旅跑記趣／愛．溫度．愜意~~奔跑

冬天要有溫暖的國度，是在緯度23.5度最中央的位置 日月潭。

這是日月潭 水社碼頭 最熱鬧的樣子

出發旅行的意義是享受可以吸收日月精華的跑旅生活，就是一個自在的樣子。一早帶著最不怠慢的腳步，行李中一定有跑衣加上跑鞋，我要好好的感受沿路上的風景，把我最喜歡的放入腦海裡。搭著台灣好行的客運上，坐在靠窗的位置，享受陽光的洗禮，一路蜿蜒的山路我沒有暈車，卻好奇的看看標示，我想好好認識最美的地方。

很方便耶!交通距離變近了

終於可以放肆的大吼 尖叫啦! 還有跑在那個很美還襯著陽光的路上，就這麼喜歡這種感覺，迷人又閃耀，就像脫去斑駁的外衣，赤裸濃豔卻看不見，只見那單純 平庸的自己，那是最平凡的奔跑日常，卻能滋養靈魂，也用雙腳繪製出張生命的地圖。

這就是日月潭的陽光 太有溫度了

民宿的房間都精心設計還有精緻的擺設，有浪漫的紫讓你感受溫柔，繽紛的書架上，放了好多本書，我拿起放在左手邊最角落的 春上村樹還有上山．下山．愛 李熬這兩本書，期待著7:30窗戶外太陽躍起的一刻，微微的光窗戶外一層薄霧在頭社的盆地串起一層層的絲線，我拿著左手香拍下一早最美的光景，期待8:00的旅跑行程。

第一次看見左手香 香味迷人好舒服的味道

選一條小路袐境，先是兩旁種滿東西的小徑，就是鄉間小路，有淡淡的森林植物香氣，經過活盆地時，原來日月潭的地質很特別，踩下去的土就很Q 彈完全不一樣，那麼活盆地就是個寶，繼續往下跑的一個轉彎，遠遠的跑道裡有七彩的小跑道，教室的外觀是白色襯托出操場上的艷麗，頭社國小太美了，再一個小小的下坡處我躊躇的雙腳按下暫停，小平房的角落坐著 伯伯 阿姨 婆婆，外面的木頭板凳和幾個罐子中裝滿了古早味，平房外的牆不斑駁，卻用完整的藍繪製成日月潭的模樣，非常純樸的生活，用雙腳感受著一景一物

小路袐境(謝謝民宿丹尼爾陪跑)

頭社國小，純樸的學校 ，操場真美~

古早味的甘仔店 牆上繪畫出湛藍的海~

穿過袐境後的五公里，探出的路就是一大條的環湖公路了 ，選擇一段最美的上坡路程(一路直上的魔王坡)我把最美的路段跑一次，享受一下大自然的洗禮。

袐境小道出來就是環湖公路

跑過的青山橋 好美的環湖賽道

可以讓妳駐足停留的，就是這條往向山遊客中心的路了，真的耀眼迷人。

青山 綠水 山明 水秀 這四座橋 這是日月潭最美的賽道。在這個城市裡天空呈現藍色山嵐層層疊疊，日月潭的右邊是一排排落羽松，左邊是伊達紹旁邊高高的玄光寺，一整片的湖水，以你為旗幟的土地，讓世界與你為中心，有了溫度形體加語言，你用雙腳跑出了最幸福的地圖。

哇!好美的日月潭~

一排排的落羽松，超美的~

在落羽松下的陽光不熾熱，卻還能接下那道光芒，踏在有石頭的步道上，遠望著蜿蜒的路直到最遠的湛藍畫成一個圓它是一直讓我驚呼尖叫的日．月．潭~~此刻我戀愛太多次了。

日月潭的美、四季變化 讓我盡收眼底

在友誼的介紹下，來到[讀好民宿] 原來讓我感受人文風情在這裡，親切的問候細心的陪伴，特別的是…當跑步遇上跑友那就是最特殊的禮遇了~

這是民宿 丹尼爾 遇見志同道合的朋友

只要聊到跑步 就是聊不完呀!

謝謝 卡拉 William 丹尼爾 陪伴

謝謝你們的陪伴，這是一個很棒的旅行，我很喜歡…甚至更喜歡民宿裡的 卡拉 William 和 丹尼爾 耶!總有一股善良 很單純 很真誠的感受，讓我的幸福又提升了，當然笑容更顯燦爛，因為你們的暖心，讓每一位旅人充滿 快樂和喜悅 能在冬天的陽光下接著那光芒，不熾熱還有一種溫度~在心裡的 讀好

擁抱幸福微笑的生活日常~ 愛．溫度．愜意~

跑步是眼睛加上記憶，是生活的日常加上一點不尋常，讓每一次都加上第一次的魔力~

跑旅的幸福滋味，你也要好好來體驗。

我用跑步旅行，點燃[擁有]的幸福，感受[溫度]的熱情，走進[愜意]的奔跑~~愛．溫度．愜意~~~奔跑

細細體會奔跑的愜意~

有溫度的奔跑 享受大自然的洗禮

#第一次解鎖日月潭#挑戰最精華的魔王上坡12K#讀好民宿#謝謝康手哥推薦很讚的民宿#好美的日月潭