天只睡四個小時，只為了跑步而熱愛堅持著。

( 那年熱切追求各種運動的我們。)

不管是目標性的追求運動，或是玩趣性的嘗試參與，那些帶不走的過程都是我的經典寶藏，即使到了幾年後的今日，我仍會回想起那時候的人生著實格外精彩，因為那時期熱切地探索運動的極限，讓我在那個充滿力量的過程中，也更明白自己想要的生活樣貌。

在強烈的追求運動的那幾年裏，熱血的確有幫我寫下一些難忘的回憶，可當時也帶來不少的心理壓力，不知不覺會逼迫自己非得要完成某些訓練任務，將自己的身體帶到臨界值的邊緣，那個極限感是足以影響到生活狀態、心理素質，比如會為了不間斷訓練，會捨去一些睡眠時間，每天只睡三四個小時，或是在該奮鬥職場的黃金歲月中，將下班精進自己的時間全數成就給運動。

在多元性運動的試煉過後，讓我重新思索起，究竟要什麼樣的生活狀態是最適合我的呢？原來，我還是比較適合「快樂輕鬆的 MeTime運動」，現在還是會運動，而生活上也有更需要我投入能量去學習探索的部分，當我把訓練運動變成輕鬆動一動時，我的廚藝開始進步了，身心也開始富足，與家人相處的時間也變多了，彼此多聊幾句分享日常的交流也親密幾分，生活不再只有訓練這回事，我還多了「真切的生活溫度」屬於我，也屬於我家人的。

邊跑步還能邊笑「快樂輕鬆的MeTime運動」

現在跑步回歸初心跑步，我會在跑步時，為了多享受一點美景，帶著手機輕鬆跑，以前跑步比較在乎呼吸與腳部間的節奏，現在，我懂得緩下步伐，感受微風輕拂臉旁的舒服，留意眼前每一刻跑過的景象，我願意為了美景駐足當下，用手機捕捉每個感動的微光畫面；我捨得在運動時與併肩而過的朋友獻上寒暄，或是拍張照紀念相遇的時刻；或是跑累了休息划划手機。

友誼也需要點照片回憶，隨遇隨拍方便簡單留憶這個相遇。

陪我一起寫意的BONE跑步手握手機綁第二代，擁有 Bone 跑步手握手機綁 2，在輕鬆寫意的慢跑中，帶著手機隨意跑，遇見朋友想留張紀念照時，手腕抬起來就可以幫朋友拍照！完全不用左找右找手機在哪裡，也不需要拆下綁帶就可直接照相，方便再升級+。

Bone 跑步手握手機綁第二代，由第一代改良而來，不僅保有原本手握綁帶的特性，加碼升級到手腕可以繫著手機，雖然一開始還不習慣讓這麼大的手機繫在手腕上的感覺，不過，意外發現第二代的跑步手握手機綁有幾個可圈可點之處：

① 優雅頭髮時刻保持：自由手腕可隨時綁頭髮

跑步若是跑到髮帶鬆了時候，不必擔心手機會無處放，手腕綁帶將手機繫在手腕上，讓雙手自如可以綁頭髮，重新整理儀容繼續運動旅程。

② 從容展現保水時刻：自由手腕可隨時補水喝水

不讓妳手忙腳亂的從容喝水，有手腕綁帶讓雙手自由活動，運動途中想拿水壺補水或是拿取任何東西都不成問題，很是推薦給想在賽事中一心吃烤雞，想喝飽吃足香蕉的跑友使用，騰出雙手的確方便許多。

③ 扶地仆街與妳絕緣：自由手腕可隨時繫緊鞋帶

跑到一半鞋帶掉了？以前還要先將手機塞好放入口袋才能綁鞋帶，或是害怕彎腰時，原本放在口袋裏的手機會就此掉出來，現在手腕綁帶繫著手機，給了雙手超彈性空間，可以即時隨意地蹲下，就地綁好鞋帶重新再出發。

④ 隨時掌握先機：任何訊息抬起手腕就滑取查看

不論是家人急著找妳幫買醬油？還是老闆一刻都不放過？ 手舉起來就可以滑手機囉！輕鬆跑是最可以與自己對話的時候，透過腳步的律動，腦海心思往往會不自覺地被步伐、喘息頻率帶到更遠的田地，思緒會更加沉穩，與自己內心的對話也將更有意義，以前跑步總是沒帶手機，還沒回家門前就把剛剛想到的都忘光了，但現在手機就繫在手上，任何靈光一閃的思緒，我都能隨時筆記回味著。

⑤ 輕鬆搞怪任妳展現：雙手靈活的活力女子

手機是我們的通行證了，很多人現在已經離不開手機，能夠24小時吃喝廁所都在一起的，不是妳的人生伴侶，是手機呀！跑步還是會帶手機的人，現在有多一個選擇可以綁在手腕上，跑步想雙腳奔放時，雙手不被手機制約的隨意伸展，想擺出什麼姿勢，就能擺出什麼姿勢~

遇到好久不見的朋友，也可以雀躍地舉手揮舞說：「嗨 Five Five！」這就是雙手自由的活力好處。

第二代跑步手握手機綁的高拉力彈力繩，可以牢牢套緊我的小米9 大螢幕6.39 吋，適合各家品牌手機使用，矽膠高彈力的拉力繩可適應 4.7吋至 7.2吋大小的螢幕。

一體成型的跑步手握手機綁2，不怕哪天接縫處斷了手機就噴了，因為一體式的環保矽膠彈性材質，以無縫特色設計，更強化綁套手機的穩定度，可以繫了就安心旅程去！

跑步手握手機綁2 是第一代的進化版，不僅保留了第一代的手握運動功能，還延伸出手腕繫手機的方式，如果還是習慣手握手機運動，仍然可以保持原有喜好手握使用，如果偶爾想讓雙手掌心放開尋自由，那很適合試看看跑步手握手機綁 2 ！

不知不覺，手機成為日常單品，輕鬆跑時不如就讓自己放到最鬆，同時也將心理狀態調整到愜意的狀態，沿路聽著音樂欣賞美景，繫著、握著手機一起跑，享受自在的氣息，運動的更健康。