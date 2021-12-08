跑團天地／晨跑尬一下 跨縣市long run團練

由於這是小編故宮馬前，最後一次長距離練習，所以今天打算跟上跑友的 #破4小隊 ，來測試看看自己能不能跟的住！而另一位實力堅強的跑友，因為想要測試自己台北馬330的配速，選擇跑嘉義大學新民校區繞40幾圈，完成自主全馬 。

#破4小隊的路線為：嘉義大學新民校區繞3圈（1.1k/圈）-->嘉油鐵馬道-->台一線水上段 -->南靖糖廠 -->全家—後壁茄苳店（休息補給） -->原路折返 -->嘉義大學新民校區 （全程28k)

天還未亮，先在嘉大新民校區陪全馬跑友熱身跑個3圈，才跑出去接鐵馬道到水上，再跑省道到南靖糖廠，並推坑跑到上茄苳的全家補給休息（從嘉義跑到台南的里程碑就此達成)，稍微補給後，馬上回程迎接新民校區自主全馬的跑友。

在折返到水上時，看了下手錶，發現好像可以半馬破2欸欸欸。（OS:來的好突然，倫家都還沒有心理準備欸。但此時正好遇到火車擋路，還好跑友提議跑旁邊的路再折返，不然小編覺得破2的紀錄應該就沒了。

後記：整個30k左右的配速，跑起來算有點ㄍ一ㄥ，但也不會太ㄍ一ㄥ。若跑太快，也會及時降速再拉回來。整體跑完的感覺其實是舒服中帶點爽，因為好久沒有用5分半的速度凸半馬以上的距離且幾乎沒有休息了。

另外也恭喜嘉大全馬配速跑的跑友，狀況不錯，希望12/19有比賽的大家，都能跑出好成績唷 。

更多運動文章照片紀錄在👇

FB粉專(晨跑尬一下) https://www.facebook.com/morningpkrunning