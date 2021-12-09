跑步小品／車禍後硬跑 迎來蜂窩性祖師爺

欸嘿 台北馬拉松你準備好了嗎？賽前馬拉松配速 試跑！

南港台北馬河濱路線（28-40km），路線上逆風、順風都有，但跑馬拉松有趣就像人生故事「有逆境 就會有順風」當你遇到逆境，你可以選擇順受、也可以選擇硬碰。在三週前的車禍後來，確實影響了自己訓練的週期，雖然本來就快不在線上的我、又更不在線上了（笑）

轉念救世界

車禍所幸在三週前，但自己的任性跑了統一發票盃。也因為這樣一時的選擇，造成了後面的 #蜂窩性祖師爺 ….因此統一發票後整整三週，都在與抗生素生活，也沒辦法正常訓練。

蜂窩性祖師爺….不過慶幸自己在三週前車禍，也因此能在此時還能準備，但不是準備變的更強了、而是準備上場與大家一起 「享受賽事」如果說給我選擇，我想我依然會做一樣的事情；但我接受自己、誠實面對自己，為自己的選擇負責！

擔憂中成長 逆境中找自己

三週前煩惱自己跑不了30k，到現在因一場（車禍）意外、踏實的落實現在擁有的能力，做自己能做的事；能力現在就到這邊，確實說不上完美….但現在對我來說能跑、能喘、不痛！我想我已經準備好上場了。

賽前給你的建議

別在增加強度，訓練量了。做好恢復，維持訓練、然後減量！⚠️強度可能會造成 免疫力破壞，此時已不是時候！

所以在最近天氣多變的時候，好好維持現狀就是最棒的狀態。

初馬.#kobe麒跑步訓練班 #佛系教練 #跑步教練#台北馬拉松 #馬拉松 #跑步訓練 #跑步課程#一對一跑步訓練 #線上個人化課表規劃 私訊