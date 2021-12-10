自己當自己的列車長－台北馬配速模擬計算機

感謝你願意接住我、讓小小的種子，萌芽茁壯。感謝你願意接住我、讓小小的彆扭，消融昇華。感謝我們成為夥伴，然後一起完成了很棒的酷東西，而且我相信以後還會更酷！－致最棒最棒最棒的小M平！

歡迎我的萬能小夥伴－小M平進場～

哈囉大家好，我是Vita，江湖人稱貓女姐姐。封面照借我DEN一下去年台北馬的衝線照，此生可能最好看的就是這張惹（大笑大家知道最近各種被瘋傳的「台北馬配速模擬計算機」嗎？那個設計簡約大方、輸入完賽時間就可以幫你算配速、加入各種參數為您考慮賽道狀態、還可以直接輸出配速手環的那個酷東西！下面的Copyright © 2021 小M平是誰呢？就是上面圖片奔跑中的帥氣小哥哥！他是我在Runner愛跑群的小夥伴，不僅是看我在跑步路上一路走來的小前輩、在人生路上也給了我很多力量與方向，人生初馬初單攻百岳，很多的第一次都有他一起參與。會跑步會爬山會寫程式又帥又貼心又謙虛的他，在我的賽報中其實常常出現噢！

別忘了點擊橘色資訊鍵，裡面有超多小M平為大家精心整理的資訊！如果沒看到那些可愛的小圖示，請暫時關閉阻擋廣告的外掛。

突然發現小M平常常出現在畫面右邊

【配速計算機的來由】

有些朋友覺得賽道提醒很熟悉，沒錯，它的前身就是我從2019年台北馬開始釋出的配速計算機，前前身則是我在準備賽事時做出來的excel表格。歷經2020渣打馬、台北馬，感謝各位跑友使用並回饋，讓我可以慢慢調整裡面的參數設定，包括地形、人流等，後續也成功作出日月潭與太魯閣等山路馬的配速計算機。但是excel表格畢竟不夠直觀，而且還會有檔案分享傳來傳去不知道為什麼它就壞了的問題（這真的是都市傳說欸！），於是一直想把它做成網頁版的我，最大的問題就是我不會寫網頁（默）。

有天我不知道練跑還是聊天的時候向萬能小M平提出這個想法，但也講明了無法提供研發費，只能後續看看有沒有什麼其他可能性可是也不知道會怎麼樣。本來以為這件事可能就無疾而終，可、他、居、然、一、口、答、應、了！雖然是我找的，但是我有時也不禁會想，這孩子怎麼這麼想不開（欸於是專案就此展開。從一開始最簡單的架構，萬能小M平的萬能真的不是我在說，一次一次更新，每次更新都會被他wow到！歷經各種討論多次調整，終於有現在的這個很酷的網頁版。當然還有很多想要作得更好的地方，後續我們也會緩慢而堅定地前進，有時間或是有乾爹乾媽的話（超老實）可能可以快一點（笑

2020的台北馬計算機.xls截圖

【如何使用配速計算機備賽】

台北馬倒數進入個位數，這時的你應該已經完成最大的訓練進入減量階段了，接著最重要的是好好思考超補跟慶功宴要吃什麼（？）接著是如何完成備賽、在賽事當天達標。對於裝備與減量、補給相關的資訊很多，不得不再次提及立杰兄的經典實用惠我良多已破十一萬點閱的《以台北馬拉松為例 / 談賽前一週準備》，時間比較多的話也可以參考我在2019年寫的《42.195公里的美夢－2019岡山馬拉松》，提醒：文超長慎入。當然兩年過去會有不一樣的心得，但我個人的邏輯大抵上相同，可以當作參考。不過每個人狀況不同，沒有絕對的答案，請各位務必要依照個人情況找出適合自己的作法。

再來進入本篇的重點：賽事配速。對我來說，一場理想的馬拉松會是全程儘量均速，以節省耗能。但我們的賽道不是Eliud Kipchoge全馬破二那樣的完美賽道，賽前會有大批人潮卡在前面，配速列車有時又在賽道最前面，要上車就得耗費不少體力，加上各種上下坡、還有進站時間，「配速=完賽時間/里程」這個公式，並無法符合實際狀態，「台北馬拉松模擬配速計算機」在這個時候就可以派上用場。讓我們自己當自己的配速員！詳細功能跟使用方式小M平的文章寫得很清楚，以下將由我個人使用配速計算機的方式切入，帶大家使用配速計算機來幫助自己順利完成賽事。

=在賽前的幾天，我會依照賽事規模、賽道地形、水站設置、當日的可能天氣去整理裝備、思考補給策略，加上自己的最後一個大訓練的完成狀態，以確認我的配速目標，接著就是進行精神模擬，想像自己在賽道上的什麼地方會發生什麼事情。我認為對賽道越熟悉，當下能夠更專注地掌控自己的體況。台北馬的水站大致上是2.5k一個，所以我們以2.5k為單位，設置分段及累積時間，方便在進站時核對是否達標。由於我們將前端人潮卡頓、進站時間、地形坡度設計進去，所以每段的配速會有所差異。

以下可以一邊比對賽道地圖、或是觀看賽道影片，來一邊進入我們的圓夢配速之旅。

★台北馬半馬路線影片：https://www.youtube.com/watch?v=AVcT26sr0CY

★台北馬全馬路線影片：https://www.youtube.com/watch?v=sRM7Hilso58

以全馬破四為例，輸入3:59:59，接著我們會獲得一個表格：

配速計算機實際截圖

前面2.5k及5k處，標示了綠色；考慮前段被人潮卡住及暖身，較整體平均配速來得慢。在去年更改賽道後，人潮散去較為快速，在實際賽道上速度比較快的跑友能夠比較快進入配速區間，但我們這個版本仍保留比較充分的時間，讓各位能夠不用著急、慢慢進入狀態。另外我們為了進站可能耗費的時間，依照不同配速目標作了不同的時間縮減，所以顯示的數字較配速快一些些，直接讓各位拿起手錶，就可以比對配速。以上兩項針對時間的參數設定，未來有機會會再蒐集跑友使用反饋做更貼近賽道狀態的調整.

台北馬拉松全馬賽道前10K

可以在經過各個補給站時，核對累積時間是否達標

轉過景福門、看到中正紀念堂後，進入目標配速（在6K左右全馬半馬會有分流）。接著會一邊經過台北著名古蹟們一邊曲折，進入最後一個轉角抵達10k，這時候只要你的手錶或手機上顯示57:42內，恭喜你，距離你的完賽目標靠近一步了！這時候你應該已經習慣了配速，體況良好，準備進入中山北路直線賽道，這時候你可能會看見官方的四小時列車在你前面，但距離你有一小段距離，這時候也別擔心，我們會慢慢靠近他。這段賽道請務必記得不要太興奮了，後面的路還很長，筆直的賽道上容易不小心超速，現在的好不是最後10k的好啊啊啊！14k的時候我們會進入中山橋，所以在12.5-15k的地方設置了較多時間，依照不同完賽時間會有不同的參數，大家可以放心平順上橋，當然也要注意下橋時不要不小心爆衝，可以趁機整理一下儀容，因為15k左右忠烈祠通常會有幾座大炮等著捕捉你的身影。

16K再度全馬半馬分流後，接著也是平順的賽道，維持穩定速度之餘，上方的陸橋有時候也會有大炮，舉起雙手跟攝影師打個招呼吧！別忘了在每個水站確認自己的累積時間，我們即將抵達一半路程。通常這時候我自己會在經過半馬感應區之前，開始倒數5、4、3、2、1，然後想像自己要開始一場半馬賽事，前面的里程不存在（精神勝利法！）時間可能會稍微超過兩小時或是你的目標時間的一半一點點，不過也沒關係，因為我們會穩穩跑完。

台北馬全馬地形圖，中山橋跟環東高架是兩大地形重點

接著我們將進入這場賽事的大魔王，環東高架上坡。可以看到左方同樣標註綠色，穩住步頻跟呼吸，抵達平路之後回到目標配速，去年橋上風滿大的，找壯漢躲在後面就對了，這時候不用講武德（？）接著你會看到27.5k的位置標示紅色，這邊我們會進入下坡區段。肌群的使用上會有些轉換，穩住腳步，開空檔穩穩下坡就對了！下橋後的轉折點可能會有點牙給，也別忘了注意安全。28k一進入河濱就會有個下坡，進入河濱後賽道比較小一些，這兩個部分都要特別小心。十公里的河濱可能會遇到一些逆風，這時候就也不用客氣，找個壯漢跟好跟滿，如果他沒有開始掉速的話（笑）28-38的河濱段也是我們開始進入馬拉松真正挑戰的時候，長距離有沒有練夠？現在就是驗收的時候了！在終點前我們要做的就是穩定配速推進而已（而已？！），這時候你可能會發現你正在慢慢超越別人，跟你一起沒掉速的，可以問問看是不是也用了計算機（笑）特別提及出河濱前的賽道，這次的優化看影片覺得非常有感，可以不用再卡擠擠人行道啦讚讚！

環東高架上方風大就找別人擋！

除了環東高架上下坡，基本上都是均速前進

出河濱之後我們就剩下最後的四公里多，拋下前面的河濱，你沒有經歷過。大家都很累，只要比較不累一點點，就可以各種刷人啦！別忘了在塔悠路上整理一下，因為市區的大炮超、級、無、敵、多！這時候可能會在內心大喊，靠盃為什麼我還有力氣維持臉部表情的時候不拍這時候狂拍，很遺憾地攝影師們就是這麼壞（攤手）接著就是準備進入光榮時刻的時候，如果你還是沒追上官方四小時列車，那也沒關係，他們是配大會時間，而你的成績是晶片時間，進南京東路後，還有力氣就開起來吧！越靠近田徑場你將會聽到越大聲的加油聲，跟被你刷卡的人加油、跟他們說跟上、一起破四，轉進田徑場，終點拱門就在前方！舉起雙手，停錶，恭喜你完美達標！

雙下巴照我就不拿出來惹

當然，每場賽事幾乎都會有官方配速列車，那麼為什麼還要自己計算配速呢？官方列車通常是配大會時間（槍響就開始計算），而我們自己的時間是晶片時間（過起點地墊才開始計算），估計時間越長的參賽者，通過起點的時間會越久，而我們無法估計官方的配速列車會用怎樣的方式去消化前面的時間，所以我自己會將配速列車當成一個賽道提示，維持在視線範圍內就好。不過跟車也有跟車的好處，配速員會提醒接下來的路段注意事項，還會當壯漢幫你擋風。要不要跟車，就交給各位自行判斷啦！

本次官方配速列車如下：全馬共8班列車＞3:00、3:15、3:30、3:45、4:00、4:30、5:00、5:30半馬共7班列車＞1:30、1:45、2:00、2:15、2:30、2:45、3:00另外今年南天美少女戰士也同樣會開破三列車，代替月亮拉爆你！（by DJ Wen）

最後的最後，依然要再次感謝小M平，我永遠都會記得我三年前初半馬的那個LSD、跟登上雪山主峰的大景。在開發的過程中，我們各自都有一些不同的觀點、想法，也出現過一些小彆扭，但很開心的是我們能夠直接地溝通，因此更了解對方，並也都發現了自己要面對的課題。最後，我們一起完成了這樣一個我們覺得能夠幫助到各位跑者的工具，我覺得真的是很棒很棒很棒很棒的事情！希望大家也都可以幸運地遇到能夠相互了解、彼此包容、並肩前進的小夥伴。我跟小M平已經在慢慢討論如何在賽事結束後執行後測（希望有時間），也期待能收到各位的反饋，期許未來提供給大家更好用的配速計算機！=感謝願意看到這裡的你妳，由於換錯工作的關係，馬拉松博覽會的期間我都得在路線圖跟祈福牆旁邊的C1016 Akiwei，歡迎大家來找我聊天讓我有充足理由耍廢（老闆懶得看這麼多字應該不會看到這邊我想）、或是到攤位旁邊我做的宇宙牆面拍照。另外，我也特別為了各位使用配速計算機的跑友們設計了完賽御守明信片，希望可以給你妳小小的祝福（先不公布設計，數量不多，發完為止～），我不一定會變裝，大家相遇靠緣分啦（笑

有任何問題歡迎直接丟我的IG小盒子：@memoryflying

如果想看小M平的登山、跑步訓練碎碎念，也請不要客氣地追蹤他（IG: yenzichun）

最後的最後，還是要定番的：願過年與你妳同在，預祝各位大破批逼！我們博覽會紅色圈圈或賽道見！