75 年的歷史 最後一屆福岡國際馬拉松圓滿落幕！

來自肯亞的 Michael Githae 成為末代福岡馬拉松的冠軍（圖片來源：Kyodo News）

2021 年 12 月 5 日是「第 75 屆福岡國際馬拉松」，也是最後一屆。來自肯亞的 Michael Githae 以 2:07:51 成為末代福岡馬拉松的冠軍。

第75回 #福岡国際マラソン 選手権大会



優勝 マイケル・ギザエ(スズキ) 2:07:51

2位 細谷恭平(黒崎播磨) 2:08:16

3位 J.ルンガル(中央発條)

4位 大塚祥平(九電工) 2:08:33

5位 髙久龍(ヤクルト) 2:08:38



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12月5日(日) 12時～実況中継 pic.twitter.com/DFagidHnQt — 福岡国際マラソン 12月5日(日)ひる12時〜生中継【テレビ朝日 陸上・公式】 (@exrikujo1) December 5, 2021

第 75 屆福岡國際馬拉松 冠軍出爐！（出處：福岡国際マラソン 12月5日(日)ひる12時〜生中継【テレビ朝日 陸上・公式】）

Michael Githae 十幾歲時就從肯亞來到日本就讀「福岡第一高階中學」，在奧運馬拉松選手 藤原新 的教導下，每年都在福岡上凸台。「這是我最後一次的機會，我會拼盡全力！」Githae 說道。

曾拿過福岡馬第三名、2次跑進 sub 2:10 的教練 藤原新 表示：「他真的很有信心，我認為去年他訓練得更好，當時他跑出2:08；但今年他真心認為自己能跑出這樣的時間，我認為將會跑出 2:07:30 左右，這會對他有利。」

比賽賽況

比賽實際配速又更加猛烈，第一個 5 公里 14:47，半程時以 1:02:42 通過。即使是這樣的配速，在半程時領先集團還有 16 人。設樂悠太 無預警地在 20 公里停下來，而領先集團在後半程也開始「瘦身」並掉速。（備註：若以全馬 2:07:30 概算，5 公里約為 15:07，21 公里約為 1:03:45）

30 公里配速員離去，此時，去年拿下第四、跑出 PB 2:08:17 的 Githae 殺出重圍，雖然他的速度只是比別人掉得少一點，但依舊沒有人能跟上他的速度。最後他跑出了 26 秒的 PB 奪冠！在前面配速快、後面維持在領先集團的跑者之中，能在 16 分內完成第 35 公里到 40 公里的人，除了 Githae ，另一個就是 細谷恭平。細谷恭平 在賽道的最後蹣跚而行，最後以 2:08:16 衝線！另一位來自肯亞的 James Rungaru 以 2:08:25 摘銅。

細谷恭平以 2:08:16 在第 75 屆福岡馬拉松拿下第二（圖片來源：Kyodo News）

75 年的歷史，正式落幕

賽後 Githae 熱情洋溢地說，「我 100% 確定我會在這場賽事有好的表現，我來這裡是為了贏得比賽，而我贏了，並對此非常開心。」而被問到身為末代福岡馬冠軍有何感想？ 他說道：「總有一天我可以告訴我的孩子們，我去了日本，在福岡有一場比賽，而我贏了那場比賽。」不過，這天除了 Githae 以外，還有另一個人獲得了榮譽，那就是最後一位衝線的 Ryo Kaneko。

從 1947 年第一屆福岡馬拉松冠軍 和田敏一，到 2021 年第 75 屆福岡馬拉松以 2:30:43、第 80 名衝過終點的 Ryo Kaneko，擁有 75 年的歷史的福岡馬拉松，宣告正式落幕。

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參考資料：Japan Running News、福岡國際馬拉松

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