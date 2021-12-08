2022 戀戀桐花馬拉松 溫暖看得見

默默將「戀戀桐花」加入每年必報賽事清單！（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

以地球村呼應愛情車站作為起、終點，圈起環遊世界的愛。（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

跑界耳熟能詳的「戀戀桐花」始於 2015 年，當時為配合客家委員會年度盛事桐花祭，並結合全台瘋路跑的熱潮，新竹縣政府於合興車站首次舉辦這項路跑活動，桐花飄落的景致與古蹟蘊藏的動人故事，讓所有參與者共度既甜美又感動的一場好夢！也是因為這份悸動，讓身兼 Charming Taiwan 創辦人、中華民國陸上運動競技協會理事長、威岳運動行銷執行長等要角的蔡耀全主任，儘管歷經惡病折騰、抗衡病魔，並與不可逆的傷害共存，以及全台路跑賽事深受疫情影響之低迷氣氛下，依然努力不懈地籌備賽事，只為讓更多人經過「戀戀桐花」的洗禮後，發出這般感歎——活著真好！

潔白無垢的桐花，洗滌我們的身心靈。（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

情比金堅的賽事精神

「戀戀桐花」將於 2022 年跨越第 8 個山頭，除了有愈來愈多熱愛運動的朋友投入其中，主辦單位始終用心籌備與規畫更引人入勝的賽道，像是 2020 年新增全馬組，且樂活、半馬與全馬三組賽道有截然不同的風貌，此創舉獲得許多跑友的激賞！從賽道規劃、完賽禮準備，到賽事主題，處處都可以見到主辦單位的用心，以及當地民眾的熱情參與，明年以「做一個溫暖的人」為主軸，也再再彰顯「戀戀桐花」的核心價值。然而，這場每年持續成長與挑戰自我賽事，卻也有始終未曾改變的——從象徵愛情的合興車站出發，最後又回到那兒，它既是浪漫愛戀，又是永遠最溫暖的家。

合興車站正是「戀戀桐花」的靈魂所在，過往以運送石灰石至台泥竹東廠為主，卻隨著產業終止日漸走向廢站的命運。當所有人都以為這就是結局的時刻，一對夫婦鼓起勇氣出面認養整座車站，因為他們當年就是在這一起候車，並透過每天通學慢慢築起愛情的堡壘。蔡主任也曾以這段歷史來比擬自己的重生，，而起起伏伏的賽道也不光是鍛鍊體魄，更是像愛情與生命的顛簸與綻放致意！

「戀戀桐花」就是有這樣的魔力，讓你愈跑愈有勁！（攝影：SOUND ONLY）

生死不渝的賽道關懷

以賽道硬斗著稱的「戀戀桐花」，在全馬賽道更是力求突破、精益求精，明年將推出全新雙塔全馬賽道，賽道上升 1255M、下降 1254M，並於亞泥礦場辦公室設立關門點，是不是該加緊練跑了呢～不但全馬組（42K）強勢回歸，距離不長且賽道平緩的樂活組（8.5K），對於剛開始接觸跑步的朋友最友善，也非常適合親子共跑；半馬組（21K）行經螢火蟲的故鄉東窩溪，是「戀戀桐花」的經典路線，若你還在為全馬賽事做最後準備，這條不失挑戰性的賽道將助你一臂之力。

唯有硬斗能超越硬斗，看看這個賽道真的很平呀！（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

長久以來，「照顧每一位參賽者」都是蔡主任最深厚的關懷，對他而言，一場好賽事不單要滿足追求卓越的跑者，更應撇開年齡、性別、身體狀態等設限，讓每一位熱愛運動的朋友都能在賽事過程中欣賞美景、感受溫暖，這正是愛沒有界限的最佳體現！

人小志氣高，跑起步來可不輸人！（攝影：SOUND ONLY）

就是要跟爸爸媽媽黏在一起跑！（攝影：陳豪毅）

紙短情長的賽事記憶配合賽事主題「做一個溫暖的人」，報名禮也極具巧思相呼應，每位參賽者都可得到一只會顯示溫度的智能保溫杯，早鳥報名並繳費（12/15 前）還可選擇喜歡的顏色，有艷麗紅、英格藍、雪白、紳士黑等四色可挑選。沒有趕上早鳥報名的話，就只能隨機出貨囉，趕緊手刀報名吧～

「戀戀桐花」的溫暖，總是顯而易見～（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

從參賽紀念服、完賽獎牌，到賽事專屬冰涼巾，處處可見手比愛心的手勢，這項全世界通用的手勢也象徵愛是無遠弗屆！且大量使用 2022 年春夏流行新色，跑在流行線又不失品味！

獎牌包含桐花、愛心，與齊心跑步等元素。（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

賽事專屬紀念服採一貫拼貼與撞色的設計，盡是花季的新意。（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

酷涼巾的細微之處也少不了手比愛心～（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽）

最後卻也是最重要的，「戀戀桐花」依舊全心全意為罕見疾病研究發聲，用愛照顧弱勢漸凍人，跑者可自由捐贈晶片予以漸凍人協會，跑出健康之餘也將愛傳遞出去！

我們跑的不只是馬拉松，更是愛呀！（攝影：狂射）

浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽自 2015 年開跑以來，連年評比接近滿分 5 顆星的耀眼紀錄，為何能得到跑友們如此愛戴，只要親自體驗過就會明白～

責任編輯：Hannah

圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽、SOUND ONLY、陳豪毅、狂射

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