快訊

獨／新北歡樂耶誕城傳意外 5歲外籍男童坐旋轉木馬遭夾斷3指

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

75 年的歷史 最後一屆福岡國際馬拉松圓滿落幕！

運動筆記 / Joanna

來自肯亞的 Michael Githae 成為末代福岡馬拉松的冠軍（圖片來源：Kyodo News

2021 年 12 月 5 日是「第 75 屆福岡國際馬拉松」，也是最後一屆。來自肯亞的 Michael Githae 以 2:07:51 成為末代福岡馬拉松的冠軍。

第 75 屆福岡國際馬拉松 冠軍出爐！（出處：福岡国際マラソン 12月5日(日)ひる12時〜生中継【テレビ朝日 陸上・公式】）

Michael Githae 十幾歲時就從肯亞來到日本就讀「福岡第一高階中學」，在奧運馬拉松選手 藤原新 的教導下，每年都在福岡上凸台。「這是我最後一次的機會，我會拼盡全力！」Githae 說道。

曾拿過福岡馬第三名、2次跑進 sub 2:10 的教練 藤原新 表示：「他真的很有信心，我認為去年他訓練得更好，當時他跑出2:08；但今年他真心認為自己能跑出這樣的時間，我認為將會跑出 2:07:30 左右，這會對他有利。」

比賽賽況

比賽實際配速又更加猛烈，第一個 5 公里 14:47，半程時以 1:02:42 通過。即使是這樣的配速，在半程時領先集團還有 16 人。設樂悠太 無預警地在 20 公里停下來，而領先集團在後半程也開始「瘦身」並掉速。（備註：若以全馬 2:07:30 概算，5 公里約為 15:07，21 公里約為 1:03:45）

30 公里配速員離去，此時，去年拿下第四、跑出 PB 2:08:17 的 Githae 殺出重圍，雖然他的速度只是比別人掉得少一點，但依舊沒有人能跟上他的速度。最後他跑出了 26 秒的 PB 奪冠！在前面配速快、後面維持在領先集團的跑者之中，能在 16 分內完成第 35 公里到 40 公里的人，除了 Githae ，另一個就是 細谷恭平。細谷恭平 在賽道的最後蹣跚而行，最後以 2:08:16 衝線！另一位來自肯亞的 James Rungaru 以 2:08:25 摘銅。

細谷恭平以 2:08:16 在第 75 屆福岡馬拉松拿下第二（圖片來源：Kyodo News

75 年的歷史，正式落幕

賽後 Githae 熱情洋溢地說，「我 100% 確定我會在這場賽事有好的表現，我來這裡是為了贏得比賽，而我贏了，並對此非常開心。」而被問到身為末代福岡馬冠軍有何感想？ 他說道：「總有一天我可以告訴我的孩子們，我去了日本，在福岡有一場比賽，而我贏了那場比賽。」不過，這天除了 Githae 以外，還有另一個人獲得了榮譽，那就是最後一位衝線的 Ryo Kaneko

從 1947 年第一屆福岡馬拉松冠軍 和田敏一，到 2021 年第 75 屆福岡馬拉松以 2:30:43、第 80 名衝過終點的 Ryo Kaneko，擁有 75 年的歷史的福岡馬拉松，宣告正式落幕。

【話題】菁英馬拉松不敵全民馬拉松潮流？福岡馬宣告今年 12 月畫下句點！

參考資料：Japan Running News福岡國際馬拉松

＊賽事話題，盡在運動筆記

相關新聞

跑團天地／晨跑尬一下 跨縣市long run團練

由於這是小編故宮馬前，最後一次長距離練習，所以今天打算跟上跑友的 #破4小隊 ，來測試看看自己能不能跟的住！而另一位實力堅強的跑友，因為想要測試自己台北馬330的配速，選擇跑嘉義大學新民校區繞40幾圈

75 年的歷史 最後一屆福岡國際馬拉松圓滿落幕！

來自肯亞的 Michael Githae 成為末代福岡馬拉松的冠軍（圖片來源：Kyodo News） 2021 年 12 月 5 日是「第 75 屆福岡國際馬拉松」，也是最後一屆。來自肯亞的 Mic

2022 戀戀桐花馬拉松 溫暖看得見

默默將「戀戀桐花」加入每年必報賽事清單！（圖片來源：浪漫台三線 2022 年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽） 以地球村呼應愛情車站作為起、終點，圈起環遊世界的愛。（圖片來源：浪漫台三線 20

賽事心得／萬金石馬拉松 六週許自己一個SUB4

記憶猶新 記憶猶新 疫情讓跑步完全停擺四個多月 稍趨緩 第一次跨出家門 跑在附近的田間小路 6分多速吧！不到30分鐘 竟然鐵腿了 六週 檢視自我 確定萬金石如期舉

跑步小品／原來太陽也會有累的時候

說來很巧也不巧，自從本集podcast上架後，台北又轉為陰雨的天氣，難道太陽公公也聽了這一集，累了？😅 因為不能跑步，多出了許多時間，腦袋裡一向有很多想法的我，這段時期更常在許許多多思緒中漫遊

賽事心得／虎尾烤雞馬拉松 兩年五千五百公里的準備

【故事的開始】 要從兩年前的2019南投初馬(11/24)說起，順順的前半馬和抽筯的後半馬，情況和試馬的2019萬金石一模一樣，成績卻是退到4：55，說不沮喪是騙人的，心得都懶得寫了，想說報了來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。